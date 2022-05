Una mujer policía denunció que fue víctima de una violación grupal a la salida de un boliche

El episodio sucedió en la madrugada del sábado 21 de mayo, cuando la víctima salió del boliche Babakos

La redujeron, la drogaron, la llevaron a un quinta y fue víctima de una violación en grupo . Es es la denuncia que una mujer policía hizo en las últimas horas. El ataque ocurrió el sábado pasado cuadno salió de un boliche de la ciudad de Chivilcoy al que había ido a bailar.

Todo comenzó en la madrugada del 21 de mayo, cuando se fue del boliche Babakos, ubicado en la intersección de la avenida Tomaso y calle 504, de esa ciudad ubicada al Norte de la provincia de Buenos Aires.

Según denunció posteriormente en la Comisaría de la Mujer, en ese momento, la privaron de su libertad y le aplicaron una inyección para drogarla. Luego, la llevaron a una quinta y abusaron de ella entre, por lo menos, cuatro personas .

El caso es investigado por la UFI N°6 de Mercedes, a cargo del doctor Luis Calcagno y tiene consternada a la comunidad de Chivilcoy. Durante las últimas horas de este martes, además, el medio local La Razón, difundió una transcripción de la denuncia completa de la mujer policía. ¿Qué dijo?

De acuerdo con su relato, dejó el boliche y empezó a caminar rumbo a su casa cuando un auto de color blanco se le puso a la par y desde el interior, al menos, un sospechoso la obligó: “Te conviene subir”. El conductor, un hombre de tez blanca, pelo corto, delgado, alto y de unos 30 años, sacó una jeringa y le inyectó algo en su antebrazo izquierdo .

“ Algo me inyectó pero no sé que era. Me pinchó por encima de la camperita de ecocuero que llevaba puesta”, dijo la mujer con precisión y, segundos después, contó que empezó a sentirse mareada y quedó desorientada.

“No sé qué rumbo tomó, no me acuerdo por qué calles manejó pero, en un momento dado, entramos en una quinta que está sobre una calle asfaltada, pero en una zona despoblada. La casa estaba retirada de la calle y se ingresaba por un portón de color gris. Cuando entramos, me bajé del auto y el chico también. Ahí me acuerdo que me crucé con una chica que había visto antes, no recuerdo su cara ni otras características, solo me acuerdo que tenía puesta una pollera corta color verde. Le dije que me quería ir a mi casa y ella me respondió: ‘Tranquila que después te vas a ir a tu casa. Acá vienen muchas chicas como vos’ ”, manifestó la mujer en la denuncia.

La mujer policía asistió al boliche sola, suponiendo que tal vez allí se encontraba con alguna de sus amigas

En la quinta, además de la chica de pollera verde, había más personas. “ Mientras el chico del auto me condujo por un pasillo con piso de pasto se nos unió otro hombre, al que yo nunca ví . Digo que fue un hombre por la voz, tenía voz gruesa, pero nunca lo tuve enfrente. El lugar estaba todo oscuro. Esa voz gruesa le dijo al chico del auto: ‘Bueno, ahora arrancá, si ya sabés a lo que está acostumbrada ella’ (sic)”, recapituló la víctima.

Y siguió: “En ese momento se sumaron tres o cuatro hombres más. Eso lo puedo decir por las voces y porque fueron varias manos las que me tocaban el cuerpo, pero nunca les pude ver las caras a los demás, porque todo estaba muy oscuro . Además, yo sentía el cuerpo muy débil, estimo que era por lo que me había inyectado el chico en el auto”.

Luego narró que, tras la violación, el mismo conductor la llevó a pocos metros de la casa de su madre. En ese sentido, la víctima aclaró que ella jamás le reveló esa información. “Al parecer sabía quien era yo, porque me llamó por mi nombre cuando me hizo subir al coche y también sabía donde vive mi mamá”, contó.

Al verla llegar en ese estado, sus hermanos llamaron a una ambulancia que la llevó al hospital local, aunque no fue atendida ya que le dijeron que primero tenía que realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer.





