Volvieron a detener al acusado de robar en la casa de Luli Fernández por otra violenta entradera en Ituzaingó

Viera tiene un amplio historial delictivo

Tras identificarlo como uno de los responsables de un robo con arma de fuego cometido en Ituzaingó, y luego de varios meses de investigación, la Policía atrapó nuevamente al hombre acusado de ser el autor del robo en la casa de la modelo y conductora "Luli" Fernández y Cristian Cúneo Libarona hace seis años, en una quinta de Malvinas Argentinas.

En aquella ocasión, amenazaron a la pareja con llevarse a su hijo de un año en medio del robo. En este nuevo episodio por el cual quedó detenido, le apuntaron a un bebé de ocho meses que estaba con su mamá. El ataque se desató en una vivienda de la calle Caggiano al 4400, en enero cuando dos personas interceptaron a una mujer que llevaba en brazos a su hija. Los asaltantes utilizaron un arma de fuego y se llevaron dinero y objetos de valor.

PUBLICIDAD

La vestimenta de Viera, especialmente una bermuda característica, permitió a los investigadores vincularlo con otros delitos. Lo atraparon luego de que las cámaras del municipio registraran el paso de un VW Gol Trend gris, vinculado al hecho. Los efectivos localizaron el vehículo en San Martín poco después del asalto y, tras un control, identificaron al conductor como Viera, aunque este intentó ocultar su identidad según explicó el portal Primerplanoonline.

Robo al empresario en Hudson

La fiscal Gabriela Millán, a cargo de la UFI Descentralizada N° 1 de Ituzaingó, solicitó un allanamiento en una vivienda de la calle Corbalán al 200, en Merlo, donde fue capturado. Los funcionarios judiciales destacaron que el sospechoso acumulaba pedidos de captura por delitos cometidos en Pilar y en Moreno.

PUBLICIDAD

La acusación principal por la que lo imputaron es robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. La fiscalía solicitó el informe de reincidencia correspondiente, ya que Viera había sido liberado en investigaciones previas.

El historial de Viera

El 6 de abril de 2020, el acusado egresó de la cárcel Nº 48 de San Martín tras acceder al régimen de libertad asistida. Pocos días después de haber sido liberado, sumó tres pedidos de captura por distintos delitos cometidos en menos de diez jornadas.

PUBLICIDAD

El primer episodio ocurrió el 19 de abril en una vivienda de la localidad de Del Viso, en el partido de Pilar. Dos personas armadas irrumpieron en la casa situada en la calle Las Retamas al 4000 y amenazaron a un matrimonio. Durante el robo, una de las víctimas logró salir del domicilio y pedir ayuda aunque los delincuentes lograron escapar llevándose un celular y el control remoto del portón del garaje.

La modelo contó el calvario que pasó junto a su familia en el robo

El segundo caso quedó registrado dos días después cuando se produjo el asalto a la modelo y su pareja en su residencia del barrio Los Nogales de Villa de Mayo. En ese incidente, dos personas armadas ingresaron al domicilio, amenazaron a la familia, sustrajeron dinero, relojes y joyas, además de las amenazas sobre el niño. Los delincuentes escaparon en un Ford Escort y un Ford Fiesta blanco, este último también vinculado al robo registrado en Pilar. En el marco de la causa, Cúneo Libarona reconoció a los hermanos Viera en una serie de reconocimientos fotográficos como los responsables del asalto.

PUBLICIDAD

Tras varios allanamientos, se incautó uno de los vehículos presuntamente utilizados por la banda, y fue detenido Leonardo Martín O., yerno de uno de los Viera. Durante esos procedimientos, también se los identificó aunque no quedaron detenidos y luego escaparon.

El tercer hecho atribuido al principal señalado tuvo lugar el 28 de abril en el barrio cerrado Los Ombúes de Hudson, en Berazategui. Cinco personas armadas, con uniformes de la empresa de seguridad “Protección Total” y a bordo de una camioneta identificada con el logo de la firma, accedieron a la vivienda de un empresario donde sustrajeron más de 30 millones de pesos.

PUBLICIDAD