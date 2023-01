Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: una decena de amigos de la víctima en la lista de testigos para la segunda jornada

Fernando, en el medio con camisa negra, junto a sus amigos en el boliche Le Brique (@gaston.muzlera)

La segunda jornada del juicio a los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa incluirá, este martes, el testimonio de una decena de amigos que veraneaban junto a la víctima en Villa Gesell al momento del crimen. Aunque también está programa la declaración de la novia de Fernando, fuentes de la investigación indicaron que la joven no estaría en condiciones de sentarse frente al Tribunal Oral Criminal N°1

Tras la primera audiencia del debate realizada este lunes, y en la que declararon los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez, la nueva ronda de testimonios se pondrá en marcha desde las 9 en la sala del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Dolores.

Si bien como primera testigo del día estaba pautada Rossi, la joven con quien Fernando estuvo de novio durante casi un año, el abogado Fernando Burlando, quien encabeza junto a Fabián Améndola la representación de la familia del joven asesinado, aseguró a la agencia de noticias Télam: “Juli no va a declarar”. No estaría en condiciones anímicas de hacerlo.

Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, Julieta estaba dentro del boliche “Le Brique” cuando Fernando y sus amigos fueron expulsados del local por un presunto “empujón” con el grupo de rugbiers acusados y que luego fueron atacados en la vereda de enfrente.

Julieta Rossi y Fernando iban a cumplir 10 meses de relación el domingo 19 de enero de 2020

“Cuando salí (de Le Brique) estaba la ambulancia y Fer estaba en el piso, yo me acuerdo que lo vi, pero no sabía que era él. Estaba Santiago Corbo (amigo de Báez Sosa), le pregunté quien era (la persona que estaba en el piso). Me dijo que era Fer. Me agarró y no me acuerdo mucho más. Vomité al costado de la calle, quise ir a donde estaba (su novio), pero la chica de la ambulancia y Santiago Corbo no me dejaban acercarme”, sostuvo Rossi en su declaración testimonial en la instrucción de la causa.

En caso de que, efectivamente, Julieta no se presente a declarar este martes, de acuerdo a lo estipulado en el cronograma, el primero en sentarse ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, será su papá: Alejandro Rossi.

Luego lo harán los diez amigos de la víctima que veraneaban junto a él en Villa Gesell, muchos de los cuales también fueron agredidos por los acusados al momento del ataque frente al local bailable, como por ejemplo Tomás D’Alessandro Gallo, quien llamó al 911 para denunciar lo sucedido.

El salvaje ataque duró apenas dos minutos y los rugbiers abandonaron el lugar

Otro testimonio relevante será el de Juan Bautista Besuzzo. Cuando prestó declaración en la instrucción, Besuzzo dio cuenta de la presencia de Máximo Thomsen y Ciro Pertossi y sostuvo que el ataque habría comenzado por la espalda sobre la víctima y su grupo.

“El primer masculino que le pegó a Fernando era alto, de 1,85 metros, de contextura robusta, cabello castaño oscuro, quien vestía una remera blanca, borcegos marrones y un pantalón aparentemente bordó o marrón. Creo que este masculino con el golpe lo sentó a Fernando. Ahí yo lo veo a Fernando de rodillas. Este muchacho lo golpeó a Fernando en el piso, le dio al menos tres patadas en la mandíbula. Ahí Fernando ya no respondía. Yo me quedé enfrente, shockeado y lo vi (a Fernando) en el piso desvanecido, como en una posición fetal (...) En un momento la Policía comenzó a hacerle RCP. Ahí advertí que algo grave había pasado (...) Ahí todos caímos en lo que había pasado algo grave a Fernando. Mis amigos estaban todos llorando, yo di vueltas y me dediqué a rezar”, dijo.

Esa noche trágica, al menos cinco de los amigos que este martes declararán -Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás Agustín D ´Alessandro- sufrieron lesiones y los ocho rugbiers fueron imputados por ese delito, que se suma a la acusación principal del juicio por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los imputados estarán presentes a lo largo de todo el debate (Crédito: Télam)

Según Burlando, luego de haber declarado como testigos en la primera jornada, los padres de la víctima presenciarán esta segunda audiencia en la sala de la Cámara de Apelaciones, ubicada en el primer piso de los tribunales de Dolores.

Por su parte, fuentes cercanas a la defensa señalaron Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi volverán a estar presentes, al igual que en la apertura del debate oral. Para eso, permanecerán alojados en un pabellón exclusivo de la Unidad N°6 de Dolores, donde no hay otros detenidos.





