“Fueron 4 los que lo corrieron y 2 los que le pegaron”, contó el taxista que vio cómo los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne atacaron a un fotógrafo

Carlos Benítez, el taxista que vio cómo le pegaban al fotógrafo los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne en La Boca

Se llama Carlos Alberto Benítez, tiene 61 años y hace 40 que trabaja como taxista. “Siempre de noche como los murciélagos”, dice. El sábado pasado por la noche recibió un pedido por radiotaxi y lo tomó. En el cruce de Carlos Pellegrini y la avenida Corrientes, a metros del Obelisco, a las 22.45 levantó a Pedro “Peter” Orquera, fotógrafo free lance que tenía una misión: conseguir la foto de Cara Delevingne y Margot Robbie, las actrices de Hollywood que estaban cenando en La Boca. Y Carlos en su taxi llevó al reportero gráfico hasta Pedro de Mendoza y Dardo Rocha. No sabría que se convertiría en el testigo principal del violento ataque.

“Fueron cuatro los que lo corrieron y dos los que le pegaron, uno le dio un golpe desde atrás y el otro le puso el pie para que trastabille”, lanza Carlos en diálogo con Infobae sobre cómo fue la agresión que dejó a “Peter” internado en el hospital Argerich con un codo quebrado y el productor Josey McNamara y el técnico Jac Rhys Hopkins, amigos de las estrellas de Hollywood, imputados de lesiones graves dolosas, en libertad pero con prohibición de salir del país y una fianza de 400.000 pesos para ambos.

Y enseguida el taxista aclara: “Lo mismo le conté a la fiscalía y al Policía. Hubo dos que se fueron con las chicas en el auto. A los otros dos, que se quedaron esperando otro coche, fueron a los que detuvieron”. La nota con Carlos se hizo minutos antes de que se difundiera el video de las cámaras de seguridad que registraron parte del ataque y a las que accedió Infobae.

Carlos, vecino del barrio porteño de Santa Rita, esa noche llegó con “Peter” hasta el exclusivo restaurante Patagonia Sur de La Boca. “Me dijo: ‘Esperame y después me llevás a casa’. Y se quedó conmigo en el coche hasta que cerca de las 23.45, cuando se bajó porque vio salir a una de las chicas”, relata sobre una de las actrices, aunque no puede identificar cuál era.

Así atacaban al fotógrafo los Amigos de Cara Delevingne Y Margot Robbie

Y continúa: “Le sacó fotos desde atrás y ella se va corriendo, por eso la meten en el local”. Carlos cuenta que el restaurante tiene otra salida y que “Peter” estaba atento a ambas. Incluso, recuerda que llegó un coche blanco y que una de las personas que había quedado en la puerta “lo echó porque había fotógrafos”, narra. Luego, amplía que esa persona fue uno de los dos que ayudó a la actriz a regresar al interior de Patagonia Sur para esperar el transporte.

“Y fue entonces cuando llegó una Renault Duster bordó con vidrios polarizados y paró en la puerta que da sobre la calle Dardo Rocha. Cuando ellas salieron, el fotógrafo corrió para hacerles las fotos. Entonces, por la puerta principal, salieron cuatro hombres y lo empezaron a correr. Le gritaban en inglés”, detalla.

Ahí, Carlos explica que los cuatro comenzaron a perseguir al reportero gráfico. “Al escuchar que iban hacia él a los gritos, giró y empezó a correr para venirse al taxi. Zafó de dos, los pasó, pero igual uno le pegó desde atrás en la cabeza. Uno de los otros dos le puso el pie para que trastabille. Querían la cámara, seguro”, especuló el taxista que, ante esto, se bajó del coche para socorrer a “Peter”.

Jac Hopkins y Josey McNamara en fotos tras sus arrestos

“Me acerqué y me dijo: ‘No me toques que me duele el brazo y siento sangre en la campera’. Y se desmayó como por 10 minutos. Justo pasó otro taxi y le pedí que busque a una policía que sabía que estaba en la zona, y enseguida llegaron los patrulleros y la ambulancia. Mucho más no vi porque me quedó socorriéndolo, y guardé la cámara en el taxi”, recordó.

Carlos describió que cuando los cuatro hombres “se apartaron gritando”. Y asegura: “El que le pegó se fue a la (Renault) Duster. Dos desaparecieron con las chicas. Y, cuando llegaron los patrulleros, el fotógrafo le marcó a los dos que se querían escapar en un auto negro”.

Lo cierto es que desde la madrugada del domingo, Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne, quedaron detenidos en la Comisaría Vecinal 4C de la Policía de la Ciudad, acusados de fracturarle el codo al fotógrafo “Peter” Orquera.

Este lunes, ambos fueron indagados por la fiscal Catalina Neme, que les imputó “lesiones graves dolosas” y los dejó en libertad, con varias condiciones.

Pedro "Peter" Alberto Orquera fotógrafo agredido por amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

Por lo pronto, este lunes se le tomó la declaración testimonial a la víctima que está internado en el hospital Argerich a la espera que los médicos fijen el horario para la operación que se hará este jueves. “Tuvo tanto dolor que se desmayó nuevamente”, dijeron desde su entorno. Eso sí, ya tiene abogado: Matías Morla.





