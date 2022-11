Lo balearon para robarle la moto que se había comprado la semana pasada, chocó y se desnucó

Con esta foto, Mauro Prieto había dado a conocer la compra de su moto

Mauro Enrique Prieto (28) estaba feliz. La semana pasada había conseguido lo que anhelaba desde hacía un largo tiempo: comprarse una moto. Él mismo lo había contado en su perfil de Facebook: “Estoy de no aguantar más las lágrimas... Me costó mucho tener lo que tanto quería. Es un paso enorme, con mucho esfuerzo y andar renegando. Se me dio la oportunidad de tener algo para progresar y darle amor de sobra. No doy más de la felicidad”, escribió la tarde del sábado pasado. Este miércoles por la noche, 72 horas después del posteo, murió defendiendo lo que tanto le había costado en un robo.

La muerte de Mauro ocurrió unos minutos antes de las 22 del miércoles, cuando salió de su casa en la localidad de La Reja, partido de Moreno, para ir a jugar un torneo de fútbol con amigos a una cancha de la zona. El partido estaba programado a las 23, pero como era costumbre iba a juntarse con sus compañeros de equipo un rato antes. Antes de retirarse de su vivienda, le preguntó a su pareja, Andrea, si la quería acompañar. Ella prefirió quedarse con el hijo de ambos, un chico de 4 años. “Entonces me miró, me dijo te amo, le dio un beso a mi hijo y se fue”, recordó entre lágrimas la mujer.

Mauro se subió a la moto y se retiró. Pasaron 40 minutos y a su pareja le resultaba raro que no la había llamado. “Siempre me avisaba cuando apenas llegaba”. En el trayecto a la cancha de fútbol, Mauro fue asaltado por dos delincuentes que quisieron robarle la moto. Lo interceptaron en la calle Ascasubi, casi esquina Larralde. La víctima trató de eludirlos, pero uno de los asaltantes le disparó en el hombro izquierdo. Esto hizo que perdiera el control del vehículo, tras lo cual chocó, cayó al piso y murió. El médico forense que acudió al lugar estableció inicialmente que se desnucó.

La investigación del caso recayó en manos de la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Los delincuentes escaparon en dirección a la autopista Acceso Oeste y están siendo buscados. Mientras tanto, la familia de la víctima pide colaboración para encontrarlos.

La víctima trabajaba en un salón de eventos

“Quería la moto hace mucho. Anoche, antes de salir, la lavó. Se había comprado el casco y también otro para mi hijo. Mañana tenía turno para el registro”, contó en medio del dolor Andrea. En diálogo con TN, la mujer lamentó: “Hace ocho meses había arrancado en un nuevo trabajo en un salón de eventos. Trabajaba de lunes a lunes y hace una semana lo habían ascendido. Estábamos contentos porque ya no íbamos a tener los fines de semana ocupados. Íbamos a poder salir a pasear los tres juntos”.

Mientras aguardaban que les entreguen el cuerpo sometido a la autopsia, los familiares y allegados de la víctima se reunieron esta tarde en la esquina donde ocurrió crimen para exigir justicia. El reclamo se hizo extensivo en las redes sociales. “Lo asesinaron por la espalda por solo el simple hecho de defender lo que tanto quiso y lucho por tenerlo. Basta de tanta inseguridad”, escribió una joven que lo recordó como trabajador y buen padre.

Te puede interesar: Sus amigos lo asesinaron a balazos durante una pelea por un celular en Gregorio Laferrere

También se expresaron desde el Club Social y Deportivo Los Pucará, del que Mauro formaba parte. “Acompañamos a nuestra jugadora Andrea Cáceres, a su pequeño hijo, a su familia y a la familia de nuestro ex jugador Mauro Prieto, quien anoche fue víctima de un intento de asalto, fue baleado y perdió la vida. Nuestro más sentido pésame para todos sus seres queridos, rogamos que Dios les dé la fortaleza para sobrellevar esta pérdida y el gran dolor que significa su fallecimiento. Pedimos justicia, basta de inseguridad, basta de delincuentes a los que no les importa la vida del otro, sus esfuerzos, sus sueños”.





Seguir leyendo