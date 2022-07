Crimen de la niñera de Mendoza: liberaron a un sospechoso del femicidio por dar negativas las muestras de ADN

Agostina Trigo tenía 22 años

Un camionero cordobés de 34 años que vive en Mendoza y había sido aprehendido como sospechoso del femicidio de Agostina Trigo, quien fue encontrada asesinada el miércoles en la localidad de San Martín, fue liberado en las últimas horas luego que las pruebas de ADN dieron negativas.

Es que algunas interacciones del transportista en Facebook, sumadas a su lugar de residencia, en el mismo departamento donde residía la víctima y donde fue asesinada, lo ubicaron como sospechoso.

Desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron anoche que “de las investigaciones tecnológicas realizadas por el femicidio de Agostina Trigo, las pruebas contra el único aprehendido han dado negativas, por lo que recuperará la libertad”. Y agregaron: ”Se continúa trabajando para dar con el responsable del hecho”.

Investigadores del caso allanaron el domicilio del camionero, tomaron muestras de pelo, un peine, y los cotejaron con muestras de ADN de la víctima, a la vez que cruzaron datos de su teléfono celular, pero los estudios dieron negativo, por lo que se dispuso dictarle falta de mérito y su liberación.

Agostina, la víctima del crimen

Agostina Trigo, quien había sido vista por última vez el domingo pasado cuando había concurrido a una presunta entrevista para trabajar como niñera, fue encontrada el miércoles asesinada a puñaladas en un galpón abandonado de la localidad mendocina de San Martín.

El fiscal Sivori aseguró en una conferencia de prensa que de los resultados preliminares de la autopsia surgió que Agostina, madre de un niño de 4 años, sufrió una “multiplicidad de lesiones punzantes y golpes”. ”Esto es obra de un psicópata con un profundo odio a las mujeres, sólo alguien así puede hacer algo de este calibre ”, agregó el fiscal.

Por su parte, la familia de Agustina señalan a su sospechoso por el crimen de la joven de 22 años y madre de un chico de cuatro: apuntan a un ex novio de la víctima.

En diálogo con Infobae, Vanesa, tía de Agostina, explicó que el motivo para sospechar del hombre que fue pareja de su sobrina es que supuestamente tendría antecedentes de violencia de género y abuso sexual.

La denuncia en Facebook de la joven contra el ex

La joven había desaparecido tras supuestamente ser contactada por un camionero que le daría trabajo como babysitter. “No tiene que ver con el camionero que la contactó. Fue la otra pareja anterior que tuvo ella”, dijo la familiar, quien explicó que durante el tiempo que estuvieron juntos, el hombre se mostró celoso y posesivo. Sin embargo, aclaró que desconocen si mantuvieron contacto en el último tiempo. Pero ese no es el único argumento para sostener la acusación. Vanesa también recordó que fue la propia Agostina la que publicó un posteo en su perfil de Facebook en la que expuso todo lo que vivió cuando fue la novia de este hombre.

En su mensaje, posteado en febrero del 2020, contó que estuvieron nueve meses juntos y que pudo librarse de esa relación gracias al apoyo de su familia. Además lo acusó de “psicópata” y “violador”. Al escrache virtual le adjuntó una imagen en la que se ve el rostro del ex novio. “Me da asco saber que tuve una relación de casi nueve meses con este psicópata, enfermó, violador, pedófilo y manipulador. Hace un año ya no tengo nada con él, al enterarme de que tenía denuncias de violaciones. Me manipulaba y me manejaba como él quería hasta que mi familia logro abrirme los ojos y pude dejarlo”, había relatado Agostina.

Es por esto que para Vanesa, y la familia en general, la Justicia debe investigar en ese sentido. Descreen completamente de la versión de que fue atacada cuando fue a trabajar como niñera para un cliente, que de hecho todavía no fue localizado por las autoridades.

