La abogada de la familia de la modelo Agostina Jalabert anunció que México investigará la muerte como un femicidio

Agostina Jalabert (Facebook)

Tras el informe que presentó un perito particular y la intervención de Cancillería, la causa de la muerte de Agostina Jalabert en Playa de Carmen, México, pasará desde este jueves a ser investigada como feminicidio, confirmó a Infobae la abogada Betina Teuly.

De acuerdo a la representante de la familia de la modelo publicitaria ante la Justicia de México, el Fiscal General de Estado en Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, aceptó el pasado lunes dejar la calificación de “suicidio” de lado, tal como se comenzó a investigar el caso, y reclasificar el expediente.

“Este jueves, la carpeta (causa) pasará a una fiscalía especializada, que investigará el caso con perspectiva de género”, detalló Teuly que apunta como sospechoso al novio de la joven de 31 años: Juan Manuel Reverter.

El pasado 18 de febrero, Agostina fue encontrada muerta dentro del baño en suite del departamento que ocupaba en Playa del Carmen junto a su novio. Las primeras actuaciones apuntaron hacia el suicidio y ese detalle eliminó la posibilidad de acceder a pruebas clave. “No se aplicó un protocolo de investigación y no se preservó la escena ni el cuerpo”, explicó la abogada.

Una foto en la Argentina de Agostina Jalabert antes de partir a Playa del Carmen (Facebook)

Los padres de la víctima decidieron cremar el cuerpo de su hija, lo que impide, a la vez, profundizar los resultados de la autopsia con pericias complementarias. “Se perdió mucha información por ese error”, se lamentó Teuly y no descartó la posibilidad de denunciar al Estado mexicano por las irregularidades, aunque aclaró que antes se concentrará en enfocar la acción penal.

Para la familia y la abogada, los indicios apuntan al novio de Agostina. “En México, se detiene en fragancia. Su pareja estaba dentro del departamento, pero al ser tomado como un suicidio, no lo arrestaron. Ahora, hay que esperar el avance de la investigación para poder indagarlo, por el momento no tiene ninguna restricción”, precisó.

El pedido de justicia por Agostina Jalabert

Al mismo tiempo, adelantó que pedirá medidas de prueba que no se realizaron hasta el momento. Entre ellas, solicitará el testimonio de los vecinos del edificio que denunciaron disturbios en el departamento la noche previa al hallazgo del cuerpo.

Este martes, Infobae publicó las conclusiones a las que arribó el forense José Micieli, ex jefe de la Policía Científica de Carmen de Patagones, luego de analizar el informe de autopsia a pedido de la familia Jalabert.

El médico consideró que había signos de tortura, lesiones compatibles con una relación sexual no consentida y golpes previos a la muerte.

Agostina Jalabert era modelo publicitaria

Mientras tanto, este 8 de marzo Teuly encabezará una marcha en Playa del Carmen para pedir Justicia Agostina. La acción se replicará en Carmen de Patagones, donde su familia y amigos pedirán que se investigue el presunto femicidio.

Habló la madre de Agostina Jalabert

“Quiero que se haga justicia, que este tipo (en referencia a Reverter) pague todo lo que le hizo a ella, que es atroz y no puedo repetirlo ni escucharlo, porque me quiebro”, dijo Carolina Gianni, la madre de la modelo, en diálogo con “Ojos Bien Abiertos”, por radio Única Contenidos.

“Jamás pensé que Agostina podía pasar por esto que pasó”, agregó Gianni. También habló sobre un episodio de violencia en el que tuvieron que intervenir. “Era un chico que nunca nos cerraba por sus formas, hubo algunas peleas y siguieron adelante, hasta que a mediados de enero de 2022, ella me llamó llorando y lo único que atiné fue agarrar el auto e ir al departamento a buscarla, porque ella me estaba pidiendo ayuda”, contó.

“Estaba llorando, re mal, en un estado raro, y lo único que le dije fue ‘Juan, vos quedate tranquilo acá, yo me la llevo’. La subimos al auto y la trajimos acá. Ahí dijimos: ‘Basta Agostina’. Empezó terapia para poder salir de esta relación tóxica, la ayudó muchísimo y cuando estuvo preparada le dimos una mano y se fue a México. Hizo su vida, laburó en México DF y trabajó en propagandas, en hoteles, en restaurantes, en playas privadas”, detalló la madre de la víctima.

Agostina Jalabert tenía 31 años

Luego, precisó: “De él (por Reverter) no supimos nada, hasta que nos enteramos que estaba en México. Obvio que ahí me preocupé, y siempre estaba en contacto con ella, le preguntaba cómo estaba todo y me ponía ‘con Juan bien’. Yo también la tenía a Candela (NdeR: hermana de la víctima) allá, así que me daba cierto alivio, pero siempre tuve preocupación”.

Por último, habló sobre su hija. “Agos era de mundo, ella era feliz viajando y conociendo gente. Vivió por todos lados, en La Plata, y siempre me dijo que quería vivir así, trabajar de lo que sea. Estuvo en Nueva Zelanda desde criando chicos y hasta limpiando casas; en España hizo lo mismo; en México de modelo y siempre hacía lo que sea, y lo hacía feliz”.

