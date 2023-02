El presidente de la Cámara Federal de Rosario pide que Messi y Di María hagan campaña contra el consumo de drogas

Lionel Messi y Ángel Di María felices en Qatar (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

Rosario es una ciudad eminentemente futbolera. Cuando uno recorre las calles, las avenidas y los bulevares rosarinos puede apreciar los postes de luz pintados de rojo y negro y de azul y amarillo. Es la ciudad de Ñúbel y de Central. Es la ciudad de Lionel Messi y de Ángel Di María. Y la de varios campeones del Mundo. La pasión futbolera de Rosario, retratada como nadie por Roberto Fontanarrosa, convive con la enorme situación de violencia que asola la ciudad a orillas del Paraná.

Durante 2022 se produjeron en el departamento que abarca la ciudad de Rosario y sus alrededores 287 asesinatos. En lo que va de 2023 la cifra superó los 40. Los cabecillas de las grandes bandas narcos están presos. Los que están encarcelados siguen dando órdenes desde las prisiones. Las prisiones están colmadas porque en los últimos años aumentó notablemente la cantidad de detenidos por orden la justicia. El 8 de febrero pasado, luego de una seguidilla de asesinatos y balaceras-otra modalidad delictual rosarina- el gobernador Omar Perotti le pidió la renuncia a su tercer ministro de Seguridad. Aquel día asumió Claudio Brilloni quien se transformó en el cuarto ministro de Seguridad de Santa Fe desde 2019. La policía de Santa Fe, que depende del ministerio de Seguridad cambió diez veces de Jefe de la Regional II (Rosario) desde 2019. La violencia no disminuye.

Aníbal Pineda es el presidente de la Cámara Federal de Rosario. Es futbolero y solía ir a la tribuna popular a alentar a Central. Conoce perfectamente la situación rosarina debido a que la justicia federal es la encargada de investigar los casos de narcotráfico en una zona del país atribulada por la violencia que generan las disputas por el control del mercado de venta minorista de drogas.

También te puede interesar: Rosario violenta: el hospital de emergencias atiende 40 baleados por mes

En mayo de 2022 había sido uno de los expositores en el Encuentro Nacional de la Justicia Federal que organizó la Asociación de Jueces y Juezas federales (AJUFE) en Rosario. En aquel Encuentro la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno había respaldado con su presencia y a los jueces que investigan casos de narcotráfico. En aquella ocasión había advertido: “Narcotráfico hay en todo el país. Debería ponerse atención para solucionar este problema en todo el país porque si se consolida la matriz delictiva exitosa como parece que ha sucedido en Rosario, no va a faltar mucho tiempo para que ese modelo se traslade a otros lugares. Porque una matriz exitosa puede ser copiada en otras provincias o ciudades que tienen las mismas características de consumo, de pobreza o de violencia que tiene Rosario. Por eso tiene que haber un interés de todos en resolver el problema. Si no se actúa contra el narcotráfico la situación de Rosario se puede extender a todo el país”.

Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Rosario (Leonardo Galletto)

Pineda integra la Cámara Federal de Rosario desde 2017. Ese tribunal es el que revisa las decisiones de los jueces que investigan narcotráfico en la jurisdicción de Rosario. Esa jurisdicción no solo abarca los cuatro juzgados federales de la ciudad donde se creó la bandera. Se le suman los dos de la ciudad de Santa Fe, uno de Venado Tuerto, uno de Rafaela y dos de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Acepta algunas críticas que se le hacen al fuero federal por cierta lentitud en las investigaciones. Responde que hubo condenas importantes y además resalta las falencias estructurales en ese fuero: ”Hay un 35% de vacantes en justicia federal, no se implementó el sistema acusatorio y los tres fiscales federales tienen menos recursos que los fiscales provinciales que investigan Crimen Organizado en Rosario”. Los fiscales provinciales integran el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que logró apresar y condenar a jefes narcos por su relación con otros delitos.

El camarista señala que lo hecho hasta ahora en materia de narcotráfico: “No ha dado los resultados esperados”. Asegura que no se debe dejar de encarcelar a los que venden o distribuyen droga, a los que lavan dinero, a sus cómplices políticos, judiciales, policiales o penitenciarios. Pero también que: “Con eso no alcanza”.

El juez explica que: “Lo que motiva el conflicto es un mercado ilícito de drogas y hay que romper la inercia del abordaje realizado hasta ahora. Hay una demanda de estupefacientes y si nosotros no reducimos el mercado no solucionaremos nada. Hay que reducir el consumo con campañas de salud, educación y publicidad”.

Pineda amplía su propuesta: “Ya hemos visto los resultados exitosos de sumar a la currícula de la escuela primaria y secundaria contenidos referidos a la protección del ambiente. También ha sucedido lo mismo con la educación sexual. Debería haber materias en la escuela para que se conozcan los problemas que genera el consumo de estupefacientes y así desalentarlo desde la infancia”. Y agrega: “La cuestión educativa en los chicos y jóvenes debe ir acompañada por campañas que aborden el problema de salud que las adicciones generan en la sociedad. Para eso debe haber campañas publicitarias muy contundentes”.

Luego de la obtención del campeonato Mundial de Qatar, y aprovechando la enorme exposición que han tenido los jugadores rosarinos, Pineda propone que: “Messi y Di María hagan publicidad para desalentar el consumo de droga, los dos son rosarinos y no tengo dudas de se que sumarían a algo así que ayudaría a desalentar el consumo especialmente en los más jóvenes. Un mensaje de medio minuto de cada uno de ellos sería muy importante”. Su idea es reducir el mercado, sacar gente del consumo y evitar, mediante campañas públicas que las nuevas generaciones se sumen a consumir sin tener información de los daños que producen las adicciones.

Los Tribunales Federales de Rosario donde tiene la sede la Cámara Federal

“En Rosario entre el 30 y el 35 % de los ingresos del narco proviene de la venta de marihuana. Entonces habría que pensar cuánto menos poderosa sería una organización delictiva sin esos ingresos, para eso hay que desfinanciar al narco. Hoy el monopolio de la venta de marihuana está en manos del narco por eso hay que tener una mirada más amplia para evitar mantener las condiciones que le permiten al narco hacerse de millones. Con menos dinero pueden comprar menos armas, corromper menos a la policía, el penitenciario, la política o la justicia”.

“Y ahora hay que pensar cómo se para el Estado frente a la marihuana. No quiero decir que haya que legalizar la marihuana sin más. Hay que hacer muchas cosas más y repensar lo que se hace con la marihuana”, dice Pineda. El camarista cree que antes de la legalización hay muchos pasos previos. Uno de ellos es: ”Fomentar el autocultivo. En la Cámara hemos firmado sobreseimientos en casos en los que a alguien lo encuentran con cinco plantas de marihuana y si no hay pruebas de que vendía la marihuana producida, esas cinco plantas serían para consumo personal, por lo tanto no es delito”.

El juez insiste en intentar cambiar algo del modo de enfrentar la situación que genera enormes problemas de inseguridad. Sabe que para lograr un avance hace falta el acuerdo de todos los partidos políticos, la colaboración de los tres poderes, tanto de la Nación como de Provincia de Santa Fe. Pero además pide la ayuda de Messi y Di María: el 10 y el 11 de la selección campeona del Mundo, dos hijos pródigos de la hermosa ciudad de Rosario.

Seguir leyendo: