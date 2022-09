Escasez de neumáticos: la Policía de la Ciudad incautó un cargamento de cubiertas de contrabando en Retiro

Los neumáticos incautados

Efectivos de la División Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires incautaron en pleno barrio de Retiro un importante cantidad de mercadería de contrabando que era transportada en un camión proveniente de la ciudad de Posadas. Según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae, parte del cargamento secuestrado estaba conformado por más de 50 neumáticos de origen extranjero.

El descubrimiento se hizo ayer hacia las 11 de la mañana en la esquina Avenida Antártida Argentina y la calle Carlos Perette, detrás de la terminal de micros de Retiro. Allí, los agentes de la fuerza de seguridad porteña detuvieron la marcha de un camión marca Volvo con acoplado, que en su interior llevaba el cargamento con mercadería de todo tipo.

Tras una primera inspección, los uniformados le solicitaron al chofer su documentación personal, la del vehículo y de la carga. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el hombre exhibió una serie de remitos y una hoja de ruta que indicaba que el origen era la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. En ese momento, los policías de la División le ordenaron al conductor que abriera la caja del camión. Las puertas presentaban dos precintos internos: uno de la Empresa Central Argentina y otro -según dijo el propio chofer- colocado por Gendarmería Nacional a la salida de la capital misionera.

El resto de la mercadería secuestrada

A partir de ese momento y para verificar toda la información acerca de la mercadería, los efectivos dieron intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº7, a cargo del juez Juan Galván Greenway, y en presencia de testigos observaron a primera vista que dentro del camión había neumáticos, bultos de indumentaria y varias cajas con más productos. Todo de origen extranjero.

Debido a la peligrosidad de la zona donde se hizo el hallazgo, se ordenó continuar con el procedimiento en la sede policial para establecer fehacientemente una cantidad más precisa de lo que se había encontrado. Por disposición del juez, canes de la AFIP también intervinieron para inspeccionar el cargamento con el objetivo de saber si había algún tipo de droga. El resultado fue negativo. Luego del conteo, realizado ayer a última hora, sólo se pudo contabilizar mercancías pertenecientes al rubro de mercería, cuyo valor rondaría los 20 mil dólares.

Sin embargo, faltaba el resto. Personal de la Dirección General de Aduana trabajó durante varias horas más hasta que finalmente se terminó con el aforo completo de todo lo que estaba en el camión. Las fuentes de la investigación precisaron a Infobae que dentro de la caja del vehículo, además de las cubiertas, encontraron termos, indumentaria, zapatillas, lentes de sol, luminarias, lámparas led, cristalería y equipamiento médico. Todo procedente de China, Brasil, Indonesia y Estados Unidos, por un valor estimativo de 37 mil dólares. En cuanto a los neumáticos, los efectivos encontraron 53 ruedas. Su origen es chino y brasileño.

El camión en medio del operativo

Como la documentación presentada no fue suficiente y en virtud de la cantidad del cargamento, el juez ordenó el secuestro de toda la mercadería, los papeles exhibidos por el chofer y los precintos, y dos actas de control de cargas por la Ley 22.415 (Contrabando), labradas en la ruta por personal de Gendarmería Nacional. Respecto al chofer, no se tomó ningún temperamento ni el camión fue incautado. La explicación para que el conductor no haya sido arrestado es que no tenía relación con la mercadería de contrabando. El hombre es empleado de la empresa transportista, que a su vez fue contratada por terceros para llevar el cargamento. Ahora se tratará de establecer quién está detrás del envío.

El hallazgo, especialmente, de las cubiertas se da en un momento en que hay faltante de este producto en todo el país. Las empresas de neumáticos y las automotrices afirmaron desde comienzos de meses que casi no existe stock en las fábricas para reponer a los distribuidores y cuestionaron la falta de acción del gobierno nacional frente al conflicto gremial que ya lleva cuatro meses y no tiene perspectivas de solucionarse por la intransigencia sindical.

Parte del cargamento de contrabando

En este contexto, Infobae salió a relevar la situación que se vive en las gomerías porteñas, para conocer qué es lo que está pasando en los comercios de atención al público, qué faltantes hay, cómo está los precios, y qué alternativas buscan los argentinos para mantener sus vehículos en condiciones. De acuerdo con lo que pudo averiguar, los dueños de los talleres afirman que los sobreprecios llegan al 60% y los más costosos rondan los $ 100.000.

