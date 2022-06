Sebastián Villa declaró ante la Justicia que es inocente: “Siempre fueron relaciones sexuales consentidas”

Sebastián Villa se presentó a la indagatoria por abuso sexual (REUTERS/Juan Mabromata)

Sebastián Villa llegó esta mañana al edifico del Ministerio Publico Fiscal de Estaban Echeverría algunos minutos antes de las 11. Si bien la citación era para las 10.30, su abogado había avisado del retraso. Una vez que esquivó a los medios de comunicación que estaban apostados en la puerta, el futbolista se sentó frente a la fiscal Vanesa González y comenzó a responder las preguntas de la indagatoria en la causa donde se lo investiga por abusar sexualmente de su ex pareja, Tamara Doldan.

Lo primero que hizo Villa ante la fiscal fue aclarar que iba a usar su derecho a defenderse, es decir, que iba a hablar. Y, efectivamente, así lo hizo durante tres horas donde se declaró inocente del delito del que se lo imputa.

En ese contexto, el futbolista dio detalles de lo que, según su versión, sucedió esa noche en la habitación de su casa: “En la habitación ella entró al baño y yo estaba en la cama desvistiéndome. Ella sale desnuda y me empieza a hacer sexo oral. Pasaron como 15 minutos y cogí el preservativo que tenía en la mesita de noche. Ahí, empezamos a tener relaciones sexuales consentidas, porque siempre tenemos relaciones sexuales consentidas porque tenemos mucha química en la cama ”.

“Después de ahí, yo estaba encima de ella, y ella encima mio. Y después de 20 minutos estuvimos en la posición perrito. Cuando estoy así con ella, ingresa Félix, mi mejor amigo desde hace cinco años. El ve, pués, que yo estoy teniendo relaciones sexuales con Tamara, porque el entró a la habitación para buscar el dinero para pagarles la presencia a las personas que habrían llegado”, continuó su exposición.

Y siguió: “Yo ahí paré con Tamara, le dije a Felix que fuera a la caja fuerte. Él sabía los dígitos, es la única persona que sabía los dígitos de la caja fuerte. El fue por la plata, luego sale y les paga a las chicas. Luego, yo sigo con Tamara con la relación que teníamos, hasta que eyaculo”.

El auto en el que llegó el delantero junto a su abogado y un chofer (Maximiliano Luna)

“ Cuando salimos ella me dice que le sirva jugo de naranja con vodka que era lo que estaba tomando. Voy a la cocina y le sirvo un vaso. Creo que ahí había una chica llamada Flor, que yo había estado con ella cuando vivía en Puerto Madero. Ahí empiezo a bailar con Flor y nos empezamos a besar. Tamara observa que yo me beso con Flor y se puso celosa ”, declaró Villa.

Cuando el futbolista habló de Flor se refirió a la joven de 23 años que declaró esta semana, y aseguró que Villa también había intentado abusarla sexualmente.

En la audiencia estuvieron presentes, además de la fiscal, el abogado Martín Apolo y el letrado que representa a la víctima, Roberto Castillo.

El caso

Pasaron 48 días desde que comenzó la investigación hasta que Sebastián Villa pudo sentarse a brindar su indagatoria. En todos esos días, a la causa nomenclada “PP-07-03-007815-22/00″, se sumó numerosa cantidad de pruebas como testimonios, chats, audios y videos.

La primera de esas evidencias fue el testimonio de la víctima. Primero lo dejó expresado por escrito y, luego, lo declaró de manera oral durante 6 horas. Allí contó lo que había pasado aquel 26 de mayo del 2021.

Tamara Doldan explicó que se conocía con Villa hacía un año, que estaba saliendo, y que esa noche habían ido primero a un asado y luego a la casa del futbolista. Narró que, una vez que ingresaron a la habitación, el jugador de Boca la insultó, la golpeó y la violó.

“Ya me tenía en su poder. Me tira boca arriba, pone la rodilla arriba de mi pierna... Fue muy doloroso. Le dije que me deje, que no estaba bien lo que estaba haciendo y me penetra. Fue lo más asqueroso que se pueda sentir, porque yo trataba de cerrar mis piernas, pero él me tenía ya del cuello, me asfixiaba, me agarraba la nariz, la boca”, dijo Tamara en ese momento.

Tamara Doldan denunció a Villa el 13 de mayo pasado

Luego de este testimonio, se incorporaron pruebas relacionadas a conversaciones que Villa había mantenido con Tamara los días posteriores al hecho.

En conversaciones vía Instagram, el delantero intenta disuadir a la víctima con respecto a la denuncia.

“Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tú sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, escribió el futbolista. Luego, agregó “Tú sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos.

También por esos días, se produjo una conversación similar entre Margarita, una amiga de la víctima, y Félix Benítez, asistente personal de Villa. Allí, el emisario del jugador intenta persuadirla para que convenza a Tamara de no denunciar.

Esa charla, quedó grabada en 4 audios que fueron incorporados ayer al expediente. En un adelanto exclusivo, Infobae difundió parte del contenido.

“No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenes todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo”, dice la mano derecha de Villa. Además, agrega en otro fragmento: “Mientras yo estuve en la casa, y también estuviste tú, ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho allí adentro, es cosa de ellos dos. No de las redes sociales, no es mío, no es de Magui, no es de (Carlos) Zambrano, no es de nadie”.

El audio entre una amiga de la víctima y el asistente de Villa

Algunos días antes de la incorporación de estos audios, se anexo a la causa un testimonio clave. Fue el de F., una joven que estuvo en la noche del 26 de mayo del 2021 en la casa de Villa y aseguró, bajo juramento, que el colombiano también intento abusarla sexualmente a ella.

“El en un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”, relató la mujer.

Si bien la mujer, de sólo 23 años, no quiso instar la acción penal. Es decir, denunciar a Villa y que se forme un nuevo expediente, su testimonio fue valorado como clave para la investigación del presunto abuso sexual contra Tamara Doldan.

La causa Villa tuvo su momento de más álgida tensión en la segunda semana de junio. Es que el 7 de ese mes, la fiscal Vanesa González solicitó formalmente la detención del futbolista. En su escrito, señaló, para fundamental la solicitud, que “la damnificada ha sido precisa al indicar las circunstancias en que ocurrieran los hechos, identificando al encausado como su responsable, aportando horarios tanto de ingreso como egreso del lugar, los que fueron corroborados con el informe requerido a la Administración del Country Venado II, surgiendo del mismo a su vez el modelo y color de autos que ingresaran al lugar el día señalado, coincidiendo los mismos con los referidos por la víctima y testigos”.

Sin embargo, una semana después de ese pedido, el juez de garantías Javier Mafucci Moore decidió rechazarlo y decidió que Villa se mantenga en libertad.

Luego de esta indagatoria, la causa continuará con la incorporación de más pruebas. Según pudo saber este medio, aún restan sumarse más testimonios de personas que estuvieron en contacto con Villa y su denunciante aquella noche del 26 de mayo del año pasado.

NOTICIA EN DESARROLLO