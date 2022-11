Misterio por la menor de Villa Devoto que estuvo 5 días desaparecida: ¿qué pasó con su celular y quién es el hombre detenido?

La adolescente apareció con una vestimenta diferente a la que llevaba puesta cuando salió de su casa

J., la adolescente de 15 años de Villa Devoto que pasó cinco días desaparecida tras ser vista por última vez el jueves de la semana pasada, cuando iba camino al colegio, pero que nunca llegó a la institución, fue hallada ayer en la terminal de micros de Retiro, deambulando en un pasillo, luego sentada en una de las sillas de plástico junto a los ventanales que dan al playón. Sonreía, vestida en un rompeviento de San Lorenzo, una prenda que no llevaba al momento de desaparecer. Llevaba un buzo rojo, de acuerdo a las cámaras de seguridad que se hallaron al momento de su búsquedada.

El Departamento Antisecuestros Sur de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA recibió un dato de calle que la ubicaba en la terminal. Iba y venía, de día, de noche. Al parecer, J. había ido directamente desde Villa Devoto hasta Retiro, con un paso por la Villa 31. Así, fueron por ella, en una búsqueda a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7. Fue contenida por psicólogas, los médicos del SAME la hallaron ilesa. Sin embargo, J. se negaba a hablar, a decir qué había pasado.

Cerca de las 6 de la mañana, J. fue devuelta a su familia.

J., en una imagen de cámara de seguridad.

El teléfono de J. es la clave del expediente, bajo la firma de la jueza Paula González. Por el caso detuvieron a L.A, un hombre de 32 años, ex empleado de un supermercado, a quien le allanaron el domicilio en la Villa 31. Lo vincularon al celular de la menor. Se descubrió que el chip en el teléfono de J. estaba a nombre del detenido: el teléfono todavía no fue encontrado. A ese mismo aparato, precisamente, intentó comunicarse la familia de J., en medio de la desesperación, al no saber donde estaba la joven. En uno de los llamados telefónicos a dicho número atendió una voz masculina, que pidió un rescate de 3 millones de pesos, aunque el caso no fue considerado un secuestro extorsivo.

Ahora, los investigadores del caso dudan. ¿L.A tuvo contacto con J. en los cinco días de su desaparición? ¿Fue quien realizó la llamada? ¿O simplemente le usurparon la identidad para obtener esa tarjeta SIM?

Lo único que dijo J. a los investigadores que al teléfono se lo robaron. L.A tiene un historial de robos, antecedentes en el rubro, le encontraron varias computadoras en el domicilio que ocupaba. La PFA, por lo pronto, seguirá peritando cámaras.

La estudiante fue hallada en la terminal de ómnibus de Retiro

El caso

El jueves 27 de octubre J. salió de su casa ubicada alrededor de las 7.50, en dirección a la Escuela de Enseñanza Media N°3 Antonio Devoto, a 20 cuadras de su casa.

A media mañana, de acuerdo el relato de la familia, recibieron un llamado desde la institución donde les informaban que la joven no había llegado a clases. “Cuando nos enteramos de esta situación la llamamos a su celular, atendió y después cortó. Desde ese momento el teléfono está apagado”, contó Guido, su hermano mayor, al sitio Zonales.

El jueves 27 de octubre la familia de J. radicó una denuncia formal por averiguación de paradero en la Comisaría 11B de Villa Devoto

Rápidamente, la familia de J. radicó una denuncia formal por averiguación de paradero en la Comisaría 11B de Villa Devoto. En paralelo, comenzó una búsqueda en redes sociales. Así supieron que la joven había sido vista por última vez en la zona de la Plaza Arenales de Devoto, cerca de su colegio.

De acuerdo al testimonio de su hermano, ese día, J. salió de su casa con la mochila del colegio, $700 para comprar el almuerzo y su celular, aunque no llevó su tarjeta SUBE. El joven también aseguró que no había conflictos familiares ni hubo ninguna discusión con sus padres.

