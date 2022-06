Bahía Blanca: las armas del abuelo que mató a su nieto y el testimonio clave que falta en la causa

El momento en que el abuelo mató a su nieto en Bahía Blanca

Domingo Faustino Verna, de 77 años y militar retirado del Ejército Argentino, asesinó a su nieto Brian Verna, de 29, de cinco disparos, luego de que mantuvieran una violenta discusión en la entrada de su casa en Bahía Blanca. El momento del crimen quedó grabado por las cámaras de seguridad del domicilio. Antes de dispararle, se ve cómo la novia de Brian intenta sujetarlo para que no golpeara a su abuelo. Sin embargo, el joven avanza y lanza puñetazos. Después regresa, patea la puerta y el abuelo Verna dispara a quemarropa .

Tras el crimen, el fiscal del caso, Jorge Viego, imputó al abuelo Verna por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa. El ex militar se negó a declarar por recomendación de sus defensores y quedó en libertad. Según explicaron investigadores del caso, no fue puesto en prisión por la tipificación de la imputación y por la avanzada edad de Verna.

Sin embargo, el fiscal Viego ordenó un allanamiento en la casa de Verna, donde ocurrió el asesinato, ubicada en la calle Cobián al 600. Allí, encontró que el ex militar guardaba un arsenal.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, en el procedimiento hallaron un revólver calibre .32 corto marca Harrington & Richardson, que sería el arma con la que mató a su nieto. También una escopeta de un caño calibre .24 marca Longo hermanos y dos revólveres calibre .22 corto marca Ítalo Gra, además de municiones varias de esos calibres .

El fiscal Viego también aguarda un testimonio clave en la causa: el de la novia de Brian, Aldana Soria . La mujer aparece en el video al principio. Es quien intenta retener al joven para que no golpeara a su abuelo. Ella, según indicaron fuentes del caso a Infobae, será quién podrá revelar cómo se inició el conflicto entre el abuelo y su nieto.

Así, mientras la investigación avanza, el abuelo Verna se encuentra en su casa a la espera de los resueltos que consiga el fiscal Viego.

Soria, tras el crimen de su pareja, realizó un sentido posteo en su perfil de Facebook: “Gracias pa, nosotros sabemos todo. Nosotros siempre juntos hasta el fin del mundo, se me fue la vida, se me va la razón de mi vivir, de mi existir. Se me fue el ruido y el amor. Mi fiel compañero, gracias por siempre ser mi fiel compañero amigo, novio, amante, hermano, hijo, todo junto”, escribió la novia, que aún no fue llamada a declarar en la causa.

Y siguió: “Me enseñaste y te enseñé, te fuiste amado, sabiendo que el amor está por sobre todas las cosas.. te cuidé, te protegí, te defendí, te amé papi. Sos el hombre más valiente y fuerte y sabes ¿por qué razón? Nadie hubiese soportado todo lo que me mostraste y me lloraste, hoy me duele el mismo pulmón, me siento reventada por dentro y me quiero negar a todo ”.

“Estamos los dos enojados y lastimados, y nadie va a sentir cómo nos sentimos nosotros, estamos de a poquito buscando la paz que necesitamos, volemos alto amor, volemos papi, por favor”, concluyó

Por su parte, Mariel, la madre de Brian e hija de Domingo Faustino, habló con distintos medios y relató su versión de los hechos. “Yo sé que la decisión de mi padre fue premeditada”, dijo la mujer. “Cerró el portón, fue a buscar el arma y le dijo a mi mamá: ‘Quedate adentro Marta’. Salió y lo mató. Yo lo vi, nadie me lo transmitió”, agregó.

“ La vida de mi hijo no me la van a devolver . Brian era acosado por su abuelo. Él le debía un dinero y mi papá se lo reclamaba con intereses. El jueves lo viví. El lunes fue la tercera oportunidad. Mi papá lo estaba esperando a que llegara para volver a reclamar el dinero”, explicó sobre el motivo del hecho.

Según contó Mariel, su padre “siempre fue violento, imponente y aplicando su profesión contra todo, tanto en la vida diaria, en la familia, en todo”, en referencia a su condición de militar retirado.





