Mató en un robo, pero postergaron el juicio porque está estresado: “Estamos en Argentina, qué podemos esperar”

Rodrigo González tenía 35 años y era padre de un nene de 8

Rodrigo Rubén González (35) fue asesinado el sábado 17 de agosto de 2019. Esa noche, celebraba un cumpleaños familiar en una casa de Temperley cuando recibió un balazo mortal en el pecho. El tiro provino desde el exterior: había sido efectuado por un ladrón que abrió fuego y disparó al aire mientras intentaba robar un auto estacionado frente a la vivienda. Al poco tiempo cayó un acusado: Gabriel Castro (44).

La familia de Rodrigo tuvo que esperar casi tres años para que el imputado comience a ser juzgado por el delito de “robo agravado en tentativa en concurso real con homicidio criminis causa”. El juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora iba a empezar este miércoles. Sin embargo, fue postergado porque Castro está “estresado”.

Así lo expuso la defensa del acusado, al presentar un certificado médico en el que se acredita que el detenido había estado internado por “un pico de estrés” y que, por esa misma razón, no podía comparecer en la audiencia prevista para hoy. Ante esa situación, los jueces postergaron el debate oral que, por el momento, no tiene nueva fecha.

Rodrigo recibió un disparo en el pecho y falleció poco después

El crimen ocurrió cerca de las 21 de aquella noche de agosto de 2019, en una casa de la calle Zuviría al 400, casi esquina General Iriarte, en la zona Sur del Gran Buenos Aires. Todo comenzó cuando dos delincuentes armados intentaron robar un auto en la zona. Al no lograrlo por encontrar la resistencia de su dueño, un oficial de la Policía retirado, se separaron cada uno por su lado.

Uno de ellos fue hasta la vuelta, sobre la calle Zuviría, y quiso robar otro auto estacionado frente a la casa donde se encontraba la víctima: festejaba el cumpleaños de la suegra de uno de sus cinco hermanos. Al llegar, el ladrón vio que de ese coche descendió un hombre, por lo que efectuó varios disparos al aire: uno ingresó por una de las ventanas de la propiedad e impactó en el pecho de González.

Al momento del crimen, el hijo de ocho años de la víctima estaba jugando en la planta alta de la casa, mientras su esposa había ido a realizar unas compras. En tanto, otro de los familiares estaba estacionando una camioneta en la puerta, cuando de repente empezaron disparos. Los familiares buscaron refugio para no resultar heridos. Poco después, ingresaron a una de las habitaciones y hallaron a Rodrigo tirado en el piso.

“Fueron dos balazos, uno pegó en la pared y el otro en el tórax”, dijo en su momento Soledad, cuñada de la víctima, quien sostuvo: “Evidentemente el delincuente no estaba en sus cabales Era un loco, no sé si estaba drogado; no tiene lógica ni sentido lo que hizo”.

Los familiares de la víctima exigen prisión perpetua para el acusado

El asesino escapó corriendo, mientras González fue trasladado de urgencia al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde fue operado pero murió horas después.

La investigación del caso quedó en manos de la fiscal Silvina Estévez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. La fiscalía difundió un identikit del sospechoso y algunas fotografías tomadas de una filmación de una cámara de seguridad. En las imágenes se vio al acusado huyendo a pie, vestido con un buzo canguro color rojo y con un arma en la mano.

Castro finalmente fue arrestado el 30 de agosto de 2019 por efectivos de la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense cuando salía de un domicilio ubicado en la Caracas al 6300, en la localidad de Isidro Casanova. Desde entonces permaneció bajo arresto.

Postal de otro de las manifestaciones con pedido de justicia por el crimen

La familia González recibió ayer la noticia de la de postergación del juicio. “Nos acaban de avisar de la fiscalía. No sabemos cuándo será la designación de una futura fecha de comienzo de audiencia”, informó Soledad, cuñada de Rodrigo.

A principios de este año, Vanesa, hermana de Rodrigo, había expresado su esperanza en encontrar algo de consuelo a través de la Justicia: “2022, un año en donde se hará justicia por vos hermano! Siempre lo dije y lo digo: nada va a cambiar porque ya no estás entre nosotros ni con tu hijo! Es todo tan raro, todo cambió tan de repente. Pero acá seguimos de pie exigiendo justicia”, publicó en Facebook.

Ahora, tras la postergación, compartió la noticia y escribió: “Estamos en Argentina... qué podemos esperar”.

