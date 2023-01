La madre de Blas Correas denunció un nuevo atentado, dijo que tiene miedo y aseguró: “No me van a callar”

El auto de la madre de Blas tras el ataque

Soledad Laciar, la mamá de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial durante un control realizado en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, denunció este jueves que le violentaron su vehículo y que se trata del tercer atentado que sufre en el último tiempo, por lo que advirtió: “No me van a callar”.

En un posteo que realizó en sus redes sociales, Laciar advirtió que en los últimos días sufrió tres atentados contra propiedades de su familia, en momentos en que el juicio que se le sigue a 13 policías, algunos acusados por el homicidio de Blas y otros por el posterior encubrimiento, se encuentra en un cuarto intermedio hasta febrero próximo.

”Hago la denuncia por acá porque la Policía, bien gracias. Hace un mes me apedrearon el portón. Hace 15 días le rompen el vidrio a Juan. Hoy el mío. ¿Es personal? No me voy a callar. #justiciaporblas”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía que muestra el vidrio roto de su vehículo.

Te puede interesar: Qué reveló la pericia de sangre al puño de Máximo Thomsen

Tras la publicación, Infobae se comunicó con Laciar y explicó: “En otro contexto diría que fueron hechos de inseguridad. Sin embargo, esto arrancó el 10 de diciembre cuando lanzaron piedras al portón de mi casa. Pensé que era alguien que quería hacer daño, salimos y no estaban. Nos dijeron que se habían ido en bicicleta. El 24 de diciembre al auto de mi hijo le rompieron tres vidrios y les rompieron la goma y hoy de nuevo me rompieron el vidrio de mi auto. No me sacaron nada”.

La denuncia que realizó la madre de Blas en su perfil de Facebook

Y siguió: “Córdoba está súper insegura, hay un montón robos, pero yo vivo frente a una plaza y soy la única persona alrededor de la plaza que sufrió estos hechos y, dada la situación en que estoy, me permito dudar y tener un poco miedo”.

En el posteo también hace referencia a que violentaron el auto a su hijo Juan. ”Realmente estoy muy cansada de no poder vivir tranquila, como si yo hubiese hecho algo malo. Nada. Solo pedir justicia”, completó.

Te puede interesar: Ola de asesinatos sin freno en Rosario: acribillaron a un hombre y balearon a un nene de 3 años

Laciar, además, dijo a este medio: “Hicimos las denuncias correspondientes. Yo no quiero sacar conclusiones mías que no corresponden, Pero ante esta situación me permito dudar, ya que en un mes me atacan tres veces a mí y me genera un miedo. Yo no puede decir que tiene que ver con el caso, quizá es inseguridad, ojalá sea simplemente eso, pero pienso en mis hijos y tenemos miedo”.

Así quedo el auto tras el ataque

Por el crimen de Correas, 13 miembros de la fuerza provincial son sometidos a un juicio por jurados.

En el debate se trata el crimen ocurrido la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando Blas y cuatro amigos adolescentes circulaban en un automóvil por el barrio Colinas, en el Sur de la capital cordobesa, y evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Te puede interesar: Hallaron un cadáver en estado de descomposición en el predio municipal de Hurlingham

Dos agentes dispararon contra el coche y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Blas junto a su madre

El cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades; afrontan cargos como “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado”.

En tanto, los restantes imputados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son por “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”, ya que se les imputa, entre otras cosas, haber “plantado” un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.





Seguir leyendo: