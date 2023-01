El crimen frente al boliche de Palermo y una sugerente frase de la víctima: “Si me llega a pasar algo ya sabés quién fue”

Brayan Trejo Reyes (33) fue asesinado en la puerta del boliche Rumbas VE de Palermo durante los festejos de Año Nuevo

“Si me llega a pasar algo ya sabés quién fue”. Brayan Trejo Reyes (33) emitió esa inquietante frase antes de ser asesinado en la puerta del boliche Rumbas VE, en Palermo, durante los festejos de Año Nuevo. Y aunque el venezolano hizo ese comentario en “tono jocoso” a su madre, esas palabras forman parte de la investigación, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Hasta el momento, el móvil del crimen y sus autores son un enigma. Detectives de la División de Homicidios y de la comisaría vecinal 14B de la Policía de la Ciudad trabajan en varias hipótesis y esperan imágenes de las cámaras de seguridad del boliche para intentar identificar al o a los asesinos, debido a que los dispositivos del gobierno porteño no llegan a mostrar la escena con claridad.

Los investigadores trabajan, a la vez, en el perfil de Trejo Reyes. El hombre de 33 años no tenía antecedentes penales, pero creen que el crimen podría estar vinculado a la venta de droga. “El boliche fue allanado hace un tiempo atrás por una causa narco”, detallaron las fuentes consultadas por este medio. La víctima era “habitué” de la disco, un lugar de reunión común de la comunidad venezolana.

Te puede interesar: Asesinaron de un tiro por la espalda a un joven de nacionalidad venezolana en un boliche de Palermo

En cuanto a la frase que dijo antes de morir a Noris Reyes, su mamá, aún no pueden precisar si está relacionada o no al homicidio. La mujer, que estaba en el interior del boliche al momento del crimen, aseguró que no le prestó atención ni le dio importancia, debido a que su hijo parecía estar bromeando. En ese momento, ambos habrían estado hablando con uno de los socios del local nocturno. El tercero en cuestión, en tanto, admitió que los conocía, pero aseguró que no tenían una relación estrecha.

Rumbas VE, la disco donde ocurrió el crimen.

Otra hipótesis que siguen los investigadores está ligada a otra pista que dio Noris Reyes en su testimonio: afirmó que su hijo era “muy mujeriego”. Por lo que pueda haber una trama de celos detrás del asesinato.

También analizan si recibió el disparo por error. Esa suposición está basada en otra declaración de un testigo que vio salir corriendo a otro hombre inmediatamente después del ataque.

En tanto, la autopsia reveló que el joven venezolano fue asesinado de un solo tiro que ingresó de frente en el pecho y salió por la espalda. Trejo Reyes vivía en Buenos Aires desde 2017 y había llegado desde la ciudad de Maracay.

El caso

El crimen ocurrió cerca de las 4.30 del Año Nuevo, cuando Trejo Reyes se encontraba dentro de Rumbas VE, ubicado en Gorriti al 5.500. El joven salió del boliche y cuando estaba por volver a entrar fue atacado de un tiro. Al caer malherido, destrozó un vidrio del local.

“Estábamos todos adentro. Este muchacho entró corriendo y se llevó puesto un vidrio, no sabemos qué pasó”, dijo este domingo a la prensa uno de los hombres que presta seguridad en el boliche. “La madre estaba gritando que le habían matado al hijo”, relató al confirmar que la mamá de la víctima estaba en el lugar.

Según el hombre, el boliche Rumbas “es tranquilo y trabaja con reservas”, pero como era primero de enero, ingresó público de afuera.





Seguí leyendo: