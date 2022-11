Buscan en La Plata a una mujer que tomó un remise y nunca volvió

Eliana Isabel Pacheco, desaparecida.

Eliana Isabel Pacheco, de 26 años, fue vista por última vez el domingo cuando dejó su casa a las 18 en la zona de Lisandro Olmos, sobre la calle 161, para ir de compras a una feria en la calle 208, a la que se dirigió en un remise. “Voy y vengo”, le dijo a su madre, Liliana. Poco después, a las 19:20, su teléfono dejó de recibir mensajes. No hay noticias de ella hasta hoy.

“No tenemos ninguna novedad”, dice Liliana a Infobae: “Estamos desesperados. No sabemos qué pudo haber pasado”.

La madre ya realizó la denuncia por su paradero en la Comisaría 14° de Melchor Romero, aunque la fiscalía del caso, asegura, todavía no se comunicó con la familia. Liliana afirma que “hay cámaras de seguridad donde se ve que está ella, se la ve, pero no sabemos si entró a la feria”. Una hermana de Eliana recorrió el paseo de compras y mostró fotos de la joven, donde la reconocieron por sus tatuajes y aseguraron que era una clienta frecuente, pero no pudieron aportar más datos.

Eliana tiene una pareja, un hombre que se encuentra detenido por el delito de robo, encarcelado en la Unidad N°26 de Olmos, pero la madre no sospecha de él. “No tienen problemas. Es más, sale en diciembre. Mi hija lo iba a ir a visitar este lunes”, sigue la madre, que tampoco refiere una situación particular.

La familia planea una marcha que saldrá hoy miércoles a la tarde desde su casa en la calle 161 al 4200 para pedir por su hallazgo.

Al momento de su desaparición, Eliana vestía una remera negra, un jean azul y zapatillas de color verde azulado. Tiene varios tatuajes distintivos, como una rosa en el brazo izquierdo.

El caso resuena particularmente tras el hallazgo del cadáver de Susana Cáceres en la zona de Ituzaingó, a la vera de la Autopista del Buen Ayre, donde fue encontrada tras diez días de búsqueda. Según la autopsia, el cuerpo presentaba diversos golpes y puñaladas, además de signos de abuso sexual.

Ramón Rosa Lescano, un hombre con antecedentes de robo y violencia de género, fue detenido como sospechoso en el caso, vinculado a la camioneta que se usó para descartar el cuerpo en un baldío. Tres cuchillos que fueron secuestrados entre prendas de vestir con aparentes manchas de sangre en la casa del detenido en la causa por el femicidio, eran peritados ayer por orden de la Justicia

Las pericias también incluían manchas de sangre en la camioneta Renault Duster, que se usó para transportar el cadáver y era propiedad de Rosa Lescano. La indagatoria al sospechoso se espera en las próximas horas.

