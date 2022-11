“Matame, prefiero morirme para no estar con vos”: una mujer fue filmada y acusada de maltratar a su hijo en un colectivo

El video que se viralizó en redes sociales

En los últimos días, un indignante video filmado dentro un colectivo generó una gran controversia en redes sociales a partir del trato de una mujer hacia su hijo, que llora y grita mientras ella le tira del pelo y hasta le pide que “lo mate” para no tener que estar más con ella.

Las impactantes imágenes fueron registradas el lunes y compartidas en TikTok por el usuario @ivotocco, que explicó que fue él mismo quien filmó el video dentro de un colectivo de la línea 57 que va desde la terminal del partido bonaerense de Luján hasta la estación de Once, en el barrio porteño de Balvanera.

“Me borraron el video de TikTok pero lo subo acá porque me dio mucha bronca”, escribió el joven luego en su cuenta de Twitter.

En las imágenes, que duran apenas dos minutos, se puede ver al niño, que según dice su la mujer después, tiene apenas 9 años, que se golpea contra la cabeza a sí mismo con sus puños y contra el apoyabrazos del asiento donde va sentado junto a su madre y al menos otro menor de edad. En ese momento la mujer lo tira del pelo y le dice “¡basta!”, a lo que el chico responde: “Dale, matame. Prefiero morirme para no estar con vos”.

En la edición del video, el usuario agrega también más información del diálogo: “No llegué a filmar cuando le dijo ‘dejame sangrando la cara cómo la otra vez’”, escribió.

En un momento, se puede ver como el chico sigue gritando y llorando. “Dale, te dejo que me mates. Rompeme la cara”, insiste.

“Es malo”, intenta explicar la madre a otros pasajeros que observaban la situación.

“No, está enojado”, le responde una pasajera.

“Vos sos la mala”, sigue el chico.

El usuario compartió el video en redes sociales y denunció el caso a la línea 102

Luego se puede ver cómo el chofer detiene el vehículo y se acerca hasta el asiento de la mujer para retar de nuevo al chico. “Así no se puede viajar, es un quilombo”, le dice mientras la madre se disculpa con el conductor.

“Si fuera hijo mío lo cago a patadas en el ojete. Así nomás”, remarca el hombre mientras la madre le responde: “Olvidate, sí, tenés razón”.

“Así que nene la cortás porque si no la otra gente se pone loca y a mí me hacés poner loco también. Yo no soy tu madre ni tu padre, te calmás ahí y después de Once hacé lo que quieras. Te llevo a patadas en el orto hasta Once”, insiste el hombre.

En ese momento, se puede ver como la mujer conversa con otra pasajera. “Nueve años tiene. Mirá la vergüenza que me hace pasar. Quiere estar lejos de casa siempre, no quiere estar en la casa. Quiere estar con los amigos”, le dice.

“¿Y qué te dice el pediatra?”, le pregunta la otra mujer.

“Nada, que es así”, responde la madre.

Luego de que se viralizara el video, el usuario que lo compartió explicó que denunció el caso en la Línea 102 de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. “Ya le envié mensaje adjuntando video; estoy esperando que me respondan que se puede hacer”, escribió.

La línea brinda un servicio telefónico gratuito y confidencial de escucha, contención y orientación para niños al que también se puede llamar ante situaciones de vulneración de sus derechos.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) acompaña a los organismos provinciales en su implementación, adecuación y fortalecimiento, explican desde el Ministerio de Desarrollo Social en la página web oficial.

Además, capacita a los equipos de trabajo, brinda acompañamiento técnico y financiero, monitorea su funcionamiento, sistematiza la información de los llamados y facilita la articulación institucional.

