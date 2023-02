Según los peritos forenses, Lucía Pérez murió por consumo de cocaína y sin signos de agresión sexual

Lucía Pérez murió el 8 de octubre de 2016: tenía 16 años

(Enviado especial) En una audiencia cerrada para la prensa por la sensibilidad en los detalles del caso, este jueves declararon cuatro médicos forenses en el juicio que busca determinar cómo murió Lucía Pérez (16) aquel mediodía del 8 de octubre de 2016.

Según pudo saber Infobae de diversas fuentes del caso, los profesionales de la salud confirmaron que la adolescente perdió la vida como consecuencia de una “asfixia tóxica” producto de haber tomado cocaína y aclararon que el cuerpo de la víctima no tenía signos de violencia sexual. Sin embargo, no fueron contundentes respecto de que no haya existido un abuso sexual.

El debate de este jueves fue técnico y objetivo. A pedido de las defensas, la declaración de tres de los profesionales que participaron de la Junta Médica de la Suprema Corte de Justicia -Silvina Cabrera, Mónica Tinto y Sebastián de los Reyes- se hizo simultáneamente.

Fueron ellos quienes, originalmente, hicieron la autopsia junto a Claudia Carrizo, a cargo de la pericia y ausente en este debate, probablemente porque fue quien en su momento le comunicó a la fiscal de instrucción María Isabel Sánchez que Lucía había sido “empalada” y “lavada” por los sospechosos, datos que luego serían descartados.

Cabrera, Tinto y de los Reyes coincidieron en que la causa más probable de la muerte fue la asfixia por el consumo de cocaína, aunque nunca pudo determinarse la dosis de esta sustancia en el organismo de la menor.

También explicaron que no se detectaron otras drogas, excepto cannabis, aunque en este caso aclararon que las moléculas de esta planta se metabolizan de otra manera y el consumo pudo haber sido incluso anterior a las 72 horas. La asfixia tóxica generó un edema pulmonar y una falla cardíaca.

Los especialistas indicaron que no se trató de una sobredosis (el martes, en la primera audiencia, Marta Montero, la mamá de Lucía, contó que los policías que le dieron la noticia de la muerte le dijeron que había sido por sobredosis) pero sí consecuencia del esnifado de la sustancia.

Si bien no descartaron que haya habido una lesión sexual, sostuvieron que la probabilidad era baja. Cabrera y Tinto, además, precisaron que las relaciones sexuales entre Pérez y el principal sospechoso, Matías Gabriel Farías, se dieron entre 15 y 30 minutos antes de su muerte.

En una jornada que arrancó apenas pasadas las 9 y terminó cerca de las 14, también declaro el perito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, Adalberto Bonvicini, quien describió según su análisis la relación sexual entre Farías y Pérez como “brusca”. Aclaró lo que durante la investigación había dicho como “forzada”. Corrigió y aseguró que por las evidencias fue brusca y minimizó las chances de que haya sido contra la voluntad de Lucía.

Noticia en desarrollo...