“Si mataban a mi hijo, ¿qué pasaba?”: la bronca de un padre al enterarse que liberaron a los ladrones

Video: así fue el robo a la familia en Avellaneda

Dos motochorros asaltaron a una pareja cuando llegaba en auto a una casa del partido bonaerense de Avellaneda. Los delincuentes amenazaron con matar a sus dos hijos de 3 y 1 año para robarles un teléfono. “Dame tu celular o te lo mato” , les dijeron a los padres. Este martes, ambos sospechosos fueron detenidos, pero los la Justicia los liberó en las últimas horas porque son menores: tienen 15 años, según informaron fuentes policiales a Infobae.

“La verdad, me hace sentir impotencia. Y bueno, son menores, qué se le va a hacer, no hagan nada. Si me hubieran matado a mi hijo, ¿qué pasaba? Ellos que roben, que saquen las cosas fáciles, que junten un mango para la droga, lo único que quieren es sacarle las cosas a la gente. Es un desastre. Cuando supe que los habían atrapado, pensé qué bueno; y los liberaron. Vamos a trabajar en el asunto y vamos a tratar de que allanen su casa para volver a encerrarlos”, contó Damián Blasevich (31), papá de los chicos amenazados.

El robo ocurrió el domingo pasado en Olavarría al 600, en el barrio Crucesita, en el Sur del Conurbano bonaerense, cuando Damián, su pareja y su hijo más pequeños, llegaron a bordo de un Ford Focus a la casa de los padres del joven papá. Cómo quedó registrado en las cámaras de seguridad que ilustran esta nota, la madre de Damián les abrió el portón acompañada por el hijo mayor de las víctimas.

En ese momento fue que aparecieron los dos delincuentes en moto a punta de pistola. “ Dame tu celular o te lo mato ”, le dijo uno de los ladrones a la pareja de Damián, en referencia a su hijo de 3 años que dormía en el asiento trasero del auto. Ella les entregó su teléfono.

Los delincuentes eran menores de edad y los soltaron por decisión de un juez

Luego, apuntó a su madre, que tenía en brazos a su otro hijo, y también le exigió su celular. Tras la negativa de la mujer, ambos delincuentes se escaparon a bordo de la moto en la que viajaban.

La familia rápidamente se dirigió a la comisaría de la zona para realizar la denuncia pertinente. Los agentes de la Comisaría 1ª de Avellanada, con el material fílmico que aportaron las víctimas, identificaron a los delincuentes y los capturaron este martes por la mañana en el cruce de la avenida Mitre y Dardo Rocha: iban a bordo de una moto marca CB 400 negra.

Video: el robo a la familia en Avellaneda desde otra cámara

Los ladrones fueron identificados como E.O y T.C: ambos de 15 años. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, se les secuestró un revólver calibre .32 no apto para disparar, y una cartera con las pertenencias de una mujer a quien le habían robado pocas horas antes.

También informaron que la moto en la que circulaban los motochorros había sido robada pocos días atrás en la Ciudad de Buenos Aires, ya que contaba con un pedido de secuestro activo.

El arma que les secuestraron a los delincuentes

“Cuando vinieron, pensábamos que se iba a llevar el auto, por eso mi esposa fue a sacar a mi hijo. El ladrón pedía el celular. En ese momento que quiere sacar a mi hijo, el que estaba armado le dice dame tu celular, o te lo mata acá. Ahí, mi pareja le dio el celular y siguió, quería otro, apuntó a mi mamá que estaba con mi otro hijo y luego se escaparon”, dijo a Infobae Damián.

Cuando dieron aviso a la Justicia de menores, desde la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora entendieron que mientras se procedía con la investigación, los sospechosos fueran puestos en libertad y quedaron excarcelados.

La motocicleta en la que circulaban





