Las revelaciones del fiscal que investiga el caso del hijo de narcos de 14 años que mató a tiros a una mamá

Video: así fue la discusión que luego terminó con el crimen de Ayelén.

El sábado pasado, un adolescente de 14 años quedó bajo sospecha de ser el presunto autor del crimen de Ayelén González, una mamá de 25 años que el sábado a la madrugada fue asesinada de cuatro tiros en barrio Bella Vista, de Rosario. De acuerdo a la investigación, antes de ser atacada, la víctima fue filmada mientras increpaba al chico por haber realizado “tiros al aire” días atrás.

La causa es investigada por el fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta: el menor se encuentra prófugo.

En una entrevista a Radio 2, Spelta reveló una trama de desidia y violencia alrededor del crimen: señaló que el sospechoso “no estaba escolarizado” y agregó que, según la información que recibió en su investigación, el menor escapaba “de otro lugar” donde era buscado por haber cometido otros hechos delictivos. Además, pidió “rever” la baja de la edad de punibilidad para este tipo de casos.

Para el funcionario judicial a cargo de la investigación, I. Z. A. -las iniciales del chico- es el único sospechoso del asesinato. Quedó filmado mientras era increpado por Ayelén González porque días atrás había realizado disparos al aire libre en el barrio Bella Vista. Según el propio fiscal, mientras la mujer le reprocha los tiros, el chico “se palpa” la parte de atrás de la cintura donde tenía una pistola calibre 9 milímetros.

IZA, el sospechoso.

“Agrego un condimento. Víctima y presunto asesino eran amigos. Venían de una fiesta, de pasar la noche juntos con un grupo de amigos. Fueron a comprar facturas a una panadería para después irse cada uno a su casa. En ese contexto se desarrolla la discusión”, explicó Spelta.

Sobre la forma violenta de reaccionar de I. Z. A. ante el cuestionamiento de la joven, el fiscal consideró que “su primera reacción es tocarse la pistola porque sabe que una pelea o discusión termina para él de esa manera. El tema es ¿cómo tiene el arma?” . En ese marco, el fiscal apuntó que el menor “tiene toda la familia presa por deambular en el ámbito delictivo; es de las más peligrosas que hemos visto”.

La madre del menor está condenada por asociación ilícita y también por narcotráfico; su padre está imputado y tras las rejas por ser el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Ayelén, la víctima.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación también apuntó que la actual pareja de su mamá es el único recluso de la cárcel de Piñero que permanece evadido tras una masiva fuga ocurrida a finales de junio del año pasado, ocurrida tras un asalto comando cometido con ametralladoras. “También sus hermanos, menores de edad, tienen antecedentes penales. Está rodeado de ese contexto”, concluyó.

“El adolescente no es punible para la Justicia penal. Va a tener que intervenir Niñez, que deberá evaluar el trato que se le va a tener que dar para mejorar la situación. Pero, de ser detenido, tendría que quedar en libertad y a resguardo, si así lo establece Minoridad”, dijo el fiscal: “Sé que la gente ve las imágenes y quiere al chico encerrado. Pero por otro lado tenemos que tener presentes que tiene 14 años y no le dieron herramientas. No lo estoy justificando, estoy tratando de entenderlo ”.

Spelta consideró que habría que revisar en estos casos la baja en la edad de imputabilidad. “Es un decreto de la dictadura de 1980. Se habla del tema cuando se está cerca de las elecciones, pero habría que reverlo. Hay consenso procesal para modificarlo, pero no hemos tenido respuestas de esto”, amplió.

Por estas horas se evalúa derivar la causa de la unidad fiscal de Homicidios Dolosos a la Justicia de Menores de Rosario. Antes, el fiscal busca el resultado de varias medidas investigativas que ordenó.

