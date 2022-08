Brutal robo a una mujer en Córdoba: se llevaban su computadora, quiso recuperarla y la lanzaron del auto en movimiento

Inseguridad En Villa Belgrano Le Robaron, La Quiso Recuperar Y La Tiraron Del Auto

Una mujer fue víctima de un violento robo ocurrido ayer en el barrio Villa Belgrano, en el norte de la ciudad de Córdoba, cuando estaba buscando a sus hijos por una escuela de la zona. Al notar que los ladrones se llevaban la computadora y otras pertenencias de su automóvil, ella quiso recuperar la máquina pero falló en el intento: quedó enganchada en la ventanilla del vehículo en el que se movían los delincuentes y fue arrastrada a lo largo de una cuadra .

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad apostada en el lugar del asalto. El video en cuestión, compartido por Telenoche (ElDoce), muestra el momento exacto en el que Agustina, la damnificada, aparece colgada de un vehículo color gris oscuro conducido por los delincuentes. Acto seguido, el conductor gira en una esquina y ella cae sobre el asfalto, mientras que un testigo que caminaba por la calle Branly observaba lo que estaba sucediendo.

Ya sin la resistencia que oponía la mujer, los ladrones escaparon a toda velocidad y aún permanecen prófugos de la justicia.

“Vi que alguien cierra mi auto y se va caminando hacia otro auto. Lo primero que veo es mi campera y el bolso donde tenía mi computadora”, comenzó el relato la mujer, en diálogo con el mencionado noticiero. Ante la desesperante situación, la primera reacción de Agustina fue abalanzarse sobre uno de los ladrones que “tenía la ventana abierta”, pero el hombre fue más rápido, subió el vidrio y ella quedó “enganchada”.

Agustina, la víctima del asalto, muestra los moretones en su frente luego de ser arrastrada por delincuentes que le robaron su computadora y otras pertenencias.

Y todavía faltaba lo peor. La mujer, que según contó al citado medio trabaja en el área contable de dos empresas, fue literalmente arrastrada por una cuadra. “Aceleraba y frenaba bruscamente para intentar que yo cayera. Escuchaba los gritos del que manejaba que decía “¡apurate, apurate!”, y ahí el copiloto me pateó la cabeza y me tiró” , precisó Agustina.

La reacción de la mujer tenía un trasfondo más allá de lo económico. “Me robaron la computadora con todo mi trabajo. El problema es que tengo cosas para entregar que están ahí. Soy contadora y trabajo en la parte administrativa de dos empresas”, lamentó.

Mientras que Agustina sufrió lesiones en su cabeza y en otras partes del cuerpo a causa de la fuerte caída y posterior impacto contra el asfalto, una de sus hijas padeció una crisis de nervios durante el robo. “Empezó a los gritos y muchos vecinos y papas del cole la socorrieron”, destacó.

Al notar lo que estaba ocurriendo, vecinos llamaron a la policía para notificar el robo. “Me tomaron la denuncia en ese momento. También llamaron al 107 -número de emergencias-, pero como se demoró me fui al Hospital Privado para que me revisen”, concluyó la víctima.

Por estas horas, la provincia de Córdoba es noticia a causa de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”. Según los primeros datos que surgen del expediente, entre marzo y junio se identificaron cinco decesos que no obedecerían a causas naturales, aunque en las últimas horas el fiscal de la causa indicó que las víctimas fatales podrían llegar a 12. Por el momento, sólo una de las familias perjudicadas formalizó una denuncia, que se suma a las actuaciones que promovió el propio hospital.

El Hospital Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo, ubicado en la ciudad de Córdoba.

La investigación judicial se encuentra a cargo del fiscal de instrucción Raúl Garzón, quién investiga si hubo intencionalidad en las muertes de los bebés. Más allá de la posibilidad de mala práxis, se baraja la posibilidad de eventuales “homicidios”. No está descartada, no obstante, que haya sido un “virus hospitalario” el que provocó los fallecimientos de los recién nacidos, aunque esta hipótesis perdió fuerza con el correr de las horas.

Por su parte, el Gobierno de Córdoba inició un expediente interno y separó de sus funciones a 23 empleados y a la directora del centro de salud, Liliana Asís.

