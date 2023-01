A tres años del crimen y en pleno juicio, los padres de Fernando Báez Sosa convocan a un acto por su memoria

Los Báez Sosa se instalaron en Dolores desde el 1 de enero de 2023 para presenciar el juicio por el crimen de su hijo

Hoy, miércoles 18 de enero, a tres años del crimen y con la idea de honrar la memoria de su único hijo, Silvino y Graciela, los padres de Fernando Báez Sosa, convocaron a un acto a las 20 en el Anfiteatro Libres del Sur de la ciudad de Dolores. El evento, declarado de interés municipal, contará con una oración interreligiosa, una colecta solidaria y la llegada de amigos y más familiares de Fernando. Además, se proyectará un video.

“La decisión de hacer un acto en Dolores y no en Villa Gesell fue por dos motivos. Primero porque vinimos acá en busca de justicia. Y, segundo, porque me cuesta estar en Villa Gesell. El año pasado me descompuse: no aguanté estar cerca del lugar donde asesinaron a mi hijo”, aseguró Graciela a Infobae.

No es la primera vez que los Báez Sosa convocan a una actividad, un 18 de enero, para rendirle homenaje a Fernando. En 2021, por ejemplo, con motivo del primer aniversario de su muerte, se movilizaron al Parque Rivadavia en Capital Federal, y encabezaron una colecta de alimentos y útiles para donar.

Para este tercer aniversario, una vez más, la actividad elegida busca destacar el perfil solidario de Fernando, quien participaba activamente del Proyecto Servir: un programa impulsado por el Colegio Marianista, donde cursó su secundario, y que consiste en destinar una semana de las vacaciones de verano para realizar tareas de albañilería en alguna entidad con fines sociales. “Trataremos de convertir el dolor en ayuda, realizando una colecta solidaria como a Fernando le gustaba”, agregó Graciela.

El emotivo video en honor a Fernando que pasaron en la marcha a un mes de su muerte

Graciela Sosa y Silvino Báez fueron los dos primeros en declarar en el juicio en contra de los ocho acusados de matar a su hijo. “Soy una mujer acabada, sin ganas de vivir. No sé de dónde saco la fuerza, pero sigo”, le dijo la madre a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari. Silvino, por su parte, agregó: “Acá están escuchando el relato de un padre que ha perdido todo: ha perdido la felicidad, las ganas de vivir, de luchar. Un hombre que perdió lo mejor de todo, que es el abrazo de su hijo”.

Desde entonces, el matrimonio presenció todas las audiencias, ya que permaneció en la ciudad de Dolores. Si bien los primeros días se hospedaron en un hotel frente a la plaza, luego se mudaron a un departamento donde, explicó Graciela, pueden cocinar. “Silvino se sometió a un trasplante de riñón y tiene que comer sano”, dijo ella.

Cada mañana, camino al Tribunal, los padres de Fernando Báez Sosa reciben las muestras de afecto de distintas personas. Algunos se les acercan, los abrazan, les piden fotos o les llevan algún presente. Varios, incluso, se paran frente al vallado que rodea el Palacio de los Tribunales para dejar algunas flores o carteles que piden “Justicia por Fernando”.

Vecinos de Dolores se acercan al Palacio de los Tribunales para manifestar su apoyo (Ezequiel Acuña)

Entre las figuras religiosas presentes hoy, estará el teólogo islámico Imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía Argentina. Imam será el primero de los seis oradores de la ceremonia interreligiosa prevista para este miércoles.

Lo seguirán el rabino Saúl Bonino, Eric Escala (arzobispo de la Iglesia Anglicana en Argentina), la ministra religiosa afro-umbandista Iya Eugenia Calvi, monseñor Carlos Malfa, obispo de la Iglesia Católica en Dolores, y el pastor Marcelo López Pavón, representante de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) en Dolores.

“La idea es acompañar a Graciela y Silvino en un día que, para ellos, es muy doloroso. A su vez, también queremos ampliar nuestra oración e incluir a todos los que han perdido un familiar o son víctimas de algún acto o crimen de violencia”, dijo Marwan Gill a Infobae.

Por último, cerró: “Más allá de las diferencias, todas las religiones coinciden en que amar a Dios significa amar al prójimo y esto significa respetar y proteger la vida del otro. En ese sentido, el Islam enseña que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad y quien salva una vida es como si hubiera salvado a todos”.

