Los responsables de la ex clínica San Carlos irán a juicio por la muerte de 23 pacientes por COVID-19

Ex clínica San Carlos

El Juzgado Federal de Campana elevó a juicio oral la causa donde se investiga a Juan Carlos Linares, dueño de la ex Clínica San Carlos de Escobar y titular de la empresa Salutis S.A., y al subdirector médico de la entidad, Alberto Pablo Lauría, por la muerte de 23 personas y el contagio de otros 54 pacientes durante la pandemia por coronavirus. Ambos acusados fueron procesados por “homicidio culposo agravado”.

Fuentes judiciales confirmaron que el titular Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay elevó a juicio oral la causa iniciada por la supuesta violación de medidas de prevención por coronavirus, como así también, por la propagación de la enfermedad dentro de la institución.

Como consecuencia de la presunta negligencia cometida, 54 personas, entre pacientes y personal de la clínica se contagiaron, y 23 de ellas murieron entre abril y mayo de 2020. Por tal motivo, tanto Linares como Lauría fueron procesados en la causa que se inició a partir de la denuncia de una mujer cuya madre estaba internada y pudo observar distintas irregularidades en relación a los cuidados y falta de cumplimiento de los protocolos dictados en el marco de la pandemia.

Debido a los roles que tenían en la ex clínica, Linares y Lauría fueron procesados por “propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por sus profesiones de médicos”.

Los responsables de la clínica fueron procesados por "homicidio culposo agravado"

Frente a las acusaciones, el expediente lleva la carátula de “homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales”. Al respecto, la Fiscalía determinó que tanto el titular de la institución como el subdirector “violaron las medidas que fueron implementadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para impedir la introducción y/o propagación del virus SARS-CoV 2 (Covid-19)”.

En tal sentido, la Fiscalía indicó que los responsables de la ex clínica incumplieron la ejecución de los protocolos que la autoridad provincial publicaba de manera periódica y por ende, no tomaron medidas para proteger al personal, pacientes o contactos estrechos, informó Télam.

Además de apuntar contra los acusados por no cumplir con las recomendaciones emitidas por el área de Salud, el fiscal Bringas indicó que el personal de la ex clínica no recibió la capacitación destinada a prevenir contagios o propagación de coronavirus. “Tampoco fue informado sobre la actualización de los síntomas ni de los protocolos”, agregó.

A partir de la causa, todo el personal de la institución tuvo que declarar y allí reconocieron que no se les realizaban hisopados, controles diarios de salud y preventivos. De hecho, uno de los enfermeros denunció que los propios trabajadores tomaron la iniciativa de usar barbijo y al hacerlo eran tratados “de locos y de psicópatas”. Además, denunciaron malos tratos, falta de insumos de protección

La clínica San Carlos era de carácter privada y se encontraba ubicada en la localidad de Maquinista Savio. En el lugar atendían a cerca de 22 mil personas, en su mayoría adultos mayores provenientes de PAMI. A raíz del hecho, en mayo de 2020 la institución fue intervenida por la Municipalidad de Escobar, en articulación con el gobierno nacional y se inauguró en su lugar el Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner (NCK).

La medida fue tomada a partir de un brote de contagios de coronavirus y denuncias por irregularidades e incumplimiento de protocolos sanitarios. De hecho, los reclamos de los familiares contra el centro médico se habían multiplicado después de la viralización de un video en el que un hombre busca a su padre internado. Las imágenes dejaron en evidencia el estado de abandono en el que se encontraban algunos pacientes.

SEGUIR LEYENDO: