“Vos a mi no me podés tocar”: la agresión de un policía a una joven a la salida de un boliche en Mar del Plata

Brutal agresión de un policía a una joven en Mar del Plata

Una joven de 25 años fue víctima de una agresión por parte de un efectivo de la Policía Bonaerense cuando salía de un boliche de Mar del Plata el pasado domingo a la madrugada, y todo fue registrado en un video filmado por una testigo. De esta manera, el uniformado -cuya identidad no trascendió- quedó en el centro de la polémica debido a que incumplió con el correcto procedimiento policial, el cual indica que una mujer debe ser requisada por personal femenino.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la esquina de avenida Independencia y Alberti. Según detalla el medio digital marplatense 0223.com, Lucía Martínez, la joven atacada, había ido a bailar con sus amigas al local bailable Club 26. Al salir del lugar, ella tenía pensado encontrarse con su hermana, pero un uniformado la interceptó y la demoró por supuestos disturbios en la vía pública.

Un video filmado por una testigo muestra a Martínez, que vestía un top color blanco y una pollera bordó, apoyada contra un patrullero mientras es retenida por un agente ante la vista de todos. “Él a mi no me puede tocar. Vos a mi no me podés tocar. No hice absolutamente nada”, advierte la víctima, pero el policía no le presta atención y no depone su actitud.

Cuando logra darse vuelta y quedar cara a cara con el agente, éste realiza una maniobra y la arroja al asfalto, mientras otras chicas le reclamaban enfáticamente para que la liberara. “¡No! ¿Qué hacés? ¡Dejá a la piba! ¿¡Qué hacés atrevido!? ¡La estás lastimando”, se escucha de fondo en la grabación. Sin embargo, la chica continuaba en el suelo mientras era esposada. En ese momento, una joven aparece en escena y le reclama a otro oficial, pero su intento fue en vano.

“Poné la mano atrás, poné la mano atrás...”, le reiteraba el policía a Martínez, pero ella se negaba porque aseguraba que se iba a quedar desnuda en la vía pública.

Tras el repudiable procedimiento del efectivo, una mujer policía se acercó a la escena, asistió a Martínez para que pudiera ponerse de pie y la trasladaron a la Comisaría 2° de General Pueyrredón, ubicada a unos 5 minutos del lugar de los hechos.

“El efectivo policial masculino me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso”, contó la víctima a 0223.com.

Al dar su versión del violento episodio, Martínez aseguró que nunca le explicaron por qué la estaban demorando. “En ningún momento me decían por qué me llevaban ni cuál era el nombre del efectivo”, aseguró visiblemente indignada. Y agregó: “Me estaba muriendo de frío hasta que me dieron una campera porque me estaba descomponiendo”.

Indignada por lo sucedido, la joven radicó la denuncia correspondiente a través de un correo electrónico, el cual acompañó por el video y las fotos correspondientes a la agresión. “Me dijeron que se va a abrir una causa y que ellos se encargan de buscar quién fue”, concluyó.

Un policía de la Bonaerense le dio un cachetazo a una joven durante un control de tránsito en Bernal

Otro agente de la Policía Bonaerense se excedió en sus funciones y le dio un violento cachetazo a una joven durante un control de tránsito en la localidad de Bernal, en el partido de Quilmes, luego de insultarla. Las imágenes del hecho fueron registradas por un testigo con su teléfono celular y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales. Incluso fueron enviadas a Infobae por efectivos de la fuerza, indignados ante la situación.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en el cruce de la avenida Calchaquí y el denominado “Triángulo de Bernal”. La víctima de la agresión, llamada Débora, viajaba como acompañante en una moto junto a su pareja, cuando de repente fueron llamados a frenar por un grupo de policías que realizaban controles de tránsito en la zona.

Agresión de un policía a una joven en un control

“¡Si yo te digo pará, pará!”, gritó el efectivo. “Callate la boca, sucia. ¡Salí! Ahora vas a aprender”, advirtió. En ese momento, el uniformado le propinó una bofetada, ante lo cual la víctima se defendió, increpó al efectivo y le dio reiterados golpes en su pecho. “¿Qué me pegás a mi? ¿Qué me pegás a mi, la concha de tu madre? ¿Quién sos para pegarme a mi?”, le preguntó Débora en reiteradas oportunidades al efectivo, mientras éste retrocedía y observaba el enojo de la mujer.

Ayer, en declaraciones a Telefé, la víctima brindó detalles de lo ocurrido. “Justo cuando estábamos llegando al triángulo de Bernal, de entre los autos sale un efectivo, que en ese momento no sabíamos que era policía porque no estaba con la ropa, sino que era un civil, con la escopeta. Sale de entre los autos a los gritos. Ya estaba casi encima de nosotros. Me pateó a mi la pierna para tirarnos de la moto, lo cual mi pareja logró esquivar y hacer unos metros para orillarse porque había autos”, relató. Y agregó: “Aparece otro efectivo con escopeta de frente diciéndonos que paremos, a todo esto apuntándonos para tirarnos. Después nos enteramos que les estaban tirando a otras personas también. En ese interín que bajamos, mi pareja le da los papeles de la moto, las cosas y un policía nos dice que teníamos que cruzar al otro lado de la avenida, ir adonde estaba la gente de Tránsito”.

La supuesta identidad del efectivo involucrado se viralizó en redes: acusan a un hombre que prestaría servicios en una seccional de la zona del hecho. Al momento de la agresión, solo vestía el chaleco antibalas, con ropa de civil.

