La violencia que opaca los festejos: hinchas vandalizaron un patrullero de la Policía de la Ciudad

Atacaron un patrullero de la Ciudad durante los festejos

En medio de la euforia por la obtención de la tercera Copa del Mundo, miles de personas salieron masivamente a las calles para participar de los festejos que ya llevan varios días, aunque entre las celebraciones también hubo algunos incidentes y hechos repudiables.

No todo fue alegría y diversión, ya que luego de que la Selección Argentina le ganara a la de Francia en los penales, tras empatar 3 a 3, y se consagrara así en Qatar luego de 36 años, se registraron algunos episodios violentos en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de ellos ocurrió ese mismo domingo después del partido, cuando un grupo, en plena avenida 9 de Julio, de hinchas frenó a un patrullero de la Policía local que pasaba por la zona y, al superar en número a los efectivos que lo conducían, tomaron el control del vehículo.

La situación no se quedó ahí, sino que los agresores empezaron a golpear la camioneta, más de una decena de personas se subió encima de ella y otros la llenaron de espuma, todo con la imagen del Obelisco de fondo.

Se trepó a un semáforo y lo partió en dos (TikTok facuezequiel81)

Todo el ataque quedó registrado en un video grabado por un testigo de los hechos que, lejos de repudiar o intentar frenar el accionar de los violentos, apoyó lo que estaba pasando y se burló de los policías: “Mirá a estos putos, se quieren matar. Mirá, mirá. Oh, le rompemos todo el móvil. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Somos campeones!”, se lo escucha decir al dueño del celular que hizo la filmación, la cual después se viralizó rápidamente por las redes sociales.

Esto se suma a otros festejos bizarros, como el de la mujer paseando completamente desnuda o el de un hombre arrastrando un semáforo, que seguramente cedió ante el peso de la gente que se trepó, ambos también a metros del Obelisco.

“Toda desnuda en medio de Obelisco, hermana va a haber nenes festejando también, ¿¿¿podés ser tan enferma???”, “Nadie dice nada... Este país está pasando por un proceso rápido de inmoralidad y corrupción tremenda”, fueron algunos de los que cuestionaron en Twitter la polémica celebración de la mujer.

“Tendría que ir preso, si no esto es un vandalismo total. No tiene que dar lo mismo”, “Para variar. La fiesta la pagan los que no están invitados”, “Se mete un policía a intervenir y lo muelen a palos. Está tomada la calle”, “Una vergüenza que los festejos terminen así”, comentaron respecto del segundo caso.

Una mujer paseó desnuda por el Obelisco

Asimismo, hubo algunos episodios delictivos durante los festejos, como las familias que sufrieron los robos de las ruedas de sus autos, en sectores como Camino de Cintura y Puente 12 y a lo largo de la Autopista Ricchieri, cuando esperaban la llegada de la Selección la madrugada de este martes.

En tanto, Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, confirmó en declaraciones radiales que este mismo día algunas personas rompieron nuevamente la puerta de ingreso con una maza para ingresar al interior del Obelisco, como ya lo habían hecho el domingo pasado.

