Un turista argentino fue baleado por motochorros en la puerta de un restaurante de Uruguay

El violento asalto ocurrió en la localidad de Manantiales

Una pareja de turistas argentinos fue víctima de un ataque motochorro en Uruguay. Dos delincuentes los abordaron cuando estaban por ingresar a un restaurante de la zona de Manantiales y uno de los ladrones disparó. El balazo dio en el hombre de 76 años: el proyectil ingresó por uno de sus hombros y debió ser hospitalizado.

El violento episodio ocurrió el martes por la noche cerca de la esquina de las calles Los Guaviyú y Los Pindo, en la localidad balnearia de Manantiales, perteneciente al departamento de Maldonado.

Fuentes policiales informaron a la agencia de noticias Télam que todo comenzó alrededor de las 21, cuando los turistas se bajaban de su camioneta tras haberla estacionado con la ayuda de un cuidacoches. En ese momento, los ladrones armados aparecieron en el lugar y los sorprendieron.

De acuerdo a medios locales, los motochorros amenazaron al cuidachoches, que salió corriendo. Luego, les pidieron a los turistas las billeteras y la llave del auto. Ante ello, las víctimas decidieron volver a subirse a su vehículo y cerrar las puertas.

Fue entonces que uno de los delincuentes abrió fuego: la bala impactó en el húmero del hombre de 76 años. El turista fue trasladado de urgencia a un hospital privado. Allí quedó internado fuera de peligro. Mientras tanto, los motochorros se dieron a la fuga, sin llevarse ninguna pertenencia de las víctimas.

Personal de Zona Operacional III realizó un seguimiento a dos personas que circulaban en una moto de similares características, aunque no fueron detenidos. Minutos después, en el Parque de San Carlos fueron ubicados el vehículo involucrado, una mochila, cascos y un arma de fuego tipo revólver: todos los elementos habían sido abandonados.

Hasta la tarde de este miércoles continuaba la búsqueda de los asaltantes. En el caso trabaja la Fiscalía de Tercer Turno.

Otro caso en Chile

La semana pasada, otra pareja de turistas argentinos fue víctima de un asalto, en este caso en Chile. Ana Salomone y Ariel Mansilla fueron atacados en la puerta de un shopping de Viña del Mar por una pandilla de adolescentes con fines de robo. El hecho quedó registrado en un video que se hizo viral.

Brutal asalto piraña a un matrimonio argentino en un shopping de Chile

Este episodio sucedió el martes 14, alrededor de las 16.30, en el Mall Marina Arauco, ubicado en la región de Valparaíso. Se trata de una de las zonas más visitada por turistas que llegan a ese país para disfrutar de unas vacaciones. Y eso es justo lo que había hecho este matrimonio cordobés, seducido por “lo fresca que es esa ciudad en verano”, sin advertir que quedarían involucrados en una dramática situación de inseguridad.

“El shopping tiene dos bloques y está separado por una calle. Se la puede cruzar por un puente, que conecta los sectores, o caminando. Nosotros optamos por hacerlo caminando. Queríamos ir a la tienda Apple, que está enfrente, y justo escuchamos una explosión que nos llamó la atención”, relató Mansilla a Infobae, en alusión a la rotura de la vidriera que sufrió la tienda Ripley por parte de un grupo de vándalos, la mayoría adolescentes.

“Cuando vemos que estos jóvenes se ponen a pelear con los guardias de seguridad, mi señora me grita ‘vamos para adentro’. Hicimos dos pasos y siento un primer golpe en el cuello. Me atacaron de atrás. Mientras uno le tiró un manotazo a la cadena de oro que tenía puesta, el otro me volvió a pegar en el cuello para desestabilizarme. Al ver que uno de ellos intentó darse a la fuga con mi cadena, le pegué una patada y se cayó. Y ahí fue cuando empezó la agresión del resto del grupo hacia mí y hacia mi mujer, que no paraba de gritar y pedir ayuda”, detalló Ariel sobre el violento ataque piraña que sufrió a plena luz del día.

El hombre terminó con una fractura incompleta en su dedo pulgar derecho, un esguince en la mano y en el tobillo izquierdo y hematomas por todo el cuerpo. “A ella también le pegaron patadas en la zona abdominal y la cadera. Fue terrible”, recordó.

