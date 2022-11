Condenaron por femicidio a un hombre que violó una restricción perimetral y mató a su ex pareja

Un hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja en Mendoza

Este martes por la tarde, un hombre de 42 años fue condenado a la pena de prisión perpetua tras reconocer en un juicio abreviado haber asesinado puñaladas a su ex pareja, en un femicidio cometido el año pasado en la ciudad mendocina de San Rafael.

El condenado Antonio Sáez Millán tenía prohibición de acercamiento hacia la víctima, Natalia Tagua, madre de tres hijos menores de edad, ya que ella lo había denunciado por violencia de género. Pese a ello, el hombre violó la restricción impuesta por la justicia y atacó a la mujer.

Tras admitir la autoría del crimen, Sáez recibió la máxima pena por ser encuadrado el hecho como “femicidio”.

Según el hecho reflejado durante el proceso judicial, la mujer, que trabajaba en un comedor comunitario y estudiaba en una escuela nocturna, regresaba a su casa el 20 de octubre del año 2021 cuando fue atacada a puñaladas en el cruce de Luzuriaga y Paula Albarracín, de San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza.

Según informó Télam, Sáez y Tagua habían sido pareja hasta que ella decidió terminar con la relación. “Una vez más no alcanzaron las medidas tomadas por la justicia para cuidar las vida de las mujeres. Antonio Sáez, el femicida, tenía restricción de acercamiento hacia Natalia”, habían manifestado en las redes sociales integrantes de Campaña por Emergencia Nacional en Violencia contra las mujeres San Rafael.

El debate, con un jurado popular, iba a tener lugar en febrero del año próximo, pero se llegó a un acuerdo entre la abogada oficial y la fiscalía para establecer la pena en juicio abreviado, a cargo del juez Rodolfo Luque.

El condenado ya había sido denunciado por violencia de género y no cumplió con la prohibición de acercamiento

Natalia Tagua formaba parte de la agrupación Madres Cocinando, que realizaba tareas de contención en el barrio Constitución de la localidad. Allí asistían con la merienda y viandas a decenas de familias que no lograban alcanzar su sustento diario. “Todavía no caemos en lo que pasó, mañana cuando retomemos las actividades y ella ya no esté vamos a tomar dimensión de todo lo que pasó, va a ser un vacío muy grande”, contó luego del asesinato Eugenia Martínez, integrante de la agrupación, en declaraciones reflejadas por el diario Los Andes de la provincia cuyana.

Las personas que la frecuentaban relatan que Natalia vivía un calvario, ya que su agresor, el femicida Antonio Sáez, la maltrataba y abusaba de sus dificultades, ya que la mujer contaba con una discapacidad. En efecto, la víctima había denunciado previamente a Sáez, que tenía prohibido acercársele. Sáez era el padre de sus tres hijos, todos menores de edad actualmente.

Luego de que el agresor interceptara en la vía pública a la mujer y la matara a puñaladas, el estupor generó un amplio repudio en la comunidad en donde pasaba sus días Natalia. El 21 de octubre de 2021 una masiva marcha reclamó justicia en las calles de San Rafeal por el hecho. Al ser detenido, Sáez tenía manchas de sangre en sus prendas y cortes en el cuerpo. Los investigadores dedujeron en su momento que tras asesinar a su ex pareja intentó quitarse la vida. Por aquellos días debió ser hospitalizado en el Schestakow, nosocomio de la localidad. Allí se recuperó de las heridas, mientras era vigilado por un agente de la policía mendocina. Un año y un mes más tarde llegó la pena.

