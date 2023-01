“Quiero pedirle perdón a la familia de Agustín”, el mensaje del padre del menor preso por el crimen en Jesús María

El testimonio del padre del menor detenido por el crimen de Jesús María

Un menor de 15 años se encuentra a disposición de la Justicia de Menores de Córdoba, sindicado como el principal sospechoso del crimen de Agustín Avíla (16), quien fue asesinado el domingo pasado tras ser atacado por una patota en los alrededores del anfiteatro donde se desarrollaba el tradicional festival de Doma y Folclore de Jesús María. Por su edad, es inimputable. En ese contexto, su padre habló con los medios cordobeses y pidió perdón a los familiares de la víctima. También reclamó que se haga justicia por su muerte.

“Quiero pedirle perdón a la familia de este chico. Nunca pensamos que algo así podía ocurrir. No hay perdón que valga. A su hijo nadie se lo va a devolver”, dijo el hombre de espaldas a la cámara y entre sollozos. Lo hizo en declaraciones al canal El Doce. Luego, explicó que “tiene poca relación con” el chico y que el adolescente vivía junto a “su madre, los tíos y su abuela”.

El hombre, en evidente estado de conmoción, contó que su hijo “estaba perdido en la droga y robaba”. Y siguió: “La madre pidió un montón de veces ayuda, porque no podía con él. Estamos todos destruidos y no avalamos lo que hizo. Estamos muy mal y no tengo palabra para decir lo que siente esa madre y esa familia. Mi hijo le quitó la vida junto a varios chicos. Lo único que quiero es que paguen todos. Agustín se merece justicia para que no vuelva a pasar”.

Mientras los detectives buscan a sus cómplices, el adolescente está alojado en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza. En ese contexto, este martes se difundieron controvertidos posteos que el sospechoso realizó en su cuenta de la red social Twitter días antes del crimen de Agustín. “Dale que se viene la doma y arruinar caritas de afuera, no los vamos a dejar vivir. Bajan a uno, nos van a tener que bajar a todos”, tuiteó el adolescente el 18 de diciembre pasado.

Agustín Avíla

Otro de los posteos, decía: “Me compré una 40 y un rifle fulete tengo”. La frase se trata de una canción de El Jordán 23, un rapero chileno, llamada ‘Los Dueños del Malianteo’.

Ante esto, el padre del principal sospechoso del crimen indicó: “Me dijeron lo que había escrito en sus redes sociales. Mi hijo tiene muchos problemas. Él consume. Yo, como decía, no tengo tanta relación con él. Lo veía cada tanto. Pero consumía”. Y concluyó: “Ahí, en Jesús María, se conocen todos, hay bandas y eso lleva a la violencia y más violencia”.

El crimen ocurrió el domingo pasado a la madrugada, sobre la calle Figueroa Alcorta, en las afueras del Anfiteatro José Hernández de Jesús María, donde se desarrollaba el Festival Nacional de Doma y Folclore.

En esas circunstancias, Agustín fue atacado en plena vía pública por un grupo de jóvenes que le robaron la gorra. Personal policial se trasladó hasta el lugar luego de haber sido alertado de lo ocurrido y, cuando el servicio médico de emergencias arribó a la escena del crimen, se constató el deceso del adolescente.

Uno de los tuits que realizó el sospechoso antes del crimen

“A quienes estaban en ese escenario del conflicto, los demoraron, les tomaron declaración y luego volvieron a sus casas. No está claro que hayan sido 20, sí fueron varios. Hay un menor que quedó a disposición de la Justicia de Menores, que sería el autor, y se busca si participó alguien más”, confiaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

Vanesa, la madre de la víctima, por su parte, negó que se haya tratado de una pelea entre bandas en el interior de un boliche, como trascendió en primera instancia, y aseguró que ella estaba con su hijo, que era una salida familiar y fue entonces cuando se produjo el ataque. “Le robaron una gorra, eso fue lo que pasó. No fue una pelea, eran 20 chicos y chicas abusando de mi hijo”, contó este lunes en declaraciones a Canal 12 de Córdoba.

De acuerdo a Vanesa, uno de los agresores “le clavó algo en el cuello” a Agustín, y eso fue lo que le provocó la muerte. La mamá de la víctima aclaró que su hijo “no estaba con ningún grupo de amigos, sino con un grupo de familia, que es el grupo de personas que lo defiende y un amigo que viajó con él”.

La escena del crimen

Inicialmente, la Policía había demorado a unas 20 personas, entre mayores y menores de edad, aunque una fuente judicial explicó que esto se llevó a cabo “para su propia protección y para recabar testimonios”.

“No hay una patota, hay una familia defendiéndolo, que es muy distinto”, remarcó compungida la mujer. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés, en la escena del crimen se secuestró una navaja ensangrentada.

En tanto, la fiscal de Dean Fúnes, Carolina Elías, dispuso que el adolescente de 15 años sea alojado en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba como sospechoso del crimen, mientras avanza con la investigación a cargo del Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Jesús María, de la Dependencia de Feria, dado que el chico es inimputable por su edad.

