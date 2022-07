Crimen de la niñera de Mendoza: la oscura hipótesis de la familia de la víctima

Agostina Trigo tenía 22 años

Pocas horas después del hallazgo en un descampado abandonado del cadáver de Agostina Trigo, asesinada en la localidad mendocina de San Martín, el fiscal Oscar Sívori, improvisó una conferencia de prensa a pocos metros de la escena del hecho y reveló que maneja dos hipótesis concretas sobre lo ocurrido. El detalle fue que no quiso revelar cuáles son y dejó -por ahora- el caso bajo un halo de misterio.

Sin embargo, del lado de la familia de Agostina parece que no hay dudas y señalan a su sospechoso por el crimen de la joven de 22 años y madre de un chico de cuatro: apuntan a un ex novio de la víctima.

En diálogo con Infobae, Vanesa, tía de Agostina, explicó que el motivo para sospechar del hombre que fue pareja de su sobrina es que supuestamente tendría antecedentes de violencia de género y abuso sexual.

La joven había desaparecido tras supuestamente ser contactada por un camionero que le daría trabajo como babysitter. “No tiene que ver con el camionero que la contactó. Fue la otra pareja anterior que tuvo ella”, dijo la familiar, quien explicó que durante el tiempo que estuvieron juntos, el hombre se mostró celoso y posesivo. Sin embargo, aclaró que desconocen si mantuvieron contacto en el último tiempo. Pero ese no es el único argumento para sostener la acusación. Vanesa también recordó que fue la propia Agostina la que publicó un posteo en su perfil de Facebook en la que expuso todo lo que vivió cuando fue la novia de este hombre.

En su mensaje, posteado en febrero del 2020, contó que estuvieron nueve meses juntos y que pudo librarse de esa relación gracias al apoyo de su familia. Además lo acusó de “psicópata” y “violador”. Al escrache virtual le adjuntó una imagen en la que se ve el rostro del ex novio. “Me da asco saber que tuve una relación de casi nueve meses con este psicópata, enfermó, violador, pedófilo y manipulador. Hace un año ya no tengo nada con él, al enterarme de que tenía denuncias de violaciones. Me manipulaba y me manejaba como él quería hasta que mi familia logro abrirme los ojos y pude dejarlo”, había relatado Agostina.

Es por esto que para Vanesa, y la familia en general, la Justicia debe investigar en ese sentido. Descreen completamente de la versión de que fue atacada cuando fue a trabajar como niñera para un cliente, que de hecho todavía no fue localizado por las autoridades.

Respecto a la investigación, la tía de Trigo dijo a este medio que no tienen mayores novedades y que esperan a que el cuerpo les sea devuelto para poder realizar su funeral. Fuentes judiciales señalaron que al cuerpo se le practicó la autopsia y que todavía se esperan los resultados. Sí se sabía antes de que los familiares reconocieran el cuerpo de la niñera que, según los primeros datos de la investigación, el cuerpo presentaba al menos una puñalada en la espalda.

Entre otros de los datos que trascendieron, se supo que los restos presentaban a primera vista una herida de arma blanca en la espalda y golpes en la cara. También tenían heridas provocadas por animales, lo que indicaría que el cuerpo llevaba varias horas en el lugar y tenía toda su ropa puesta.

El hallazgo se produjo en un galpón ubicado en las calles Robert y Carril Norte, en la localidad que está situada a unos 45 kilómetros al este de la capital de la provincia. Fue personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) el que observó el cuerpo mientras realizaba un rastrillaje. Una zona ubicada no muy lejos de la Plaza de Buen Orden, el lugar en el que se confirmó -gracias a varios testigos, que Agostina descendió del colectivo luego de salir de su casa el domingo pasado.

Del último día que la vieron con vida, Vanesa recordó que primero festejó el cumpleaños de su hijo y que luego recibió el mensaje del presunto camionero en el que le pedía que se encontraran para ofrecerle trabajo como niñera.

“Luego del audio que le mandó, ella tipo 20:30 tomó el colectivo cerca de casa. Una vecina le mandó un mensaje para ver si había llegado y ella le dijo que se había bajado en la parada del colectivo de la Plaza de Buen Orden. Después mi mamá (Gladys Domínguez) le mandó un mensaje para que le enviara la ubicación. Pero fue ahí que se apagó el teléfono. Ahí no supimos nada más”, relató la tía.

Todavía afectados, la familiar recordó a la joven como persona trabajadora que “se la rebuscaba en lo que fuera”. En el último tiempo, Trigo trabajaba también en una panadería y estaba por terminar el secundario. Estaba anotada en el plan Potenciar Trabajo y hasta fue empleada en un geriátrico .

“Estamos seguros de que no fue un hecho de inseguridad”, ratificó Vanesa, quien dijo que ahora espera que se haga justicia y al menos conocer cuáles son las dos hipótesis que maneja el fiscal Sívori.

