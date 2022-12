El joven que embistió y arrastró a dos policías con su auto en Córdoba fue liberado

El hecho ocurrió durante la mañana del 25 de diciembre. El conductor y sus dos acompañantes fueron detenidos.

Lautaro Ordóñez, el joven de 20 años que el domingo embistió con su auto y arrastró durante varios metros a dos policías encima del capot del vehículo, fue puesto en libertad en la mañana del martes por decisión de la Justicia provincial.

Según le confirmaron a Infobae fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la fiscal Liliana Copello ordenó la puesta en libertad del joven, al constatar que no pesaban antecedentes penales en su contra.

La fiscal confirmó que Ordóñez fue imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves. Indicó que en caso de ser encontrado culpable, la pena sería menor al año de prisión y que al no contar con antecedentes penales, no tendría lugar la prisión preventiva.

“Hay que ver todas las pruebas que se están recabando, las conversaciones mantenidas dentro del vehículo que es conocido por la prensa, aparentemente estas personas se asustaron, no sabían como actuar, una de las menores se bajó del auto, pero no tenemos más que esa figura”, afirmó la fiscal Copello, en declaraciones a los medios cordobeses.

“La Policía, si imparte las órdenes de detenerse, la persona que conduce tiene que cumplir eso. Creo que si piden de buena forma y se paran frente al auto, la policía tiene que hacer cumplir la ley. Aparte, es un lugar público. Los menores aparentemente por lo que dicen estaban atemorizados, eso ya es una cuestión de psicología, deberían haber acatado la orden y dejarse controlar”, agregó.

“Las chicas quedaron identificadas pero no tienen imputación por ahora. No están imputadas por ningún delito”, aseguró la fiscal.

Por su parte, una infracción por exceso de velocidad y otra por exceso de alcohol al conducir son dos de las tres multas que le habían sido labradas previamente a Lautaro Ordóñez.

Además, un testigo aseguró que el inicio del incidente entre el joven y los efectivos de la fuerza se debió a un adelantamiento en la fila de autos de un local de comida rápida y la interrupción del tránsito de una avenida.

Según le confirmaron a Infobae fuentes cercanas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ordóñez cuenta con tres infracciones de tránsito previas, dos de las cuales ya habían sido abonado los montos correspondientes a las multas.

Según el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT), el conductor del VW Gol posee una primera infracción cometida en noviembre del 2020 por exceso de velocidad, cuando circulaba a 147 km/h en una autopista.

La segunda fue en noviembre de 2021 por dar positivo en un control de alcoholemia. Su análisis en un control de tránsito fue de 1,47 grs de alcohol por litro de sangre, cuando el límite permitido es de 0,5. La tercera fue la circulación con su vehículo sin las luces bajas encendidas, también ocurrida en 2021. Esa fue la única multa que hasta el momento no fue pagada por el infractor.

Uno de los testigos del incidente fue entrevistado por el canal El Doce, de Córdoba. Durante su intervención en el programa El Show del Lagarto, el testigo indicó que Ordóñez había intentado colarse en la fila de autos para retirar comida de un Mc Donalds, ubicado en el cruce de las calles Rafael Núñez y Hugo Wast y que en su procedimiento dejó el auto frenado en medio de la circulación vehicular de la calle Núñez.

El testigo indicó que en ese momento, dos policías se acercaron al auto, le pidieron que abandonara esa fila, que diera la vuelta manzana y se ubicara en la fila de la calle Núñez que ya existía junto a un lado de la vereda. Fue entonces cuando el conductor del VW Gol se negó a realizar tal maniobra y luego la situación condujo al hecho filmado en video por una de las dos chicas que también ocupaban el auto.

El hecho ocurrió durante la mañana del 25 de diciembre. El conductor y sus dos acompañantes fueron detenidos

En ese video, se ve cómo tres efectivos policiales le pedían al conductor del VW Gol que descendiera del auto y tanto él como sus acompañantes se negaban, presos del miedo a que les pasara algo.

Luego, Ordóñez inició su marcha con dos policías subidos encima de su capot. Al cabo de unos metros, el auto frenó y uno de los policías le dio un golpe de puño al parabrisas delantero con el que lo rompió.

La salvaje actitud de un joven en Córdoba: lo detuvieron en un control policial y arrastró a dos efectivos en el capot del auto

Por el momento, la fiscal Copello aseguró no disponer de los resultados del control de alcoholemia al conductor del VW Gol. El testigo que habló en el Canal Doce afirmó que, una vez que la policía logró bajar a Ordóñez, se vio que dentro del vehículo se veían vasos grandes de plástico y botellas de bebidas no alcohólicas, como si los jóvenes regresaran de una fiesta particular.

A su vez, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se informó que se inhabilitó la licencia de conducir del joven de 20 años. Así lo informó el titular del organismo, Pablo Martínez Carignano: “Desde la ANSV nos comunicamos con la intendenta de Villa Allende, María Teresa Riu-Cazaux De Vélez, y acordamos inhabilitar de inmediato la Licencia Nacional de Conducir del responsable de esta locura. Manejar no es un derecho, es una responsabilidad (...) La Justicia cordobesa deberá resolver la situacion de los detenidos y sus responsabilidades por este hecho de violencia vial”, advirtió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Seguir leyendo: