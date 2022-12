Sigue el escándalo tras la absolución de Pachelo: les piden a los jueces que den curso a la apelación “sin dilaciones”

Adrián Escandar

La relación entre los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro, y los fiscales que acusaron a Nicolás Pachelo del crimen de María Marta García Belsunce, que tras 20 años sigue impune, vivió un veranito en el último tramo de las audiencias, pero había empezado muy tensa, incluso, los magistrados fueron recusados por la acusación. Lo cierto es que el vínculo terminó roto luego de que se ventiló el rumor de un veredicto absolutorio que el viernes pasado se confirmó en la sentencia. Y ni hablar ahora que el ex vecino fue librado de culpa y cargo.

En ese contexto, este miércoles los fiscales Patricio Ferrari, Federico González y Andrés Quintana solicitaron al tribunal a cargo del debate que, una vez que ellos presenten su apelación, lo eleven “sin dilaciones” al Tribunal de Casación Penal, al tiempo que consideraron que hubo una “arbitraria valoración de la prueba”. Hablaron de cuestiones de gravedad institucional.

Este pedido fue presentado esta mañana al Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro en un escrito de cuatro páginas.

Y reza: “Lo que se cuestiona, y será materia del correspondiente recurso casatorio y las acciones que correspondan, no es únicamente una discrepancia en torno al resultado (absolución por mayoría) sino en la arbitraria valoración de la prueba que se produjo en el juicio y la flagrante violación al debido proceso, la garantía de juez imparcial y tratamiento de cuestiones que, además de haber pasado en autoridad de cosa juzgada, han sido derribadas y aclaradas en el transcurso de las jornadas”, señalan desde la acusación.

Los fiscales y la querella

Los fiscales, que tienen plazo hasta el 22 de diciembre para presentar su apelación, manifestaron su “intención expresa de interponer recurso de casación” y solicitaron que, “por la gravedad institucional que caracteriza el fallo mayoritario puesto en crisis”, el mismo sea elevado en forma “inmediata y sin dilaciones” al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

En su escrito, los fiscales Ferrari, González y Quintana consideraron se trató de una “escandalosa absolución” la que benefició a Pachelo, que sigue preso porque fue condenado a 9 años y medio de cárcel por una serie de robos en countries.

El juez Osvaldo Rossi (Adrián Escandar)

El fallo absolutorio se conoció el viernes pasado y fue por los votos en mayoría de los jueces Rossi y Andrejín. Sin embargo, días antes había circulado el rumor de que así sería el veredicto y eso instó a los fiscales a también quejarse ante los magistrados, quienes no les contestaron el oficio.

En tanto, el presidente del Tribunal Oral Criminal N°4, Federico Ecke, fue el único que consideró al acusado como autor del crimen y votó por su condena. Incluso, en sus fundamentos hace una crítica velada con una cita de William Shakespeare de su obra Hamlet: “Algo huele mal en Dinamarca”.

Pero no fue la única cita de Ecke en los fundamentos de su voto, y los fiscales se tomaron de ello: “Pareciera que el objetivo de la mayoría era llegar como sea a la absolución. Cuando servía, primó la oralidad y, cuando no, se utilizaron elementos que, según ellos, contradecían lo que pasó en juicio. Como bien dijo... el magistrado... cuyo voto quedó en minoría: ‘Los magistrados no tienen derecho, ni deber, de mentar una duda no explicitada, puesto que, de ser así, se trataría de un pronunciamiento sin razón, entiéndase, la característica por antonomasia de una sentencia arbitraria...’”.

El juez Andrejin fue confirmado como integrante del TOC N°4 en el medio del juicio

Si este mismo veredicto es confirmado en el futuro por instancias superiores, el caso García Belsunce quedará impune, ya que al haber pasado más de 15 años -el límite para la prescripción de las causas con delitos con pena de prisión perpetua-, no se puede investigar ni imputar a un ningún nuevo sospechoso.

María Marta García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera. Por ese entonces, su marido Carlos Carrascosa declaró que él pensó que había sufrido un “accidente” y se había golpeado la cabeza contra una viga del techo y las canillas.

La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron en el cráneo y el sexto -”el pituto”- le rebotó, con un arma calibre .32 largo.

Horacio García Belsunce tras la absolución de Pachelo

El fiscal original del caso, Diego Molina Pico, siempre sostuvo que Carrascosa y otros familiares fueron los asesinos y encubridores, y por ello los imputó y llevó a juicio, pero el fallo de Casación bonaerense que absolvió al viudo en 2016 - y que quedó firme en 2020-, destacó graves irregularidades en la investigación del funcionario judicial.

Una re investigación total del caso hizo que en 2017 Pachelo fuera imputado como autor de este homicidio con un móvil de robo, y así llegó a este tercer juicio, donde la hipótesis fiscal no se probó y consiguió su absolución.





