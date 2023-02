El dramático testimonio de la madre de Lucía Pérez: “En la comisaría me dijeron que murió de sobredosis”

Marta, antes de ingresar al Tribunal al declarar.

(Enviado especial) El segundo juicio que intenta dilucidar las circunstancias de la muerte de Lucía Pérez, presuntamente asesinada tras un abuso sexual en 2016 por Matías Farías, un vendedor de drogas de poca monta de Mar del Plata, comenzó este martes por la mañana en el Tribunal N°2 de la ciudad costera, con la declaración testimonial de Marta Montero, madre de la víctima, así como su padre y su hermano.

Montero, que es enfermera, relató cómo era la relación con su hija, describió su personalidad y recordó cómo fueron sus últimos momentos al lado de su hija, en la mañana de aquel sábado de hace más de seis años.

“Ese día me fui a trabajar, como todos los días, me levanté cinco menos diez de la mañana, y cinco y cuarto mi esposo me lleva al lugar donde trabajaba. Cuando me fui la despedí, le di un beso y le dije ‘te quiero mucho’. Le di 100 pesos porque ella me había pedido para salir con las chicas, y me dijo ‘yo también te quiero mucho’. Ese es el último contacto de amor y de madre que tuve con ella”, contó la mujer.

Marta llevaba puesta una remera blanca con una foto de su hija en el pecho y la leyenda “Lucía por vos juramos vencer”. Declaró durante casi dos horas en la sala donde se desarrolla el juicio, tan pequeña que los asistentes de cada una de las partes están juntas y pueden ver y escuchar lo que conversan entre sí. Estaban presentes Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, Estela Díaz, ministra de Mujeres bonaerense, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda. También estuvo presente Gustavo Melmann, padre de Natalia, asesinada por policías en Miramar en 2001.

La mujer recordó que Lucía siempre la esperaba con mates a la llegada de su trabajo y que conversaban. Relató que para ese sábado le había pedido 100 pesos (“serán unos 1.000 de ahora”, calculó a pedido del fiscal) para salir con sus amigas y también que le comprara un buzo y un pantalón. “Yo cobraba el salario familiar en mi sueldo y lo destinaba a eso. Le iba a comprar. ‘Lo que me alcance te voy a comprar’”, revivió entre sollozos y siguió con la voz cortada: “Y nada. Le dije que me espere que íbamos a ir a Juan B. Justo. A veces paso por el lugar. Le dije ‘te voy a llevar’. Una de las dos cosas le iba a comprar. Eso íbamos a hacer ese sábado”.

2018: Marta junto a su hijo Matías en una marcha en el centro porteño (Nicolás Stulberg)

Pero ese sábado, Lucía tuvo su última conexión a WhatsApp a las 10.30, el horario aproximado en el que se supone que se encontró con los acusados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Se presume, por los chats registrados en la causa, que Pérez iba a comprarle marihuana y pagarle con esos 100 pesos. También, que Offidani la llevó a la casa de Farías y que allí este hombre abusó sexualmente de ella después de fumar cannabis y tomar cocaína.

Montero dijo no saber si su hija consumía drogas. Dijo que ni siquiera fumaba tabaco, o no, al menos, delante suyo, después de una vez que la vio fumar y la reprendió. “Nunca supe que hubiese fumado otra cosa”, aclaró.

Una de las abogadas que la representa, Verónica Heredia, le preguntó si hubo alguna actitud de su hija que le llamara la atención en esos días. “No, porque es lo que digo. Lucía era esto. (en ese momento, mostró un atrapasueños). Era una persona ocupada, preocupada por sus cosas. Nunca vi nada que me llamara la atención, que pareciera algo raro. Si no hubiese preguntado. Soy una persona abierta. Crié a mis hijos de esa manera. Así como trabajo de enfermera para los demás, uno hace tareas humanitarias terribles, de la misma manera lo hacía con mis hijos. Si hubiese tenido sospechas hubiese averiguado”, respondió.

La madre de Lucía relató que el sábado a la mañana volvió de trabajar y empezó a llamarla al celular y Lucía no respondía. Horas más tarde, su hijo le avisó que lo había llamado la Policía para decirle que la joven había sufrido un accidente y que tenían que ir hasta la comisaría de Playa La Serena.

“Cuando iba llegando le dijeron ‘Tu hermana está muerta’. Fui a la comisaría, me atendió un comisario con una mujer policía. Me dijeron que Lucía había muerto de sobredosis. Me dijo ‘la trajo su novio’. Pero Lucía no tenía novio. Me tomó una declaración. Cuando me dijo ‘Murió de sobredosis, la trajo su novio’ yo le dije ‘Lucía no tenía novio, ¿cómo sabe que murió de sobredosis?’. Eso fue todo. Era lo lógico porque un policía no me puede decir eso porque no se hizo una autopsia. No es el protocolo de un policía para hablar con una madre. Declaré. No podía”, contó Marta pero su relató se interrumpió con su llanto.

Los jueces en la sala de audiencias.

Luego, siguió: “No podía entender lo que me estaba diciendo. No podía entender que Lucía estaba muerta. No lo podía entender. La dejé viva 5 y cuarto de la mañana, le dejé 100 pesos y le dije ‘te quiero mucho’. No podía entender que me dijera ese tipo que mi hija estaba muerta”. También contó que en la morgue pudo ver a su hija, abrirle los ojos y recordó que “tenía olor a limpio”.

Según la investigación, cuando Lucía muere en la cama de Farías, éste último llama a Offidani y entre los dos limpian la escena del crimen, descartan las drogas que había en la casa del barrio Alfar, lavan el cuerpo y lo llevan a la sala de atención primaria de La Serena, donde los médicos constatan su muerte.

A una pregunta del fiscal sobre si Lucía le contaba si le gustaba algún chico, Marta respondió: “Estos eran tres narcos, se dedicaban a vender drogas. La captaron el día anterior en la escuela. Ahí es cuando ellos captan a esa criatura. ¿Por qué el celular de Lucía quedó apagado a las 10 de la mañana? ¿Alguien sabe que Lucía apagó su teléfono o le secuestraron el celular? ¿Entró por su voluntad a esa camioneta? Siempre me hice esa pregunta en estos siete años. Lucía lo único que quería era pagar esa deuda (se refiere a que el día anterior le había comprado marihuana a Farías en la puerta de su escuela). Ella sabía y seguramente tuvo miedo. Si me enteraba, me iba a enojar mucho”.

El momento de mayor tensión de la declaración de Montero se dio cuando llegaron las preguntas de las defensas, tanto de Farías como de Offidani. María Laura Solari, defensora oficial de Farías, le preguntó qué le dijo la fiscal sobre la causa de muerte de Lucía: “Que fue por abuso sexual”, respondió, lacónica. Habían pasado ya casi dos horas de declaración.

2023: Marta y su hijo Matías en la antesala del juicio.

El testimonio del hermano de la víctima

“Me comentó Lucía una vez que consumía estupefacientes. No volvimos a hablar. Me comentó que una vez había probado cocaína. Yo le dije que no estaba de acuerdo y no hablamos más. Yo no consumo cocaína. Marihuana sí. Fumamos un par de porros. Estaba perfecta de salud”, aseguró Matías, hermano de Lucía, que luego protagonizó un fuerte cruce con la defensa.

“Salí de trabajar, pasé por mi casa un rato, después me fui, me quedé a dormir en lo de mi novia. Me parece que a Lucía la vi a la tarde. Habíamos hablado por teléfono, me había pedido plata, necesitaba 50 pesos, le dije que no tenía plata en casa, que después se la iba a acercar. Iba a pegar porro, una cosa así. Me dijo que era un loco que no tenía confianza, una cosa de esas. Me contó que era alguien nuevo, que no lo conocía. No me dijo que se iba a encontrar”, concluyó.

La defensa incluso llegó a preguntar: “¿Usted vendió a su hermana?”. La pregunta no fue aceptada por el Tribunal.

Las audiencias continuarán mañana y el día jueves. Belén, la amiga de Lucía que la vinculó a Farías, se fue a vivir a Barcelona y no quiere declarar: su situación con respecto al juicio continúa en suspenso.

fotos: Christian Heit

