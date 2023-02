Video: el cobarde asalto en banda a un herrero en San Martín

Video: así fue el ataque a Muñoz

La DDI de San Martín de la Policía Bonaerense arrestó a un sospechoso acusado de robarle el auto a un herrero de 69 años en la localidad bonaerense de Billinghurst. El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona. Por el momento hay dos prófugos, que son buscados intensamente.

El ataque es de una cobardía inusitada: tres hampones armados asediaron y amedrentaron a la víctima con un simulacro de fusilamiento.

Ocurrió sobre la calle Mendoza el pasado 30 de enero, cuando Roberto Hugo Muñoz estacionó su auto Renault Scénic color gris. En ese momento, tres delincuentes armados lo abordaron, comenzaron a golpearlo violentamente y lo arrojaron al suelo. El herrero lanzó lejos las llaves del vehículo. Allí, los ladrones continuaron con las amenazas y le gatillaron en la cabeza.

“En ese momento quise salir corriendo, pero no me dieron tiempo, porque me golpearon una pierna y caí a una zanja. Después me dieron un culatazo en el piso y me pegaron un par de patadas”, declaró la víctima.

“Me gatillaron en el piso, pero la bala no salió. Después estos pibes no podían abrir el auto hasta que uno entró por el lado del acompañante y se lo llevaron. Yo no les quería dar la llave, tanto tiempo esperando para comprar algo para perderlo en cinco minutos”, agregó.

Video: el ataque visto desde otro ángulo

Cuando tuvieron las llaves del auto, uno de ellos, el detenido identificado como Bruno Filipe, quiso abrirlo, pero no pudo. Finalmente, escaparon a bordo del vehículo del herrero. Tras el robo, Muñoz dio aviso a la Policía Bonaerense.

El caso quedó a cargo del fiscal José Guozden, titular de la UFI N°10 de San Martín, quien lo investiga como robo automotor y ordenó a la DDI de ese distrito que fuera tras la banda.

Además, Muñoz dijo que había comprado el auto el pasado 22 de diciembre. La adquisión para él había representado un “esfuerzo muy grande”, ya que pidió préstamos porque “no había plata”.

Así, tras el análisis de las imágenes, la DDI atrapó a Filipe. En los allanamientos que culminaron con su detención, los policías secuestraron en su poder un arma calibre .38. Fue trasladado a un calabozo, donde esperará hasta ser llamado a declarar frente al fiscal Guozden. Mientras tanto, el auto de Muñoz no apareció y la Policía continúa la búsqueda de ambos prófugos.

El detenido acusado de robarle el auto al herrero

Amenazas de guerra narco en la zona del robo

El sábado pasado, la localidad de Billinghurst también fue noticia. Un grupo de presuntos narcos disfrazados de agentes de la Policía Bonaerense viralizó un video donde se cubren los rostros con máscaras de payasos, cargan armas de alto calibre y le apuntan a la cámara.

En el video se escucha una voz robótica que lanza una amenaza clara: “Vecinos de Villa 9 de Julio, les informamos que si en 48 horas la organización de Max Ali Alegre, alias “Alicho”, y el “Gordo” Blas Gómez no abandonan la villa 9 de Julio, van a ser desbaratados a sangre y fuego por nosotros. Les informamos que no salgan de sus casas, ya que el territorio tiene dueño y esta organización lo ha tomado sin ningún control”.

Luego, cargan sus armas y el video termina. Tras la viralización de la filmación, la Justicia ordenó a la Policía que rodee el barrio ubicado en el partido de San Martín y realice un operativo de saturación preventiva en el lugar.

Según pudo corroborar Infobae, los procedimientos continuaban este martes y, por el momento, no hubo enfrentamientos. Sin embargo, la situación es compleja. Las sospechas de los investigadores son que los que realizaron el video serían parte de la organización de Javier “El Rengo” Pacheco, el capo narco de San Martín detenido en mayo de 2021 en su mansión de Parque Leloir.

Antes de ser arrestado, Pacheco mantenía el control de la venta de drogas en el barrio 9 de Julio de la localidad bonaerense de Villa Ballester. Desde que está encerrado en un calabozo, la situación para Pacheco cambió y, según detectives que conocen el lugar, perdió la zona frente a otra importante banda narco en la zona. La lidera Max Alí Alegre, alias “Alicho”, y su presunto socio Blas Gómez, conocido como “El gordo Blas”, ambos encerrado en una celda por el delito de narcotráfico.

“Alicho agarró la Villa 9 de Julio y Pacheco quiere recuperarla, así que ese sería el fondo”. Así definió el conflicto un investigador que conoce de cerca el territorio a Infobae. La historia detrás de este video sería una supuesta arremetida de Pacheco para recuperar la zona perdida tras su detención.

Ahora, el fiscal Carlos Insaurralde, titular de la UFI N°3 de San Martín, actuó y rodeó el barrio, saturó el lugar con policías para intentar frenar cualquier posible vendetta narco.

