Sigue el misterio por la desaparición de la docente Anahí Bulnes: realizaron nuevos allanamientos y esperan un ADN clave

Anahí Bulnes, la docente desaparecida en Córdoba

Este jueves se cumple un mes de la desaparición de Anahí Bulnes (36), la docente que el pasado 5 de diciembre salió de su casa del barrio Altos Sud de San Vicente de la ciudad de Córdoba y nada más se supo de ella. Los investigadores arrestaron a Santiago Alberto Campos Matos (37) gracias a una cámara de seguridad que registró el momento en que la mujer entró al edificio del detenido aquel día, pero nunca se la observó salir. Y, desde ese entonces, no hay pistas de la maestra. En ese contexto, en las últimas horas nuevos operativos se realizaron en el departamento del principal sospechoso.

El allanamiento, del que participan la Policía de Córdoba y también autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF), se realiza en el departamento ubicado en el edificio de la esquina de Salta y Emilio Olmos, pleno centro de la ciudad de Córdoba. Se comenzaron a hacer antes de que comenzara la marcha convocada por los familiares y amigos de Anahí, quienes piden frente a la Plaza de la Intendencia que no se detenga la búsqueda de la mujer.

Según publicaron La voz del Interior y el El Doce, el dato que llevó a los investigadores de nuevo a la casa del detenido fue que se percibieron “fuertes olores” en el lugar.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que las autoridades requisan la casa de Campos Matos, el principal sospechoso de la desaparición e imputado por el presunto homicidio de la docente cordobesa y madre de tres chicas. En el primer procedimiento se hallaron pistas que indicarían que se está frente a un posible femicidio.

¿Qué encontraron? Rastros de sangre, del que aún se desconoce el resultado de ADN al que fueron sometidos y comparados con el material genético de Anahí. Ese hallazgo fue la clave para que la fiscal que investiga la desaparición, Eugenia Pérez Moreno, pidiera la detención de Campos Matos.

El flyer de la marcha que se desarrolla este jueves en Córdoba

Según trascendió, por entonces, de fuentes policiales, en el departamento del sospechoso también se halló ropa femenina y libros sobre anatomía, conservación de cuerpos, además de volúmenes sobre canibalismo y rituales.

“Es verdad que hay rastros de sangre y de acuerdo con lo que indicó un subinspector de la Policía que estuvo en el lugar, se encontraron esos otros elementos. Eso es verdad. Son todos indicios que se van a investigar”, había explicado a Infobae Daniela Morales Leanza, abogada que representa a la familia de la docente desaparecida cuando se dio el primer allanamiento.

La letrada explicó por entonces que, a través de los registros fílmicos, se observó a la víctima cuando se encontraba con el ahora sospechoso el 5 de diciembre de 2022. Luego, entró al edificio del centro de la capital provincial. Después de detectarla en los videos, convocaron a la hermana para ver si la identificaba. “Ahí no quedaron dudas de que era ella”, agregó.

Ya con los videos del ingreso, los investigadores detectaron que pasaban las horas y la mujer nunca más salió, las cámaras no mostraban su partida. Fue entonces que decidieron allanar el departamento. “Allí encontraron una serie de elementos e indicios que ameritaban la imputación de este hombre”, agregó Morales Leanza.

El sospechoso de la desaparición y posible femicidio

También se investiga el vínculo entre el detenido con la docente. En ese sentido, la abogada aclaró que nadie de la familia de Anahí lo señaló como una persona de su entorno. “No se descarta que lo haya conocido y su familia no estaba enterada. Ella estaba en pareja con otra persona y su familia no lo reconoce a Campos Matos como alguien cercano a ella”, explicó.

Hay otros detalles que también trascendieron que generan todavía más preocupación respecto al posible destino de la maestra. Uno de ellos es que se corroboró que el hombre detenido cuenta con una denuncia por abuso sexual contra una menor de 10 años, efectuada a finales del año pasado. La madre de la nena abusada relató en diálogo con El Doce TV que el ataque ocurrió en una “pijamada” de la que participaban las hijas del acusado. Según consta en una resolución del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia familiar y de Género de Quinta Nominación, por tres meses se ordenaron restricciones de acercamiento y comunicación entre el denunciado y las víctimas. “La denuncia existe, pero no se llegó a condena ni estuvo detenido”, dijo la abogada Morales Leanza.

Hace un mes

Ese 5 de diciembre de 2022, Anahí salió de la vivienda que comparte junto a sus padres y sus tres hijas de 14, 12 y 7 años en horas de la madrugada sin ninguna de sus pertenencias y jamás volvió. Desde entonces, su familia y la Policía de la provincia de Córdoba la buscan intensamente, pero su paradero todavía es un misterio.

“Una de las nenas se despertó entre la 1 y 2 de la madrugada y ya no estaba, pero se volvió a dormir”, detalló Verónica. Sin embargo, la alerta se dio al día siguiente cuando Anahí no aparecía y con un detalle que todavía complica más la situación: dejó su celular, billetera, DNI, ropa y hasta el auto en la casa. Por ahora, es prácticamente imposible de rastrear.

Además, antes de desaparecer, Anahí avisó al colegio en el que da clases por la mañana que iba a faltar. Supuestamente, iba a llevar a una de sus hijas a un turno médico.





