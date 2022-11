Detuvieron al novio de Susana Cáceres, la mujer de Moreno que lleva una semana desaparecida

Susana Cáceres vive en Moreno, tiene 42 años y es madre de cuatro hijos, entre ellos un bebé de un año

El pasado martes 8 de noviembre a las 16, Susana Cáceres, de 42 años y madre de cuatro hijos, salió de su casa en la localidad de Villa Trujui, partido bonaerense de Moreno, supuestamente a pagar una deuda con dinero de la venta de dos electrodomésticos. “Ahí vengo, ma”, le dijo a su madre.

Nunca volvió.

En las últimas horas, una alta fuente del expediente indicó a Infobae que Alberto Peralta, quien sería pareja de Cáceres fue detenido por tenencia de arma de guerra, una pistola calibre .45 que ocultaba en su casa cuando fue allanado. Susana sigue sin ser hallada. Desde esta mañana, la policía realiza rastrillajes con perros en las inmediaciones de su casa en Moreno.

Peralta, según confirmó una fuente judicial, cuenta además con antecedentes penales en una causa por robo de hace algunos años.

El hombre fue señalado desde un principio por la familia de Susana, que asegura que el miércoles que comenzó la búsqueda este hombre se apareció en la casa con una moto que era de ella y cuando una amiga y una prima de la mujer le preguntaron qué hacía él no supo qué contestar y luego negó ser novio de Susana.

La familia de Susana desconfía de su pareja: lo detuvieron por tenencia de arma

La investigación por la desaparición está ahora en manos de la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la UFI N° 3 de Moreno.

“Toda la gente del barrio lo conoce y sabe que no es buena junta”, lamentó su prima, Adriana, al sitio Primer Plano On Line. “Por el momento no se le puede achacar nada relacionado con la desaparición”, aclaró una fuente cercana a la causa.

“Ha habido allanamientos en la casa del novio. Pero después ellos se mudaron y ¿si no eran culpables para qué se van a mudar? Queremos que aparezca alguien a darnos información certera”, señalaron los familiares de la mujer.

Desde el círculo de Susana sostienen que la mujer jamás se había ausentado tanto tiempo del hogar donde vivía con sus hijos y apuntan contra otros dos hombres con los que habría sido vista por testigos el miércoles a la madrugada.

La mujer había salido de su casa a pagar cuentas con la venta de dos electrodomésticos

“Supuestamente el miércoles a las 2 de la madrugada la vieron en el barrio con el hermano de un novio que ella tiene y otro hombre más. En principio nos dijeron que estaba en una camioneta Duster oscura”, señaló su prima.

El martes pasado, al momento de ser vista por última vez por su familia, Susana vestía un short de jean color azul y zapatillas negras. Su familia no recuerda qué prenda llevaba en la parte superior. La mujer tiene tez morocha, ojos verdes, mide 1,50 metros de estatura y cabello rubio y largo hasta los hombros. También tiene tres tatuajes en sus dos brazos y una pierna.

Este lunes por la tarde familiares y amigos de Susana comenzaron a manifestarse en el Cruce Castelar, Ruta 23 y boulevard Caveri, para reclamar mayor apoyo policial en la búsqueda.

* En caso de tener algún dato sobre su paradero, comunicarse por teléfono al 911 o al 11-5563-3101.

