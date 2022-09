Caso García Belsunce: los fiscales pedirán reabrir la causa por la muerte del padre de Nicolás Pachelo

(Télam)

Los fiscales que investigan la muerte de María Marta García Belsunce están convencidos de que Nicolas Pachelo fue el asesino de la socióloga . Es la hipótesis que marcaron desde el comienzo del juicio que se desarrolla en los tribunales de San Isidro. Sin embargo, no creen que sea la única muerte que el ex jugador de poker tiene sobre sus espaldas.

En una movida de alto impacto, los investigadores solicitarán reabrir el expediente por la muerte de Roberto Pachelo, papá de Nicolas, por considerar que su propio hijo pudo estar involucrado, a pesar de que esa causa había sido cerrada como suicido.

Para entender esta situación es necesario remontarse al 10 de enero de 1996. Ese día, el empresario Roberto Pachelo fue encontrado en su casa de Pilar con un balazo calibre 38. Incrustado en su cabeza. El chalet donde fue hallado el cuerpo, estaba en la tosquera que se había convertido en el principal negocio de la familia. El primero en encontrar el cadáver sin vida, fue su propio hijo. Un joven problemático y con actitudes violentas de apenas 20 años llamado Nicolás. La investigación concluyó en 1998. Se cerró como suicidio.

Sin embargo, parte de la propia familia Pachelo siempre desconfió de si el joven Nicolás había estado involucrado. Aquel 10 de enero, además de Roberto, sólo estaba en la casa su hijo junto a su esposa Inés Dávalos. La persona más cercana, además de ellos, estaba a 700 metros, según se especificó en aquella época.

Los fiscales del juicio que pidieron reabrir la causa por al muerte del padre (Télam)

Luego de la muerte se produjeron una serie de acontecimientos llamativos. El día del velorio Nicolás llegó tarde sin explicación alguna. Luego se comprobó que alguien había sustraído un portafolios del auto de Roberto Pachelo y las llaves de la caja fuerte, de donde desaparecieron títulos de acciones y documentación. Un mes después de la muerte de Roberto Pachelo, su casa de la tosquera en Pilar fue incendiada intencionalmente. Un informe de bomberos señala que la escena presentaba tres focos ígneos intencionales, según explica el periodista Pablo Duggan en su libro Perdón María Marta.

Hace una semana, en una de las audiencias por el juicio de María Marta, declaró Jaqueline Barbará, última esposa de Roberto Pachelo. Hizo especial referencia a la muerte de su marido. “ Lo mataron, el suicidio no me lo comí nunca. Cuando lo encontré, le dije a mi hijo (Agustín): ‘Lo mataron’. No podía creer lo que había pasado, estaba en shock... Al ratito llegó el padre de Roberto y dijo: ‘Este hijo de puta me lo mató ’”, en referencia a su nieto Nicolás.

La testigo narró que, tras la muerte de Pachelo padre, a su suegro lo llamaban, y era Nicolás: “ Llamaba y se hacía pasar por Roberto, como si estuviera vivo y les decía que le devuelvan la plata y las acciones, lo volvía loco al viejo ”. Hay que recordar que la herencia rondaba los 25 millones de dólares, según se ventiló este miércoles en el juicio.

María Marta y Carlos Carrascosa

A esto se suma otro testimonio, también producido durante el juicio de María Marta. El empresario Mariano Maggi, contó que en el año 2000 tuvo un conflicto con Nicolás Pachelo por la venta de una camioneta y una serie de cheques denunciados por robo. Explicó que fue amenazad0 por Pachelo en una llamada telefónica: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos. Matarte no me significa nada”.

Más allá de los testimonios, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González aseguran que cuentan con una importante cantidad de prueba recolectada durante este juicio en relación a la muerte de Roberto Pachelo y que eso podría cambiar el destino de esa causa . Por eso hicieron el pedido, que ahora deberá llegar al juez que le corresponde a aquel expediente que, indefectiblemente, deberá investigar los elementos nuevos y los que ya estaban.

Si bien podría pensarse que la causa está prescripta, fuentes de la justicia aseguraron a Infobae que eso podría no ser así. Es que Nicolás Pachelo tiene en su haber condenas por otras causas. “Si una persona es condenada por un hecho posterior, eso interrumpe la prescripción. Por eso puede investigarse nuevamente la muerte de Roberto Pachelo”, explicaron.

