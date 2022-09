“Es un asesino”: el duro testimonio de Francisco Pachelo contra su medio hermano Nicolás en el juicio por el crimen de María Marta (Télam)

El pasado 17 agosto, en la jornada número quince del juicio por el crimen de María Marta García Belsunse, John Hurtig aseguró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro que uno de los hermanos de Nicolás Pachelo —Francisco— le había confesado que el imputado fue quien asesinó de seis disparos a la socióloga aquella tarde del 27 de octubre de 2002 .

Cinco días después, en la 17º audiencia, otro testigo declaró en el mismo sentido: “Franciso Pachelo me dijo: ‘Para mí, la mató Nicolás. Si lo conocieran sabrían que fue él’” , afirmó Michael Taylor, el hijo de Nora “Pichi” Taylor, la amiga de María Marta.

Luego de estos dos testimonios la fiscalía convocó a Francisco Pachelo y, este viernes, el hermano del ex vecino del country Carmel se presentó a declarar como testigo. Llegó a los tribunales unos minutos antes de las 13 y, sin cruzar miradas con el acusado, arremetió contra él: “Es un enfermo mental, un psicópata”.

Al comenzar a responder preguntas, Francisco culpó a Nicolás por la muerte del padre de ambos, Roberto Pachelo. “Es un asesino, no me cabe ninguna duda de que mató a mi padre. ¿Por qué lo mató? Por plata, por resentimiento, porque es un enfermo” , dijo convencido.

Luego, involucró a su hermano en el crimen de María Marta, a partir de una conversación que, aseguró, tuvo con Mario Rivero, un empleado de la cantera fallecido.

“Después de la muerte de María Marta, un día llegué a la cantera y Mario, que era el casero, me dijo: ¿'Viste la vieja que mataron en Carmel? La mató Nicolás’ . Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que Nicolás había ido una semana antes del crímen y le había pedido que lo acompañara a comprar balas a Del Viso, municiones que eran para un revólver .32 (mismo calibre del arma utilizada en el homicidio). Entonces me puse a mirar el tema y dije sí, también la mató”, recordó.

Tras ello, según continuó en su relato, se comunicó con su abogado: “Le dije ‘me acaba de decir Mario que Nicolás mató a esta persona’, me parece que corresponde informarlo’”. En los días siguientes llegó la reunión con Hurtig que el hermanastro de García Belsunce había revelado hace unas semanas.

No obstante, el testigo no pudo asegurar que el imputado haya tenido en su poder, en algún momento, un arma de fuego.

“Es un enfermo mental, un psicópata. Este hombre siempre generó el mal. Desgraciadamente tenemos que convivir con el apellido: a dónde vayas hay que explicar que no tenés nada que ver con Nicolás”, continuó Francisco.

El testigo dijo entonces que la relación con Nicolás nunca fue cordial: “No viví con él todos los días, sí fines de semana. El vínculo es malo, muy malo, porque es un enfermo en todos los aspectos. Es una persona muy difícil”.

Según señaló, la convivencia era tan mala que incluso mencionó un episodio durante su infancia: “Cuando tenía tres años, él prendió fuego un colchón donde yo dormía”.

Francisco fue aceptado para declarar en calidad de testigo a comienzos de esta semana. La fiscalía se lo había pedido al tribunal luego de haber escuchado los testimonios de Hurtig y Taylor.

Hurtig contó que la reunión que había tenido con el hermano del imputado fue en 2003, cuando la investigación por el crimen de María Marta ya había comenzado: “Francisco me llamó porque quería hablar conmigo, porque me había visto en el programa de (Jorge) Lanata”.

Durante la charla acordaron encontrarse en un bar de la esquina porteña de Uruguay y la avenida Córdoba. “Llegó, se sentó y me dijo: ‘Mirá, yo no soy como mi hermano, yo te quiero decir que mi hermano mató a tu hermana’”, recordó el medio hermano de María Marta.

Entonces, Hurtig le pidió que vaya a declarar eso en la fiscalía, pero Francisco se negó: “Me dijo: ‘No te va a servir porque soy el hermano y, además, le tengo pánico y te pido, por Dios, que lo que hablemos quede acá’”. El nombre quedó guardado casi 20 años.

Por otra parte, Michael Taylor, que también es ahijado de Carlos Carrascosa, contó que conoció a Francisco por amigos en común y afirmó: “Hablamos alguna que otra vez con Pancho acerca del caso. Él me dijo: ‘A María Marta la mató Nicolás, a mi papá lo mató Nicolás’”.

El testigo reveló que, antes de presentarse a declarar en el juicio, se juntó por tres horas con Francisco para hablar del caso y que el hermano del acusado le aseguró que “si lo conocieran (a Nicolás) sabrían que fue él (el asesino de María Marta), que personas como él hay una en 40 millones y que es un psicópata”.

