Crimen y Justicia

Volvieron a detener al acusado de robar en la casa de Luli Fernández por otra violenta entradera en Ituzaingó

El hecho había ocurrido meses atrás en donde la víctima fue una mamá con su bebé. Les apuntaron y robaron las pertenencias. Gabriel Alberto Viera tiene un extenso prontuario y lo habían dejado en libertad

Guardar
Google icon
Robo Luli Fernández
Viera tiene un amplio historial delictivo

Tras identificarlo como uno de los responsables de un robo con arma de fuego cometido en Ituzaingó, y luego de varios meses de investigación, la Policía atrapó nuevamente al hombre acusado de ser el autor del robo en la casa de la modelo y conductora "Luli" Fernández y Cristian Cúneo Libarona hace seis años, en una quinta de Malvinas Argentinas.

En aquella ocasión, amenazaron a la pareja con llevarse a su hijo de un año en medio del robo. En este nuevo episodio por el cual quedó detenido, le apuntaron a un bebé de ocho meses que estaba con su mamá. El ataque se desató en una vivienda de la calle Caggiano al 4400, en enero cuando dos personas interceptaron a una mujer que llevaba en brazos a su hija. Los asaltantes utilizaron un arma de fuego y se llevaron dinero y objetos de valor.

PUBLICIDAD

La vestimenta de Viera, especialmente una bermuda característica, permitió a los investigadores vincularlo con otros delitos. Lo atraparon luego de que las cámaras del municipio registraran el paso de un VW Gol Trend gris, vinculado al hecho. Los efectivos localizaron el vehículo en San Martín poco después del asalto y, tras un control, identificaron al conductor como Viera, aunque este intentó ocultar su identidad según explicó el portal Primerplanoonline.

robo-en-un-country-de-hudson
Robo al empresario en Hudson

La fiscal Gabriela Millán, a cargo de la UFI Descentralizada N° 1 de Ituzaingó, solicitó un allanamiento en una vivienda de la calle Corbalán al 200, en Merlo, donde fue capturado. Los funcionarios judiciales destacaron que el sospechoso acumulaba pedidos de captura por delitos cometidos en Pilar y en Moreno.

PUBLICIDAD

La acusación principal por la que lo imputaron es robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. La fiscalía solicitó el informe de reincidencia correspondiente, ya que Viera había sido liberado en investigaciones previas.

El historial de Viera

El 6 de abril de 2020, el acusado egresó de la cárcel Nº 48 de San Martín tras acceder al régimen de libertad asistida. Pocos días después de haber sido liberado, sumó tres pedidos de captura por distintos delitos cometidos en menos de diez jornadas.

El primer episodio ocurrió el 19 de abril en una vivienda de la localidad de Del Viso, en el partido de Pilar. Dos personas armadas irrumpieron en la casa situada en la calle Las Retamas al 4000 y amenazaron a un matrimonio. Durante el robo, una de las víctimas logró salir del domicilio y pedir ayuda aunque los delincuentes lograron escapar llevándose un celular y el control remoto del portón del garaje.

luli fernandez robo
La modelo contó el calvario que pasó junto a su familia en el robo

El segundo caso quedó registrado dos días después cuando se produjo el asalto a la modelo y su pareja en su residencia del barrio Los Nogales de Villa de Mayo. En ese incidente, dos personas armadas ingresaron al domicilio, amenazaron a la familia, sustrajeron dinero, relojes y joyas, además de las amenazas sobre el niño. Los delincuentes escaparon en un Ford Escort y un Ford Fiesta blanco, este último también vinculado al robo registrado en Pilar. En el marco de la causa, Cúneo Libarona reconoció a los hermanos Viera en una serie de reconocimientos fotográficos como los responsables del asalto.

Tras varios allanamientos, se incautó uno de los vehículos presuntamente utilizados por la banda, y fue detenido Leonardo Martín O., yerno de uno de los Viera. Durante esos procedimientos, también se los identificó aunque no quedaron detenidos y luego escaparon.

El tercer hecho atribuido al principal señalado tuvo lugar el 28 de abril en el barrio cerrado Los Ombúes de Hudson, en Berazategui. Cinco personas armadas, con uniformes de la empresa de seguridad “Protección Total” y a bordo de una camioneta identificada con el logo de la firma, accedieron a la vivienda de un empresario donde sustrajeron más de 30 millones de pesos.

Temas Relacionados

robosdelincuentesItuzaingóÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan: tras un cuarto intermedio de 72 horas se retoma el debate y esperan que declare Laudelina Peña

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este miércoles las audiencias después de la suspensión de la semana pasada. La expectativa está puesta en la eventual declaración de la tía de Loan, a quien la fiscalía ubica entre las figuras centrales de la desaparición del niño

Juicio por Loan: tras un cuarto intermedio de 72 horas se retoma el debate y esperan que declare Laudelina Peña

Desbarataron parte de una organización criminal vinculada a robos armados en Rosario

Operativos conjuntos de la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario permitieron detener a dos personas e incautar dinero, estupefacientes y teléfonos celulares

Desbarataron parte de una organización criminal vinculada a robos armados en Rosario

Conmoción en Salta por la muerte de un nene de 2 años: detuvieron a la madre y al padrastro

La primera explicación apuntó a una caída de la cama, pero los médicos detectaron lesiones que despertaron sospechas. Los abuelos paternos aseguran haber realizado denuncias previas por presuntos maltratos y reclaman la guarda de su hermano de 10 meses

Conmoción en Salta por la muerte de un nene de 2 años: detuvieron a la madre y al padrastro

Aprovecharon los festejos por el triunfo de Argentina para robar celulares con la modalidad “pasamanos”: hay cuatro detenidos

Sucedió en Córdoba. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, fueron aprehendidos tras la denuncia de una víctima. La Policía recuperó nueve aparatos

Aprovecharon los festejos por el triunfo de Argentina para robar celulares con la modalidad “pasamanos”: hay cuatro detenidos

Recuperaron cartas de San Martín, Rosas y otras figuras de la historia argentina que iban a ser subastadas por USD 100.000

El operativo fue encabezado por la Policía Federal Argentina, que secuestró más de 200 documentos históricos que eran ofrecidos en una casa de remates de la Ciudad de Buenos Aires

Recuperaron cartas de San Martín, Rosas y otras figuras de la historia argentina que iban a ser subastadas por USD 100.000

DEPORTES

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

Flavio Briatore confirmó cuándo anunciará el futuro de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1

La tajante frase de Mbappé sobre el gran momento de Messi en el Mundial: por qué no está pendiente de sus goles

La reacción de una leyenda de Alemania tras probar el mate y el “gesto” para alentar por Argentina en el Mundial

Ricardo Centurión se va de Racing de Córdoba tras seis meses: el motivo detrás de su sorpresiva salida

TELESHOW

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto”

El emotivo reencuentro de Marley con la gestante de su hija Milenka: “Tengo un gracias eterno para vos”

INFOBAE AMÉRICA

Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a detener todos los trenes de Alemania durante la noche del martes

Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a detener todos los trenes de Alemania durante la noche del martes

Tribunal impone 280 años de cárcel a 22 miembros de la banda “Los Gery” por narcotráfico y tentativa de homicidio en Costa Rica

Subsecretario de Estado agradece cooperación de Mulino y el fortalecimiento de los lazos entre Panamá y Estados Unidos

Honduras: Dirigencia campesina pide retrasar siembras ante prolongación de la canícula y amenaza de El Niño

Embargan dieta del diputado José Miguel Villalobos por millonaria deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social