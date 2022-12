Siete motochorros persiguieron dos hermanos, los alcanzaron al entrar a su casa y les robaron

La Plata: un grupo de motochorros asaltó a dos hermanos cuando ingresaban a su casa

Un nuevo episodio de inseguridad ocurrió el último fin de semana en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, cuando dos hermanos de 17 y 24 años fueron abordados por un grupo de siete delincuentes que se movilizaban en cuatro motos. Al menos, dos de los sospechosos estaban armados. Todo el ataque quedó registrado por una cámara de seguridad: allí se observa cómo las víctimas lograron abrir la reja de su casa e ingresar al garage, pero los delincuentes igualmente les apuntaron y les robaron.

Todo sucedió el sábado pasado en horas de la madrugada. Silvania, dueña de la vivienda y madre de los jóvenes asaltados, relató en diálogo con Infobae que sus hijos se habían reunido con amigos a comer unas pizzas y jugar a las cartas a solo una cuadra de su vivienda, ubicada sobre la calle 494 del barrio Villa Castells, en la capital bonaerenses.

“Tipo 3 menos 20 deciden volver a casa y al salir vieron pasar unas motos que les resultaron raras, que les llamaron la atención. Por eso, aceleraron el paso y alcanzaron a entrar, pero ni bien cerraron la reja con candado, llegaron las motos”.

En la filmación se ve que una de las motos se detiene frente a la puerta y el acompañante amenazó a los hermanos con un arma de fuego. Una de las víctimas alcanzó a refugiarse detrás de un auto, pero el otro -el menor- “quedó muy expuesto” y no tuvo más remedio que entregar su billetera y el teléfono celular. Tras ello, los motochorros escaparon.

“La segunda parte de esa madrugada para nosotros fue enterarse de lo que había pasado, escuchar a los chicos, llamar a la Policía, hacer los trámites, avisar a la compañía telefónica, agradeciendo que no fue más que esto que estoy contando”, agregó Silvania. Esa noche se acercaron hasta su vivienda agentes de la comisaría N°13 de Gonnet: “Anotaron los datos y nos dijeron que iban a buscarlos, a la mañana siguiente fuimos a hacer la denuncia”. Hasta este martes no había novedades al respecto.

La vecina contó que “el barrio está picante, peligroso, como en todos lados”. El día anterior al asalto a sus hijos, “también le robaron a un chico a la tarde, un robo similar”. Y “un mes atrás, a la pareja de mi vecina lo abordaron en una especie de ataque piraña, también a la noche, exactamente al lado de mi casa”, repasó.

Los vecinos crearon grupos de WhatsApp para mantenerse alerta ante situaciones de peligro. Allí también se acumulan las denuncias sobre “motitos o determinados autos que están robando”. También se organizaron varias veces para elevar sus reclamos a las autoridades, aunque no tuvieron suerte: “Hemos pedido iluminación, hemos llevamos algunas ideas, que no sé si ha sido tenido en cuenta de manera suficiente”.

Silvania lamentó lo sucedido. No obstante, agradece que sus hijos estén bien: “Elijo no seguir pensando en qué podía haber pasado, pero el peligro está, el momento queda y recordás que otras personas pasaron por situaciones similares y no lo pueden contar”.





