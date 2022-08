Dramático testimonio del hermano de María Marta García Belsunce en el juicio por el crimen: el hallazgo del cadáver y el “pituto”

Pachelo con sus defensores antes de comenzar la audiencia (Maximiliano Luna)

La onceava jornada del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce en el Tribunal Oral Criminal N°4 está cargada de expectativa. Con Nicolás Pachelo, el principal acusado, presente en la sala, se esperan las declaraciones de Horacio y María Laura García Belsunce, hermanos de María Marta, los primeros familiares en dar su testimonio en el proceso luego de Nora Taylor, apodada “Pichi”, una de las mejores amigas de la víctima. Los testimonios de ambos fueron anunciados para la jornada: María Laura es querellante en el caso, con el abogado Gustavo Hechem,

El día comenzó con el testimonio de la la psicóloga Patricia Ferreyra, que analizó a Pachelo casi 20 años atrás en el marco de la causa penal de Capital Federal por la que en 2005 fue condenado por una serie de robos en casas de amigos y conocidos, el mismo delito por el que se lo acusa ahora, además del asesinato en el country Carmel.

Sobre la actitud general de Pacheco, Ferreyra aseguró: “Recuerdo que era una de mis primeras intervenciones como perito de parte, él reaccionó con algunas palabras intimidatorias hacia la perito oficial, que debió volver a indicar las pautas de la sesión. Fue una actitud transgresora que sostuvo en toda la evaluación. No recuerdo lo que dijo, recuerdo la escena, para mí fue muy llamativa”, afirmó ante los jueces.

“No había en su relato signos de angustia. Relató dos hechos puntuales, que fueron los fallecimientos de su madre y su padre. Su discurso no guardaba ninguna connotación afectiva”, continuó.

Horacio García Belsunce (Maximiliano Luna)

La perito apuntó sus conclusiones a un “trastorno psicopático de personalidad”: “Logramos encontrar algunos elementos que permiten llegar a considerar un cuadro compatible con este trastorno”, afirmó.

Tras finalizar un breve relato, Ferreyra dejó el asiento de testigo. El próximo en la lista es Horacio García Belsunce. “Hace casi 20 años que estoy esperando este momento. No voy a hacer declaración hasta que declare yo y mis hermanos. Estoy tranquilo. Esperamos justicia por todos”, dijo el periodista y abogado a C5N antes de ingresar a los tribunales, mientras aguardaba en un café ubicado frente a los tribunales de San Isidro, el turno de su declaración. ”Todo lo que tenga que decir, lo voy a decir frente al tribunal”

Ya sentado ante los jueces, Horacio comenzó su relato: “No es un día cualquiera para mí. Estuve casi 20 años esperando que llegara este día para poder decir todo lo que tengo para decir y que el asesinato de mi hermana no quedara impune. Se la extraña mucho, sé que ella está ahora acá conmigo. Un día de grabación del programa la noto más preocupada de lo normal. Era muy reservada. Le pregunté y me dijo: ‘me robaron a Tom’ (su perro). Estoy segura que fue Pachelo. Era la primera vez que escuché el nombre Pachelo”.

El hermano de María Marta en los tribunales, antes de declarar (Maximiliano Luna)

“El 27 de octubre acababa de ver el partido y recibo el llamado de mi hermana. ‘María Marta acaba de tener un accidente, se murió', dijo. No podía creer lo que estaba escuchando. Debo haber llegado 9 y media a Carmelo . Fue muy fuerte verla a María Marta en el piso. Lo primero que hice fue verlo a Carlos. “Gordo, qué pasó?” Él estaba totalmente aturdido”.

“El 28 a la mañana recibo un llamado de John (Hurtig), me dice no te gustaría que vengan algún forense. Llego a Carmel, le cuento a Romero Victorica que se encontró un pituto . Me dice que debe ser algunas de las tantas cosas que usaron los médicos. Decidimos que no era nada y lo tiramos por el inodoro”, siguió.

NOTICIA EN DESARROLLO