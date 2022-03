Ataque a una mujer trans: dos detenidos acusados de haberla violado y golpeado en Villa Lugano

Ambos detenidos

El hecho ocurrió en julio de 2020, según precisó en su denuncia la víctima, una mujer trans. Aquel fue el día en el que tres hombres la amenazaron con un arma de fuego para que tuviera sexo ellos. Los sospechosos, entonces, la llevaron a la fuerza a terreno baldío dentro del Barrio 15, más conocido como Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano, y allí la abusaron sexualmente y la golpearon .

Por este delito, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo ayer por la noche a dos hombres de 23 y 25 años en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Ambos están acusados de haber violado y golpeado a la mujer trans en aquel baldío de Ciudad Oculta. Por el momento, resta capturar a un prófugo.

Por temor, la víctima realizó la denuncia en octubre de 2021. La causa quedó en manos de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº40, a cargo de Paula Verónica González. En la denuncia la mujer contó que además era hostigada y amenazada por los hombres, entonces le otorgaron un botón antipánico.

La división Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad se abocó a localizar a los imputados mediante tareas de campo, análisis de redes sociales e imágenes de cámaras de seguridad. También obtuvieron testimonios de vecinos que permitieron esclarecer el hecho y hallar a sus autores. Comprobaron que los testigos también les temían a estos sujetos, así accedieron a declarar únicamente con reserva de identidad.

Con los datos reunidos y establecidos los domicilios de los imputados, se solicitó al juzgado que autorizara los allanamientos. En simultáneo, se llevaron a cabo en dos departamentos de un edificio de la calle Zuviría al 6900, en Lugano, y el restante en una finca de la calle El Jume al 400, en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, donde se encontraban dos de los sospechosos.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado, que aguarda para tomarle declaración indagatoria a ambos. Los investigadores, por estas horas, buscan al tercer sospechoso.

Por otro lado, este mediodía, la DDI de Quilmes atrapó a Omar y Diego G., dos entrenadores de futbol femenino infantil acusados de grooming y abuso sexual en Quilmes. Los sospechosos estaban juntos e intentando evadir a la Justicia. Luego de haber sido acusados oficialmente por el fiscal Daniel Ichazo, la búsqueda para dar con ambos duró cerca de 24 horas. En las próximas horas serán indagados. Por el momento, son tres las denuncias formales en su contra, una por acoso y dos por violacion a menores de en 13 y 15 años.

La detención de los dos hombres, padre e hijo, se produjo cerca del mediodía en las inmediaciones de la estación de ómnibus de Luján.

Detuvieron a los dos entrenadores de fútbol infantil acusados de abusar sexualmente a menores en Quilmes

“Creemos que estaban a punto de tomarse un micro hacía algún lugar. Ya sabíamos que no podían estar muy lejos porque estaban sin dinero y no tenían a nadie que los ayude. No nos extrañaría que ahora que están detenidos aparezcan nuevas denuncias en su contra”, explica a Infobae una fuente de la investigación.

El seguimiento a los dos entrenadores comenzó hace 24 horas. La Justicia intervino sus teléfonos y siguió el impacto de la señal de los celulares en las antenas telefónicas hasta determinar la zona en la que se encontraban. También detectaron una comunicación del mayor de los dos con un familiar que vive en el norte del país. “Creemos que estaba por tomarse un micro hacía allí para esconderse”, insistieron las fuentes a este medio.

