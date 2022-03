Ordenaron la captura de los dos entrenadores de fútbol infantil acusados de acoso y abuso sexual

Los chats que los inculpan

Omar y Diego G. están juntos y escondidos en algún lugar. Al menos, eso cree la Justicia de Quilmes con respecto a los dos ex entrenadores de futbol infantil, padre e hijo, acusados de grooming y abuso sexual con acceso carnal contra menores de entre 13 y 16 años. Esta mañana, el juez firmó el pedido de detención contra ambos basándose, principalmente, en los testimonios de las víctimas y en las capturas de los chats donde, a simple vista, se puede observar una situación de acoso grave.

Ayer se había sumado una denuncia de abuso sexual contra una menor y, en las últimas horas, otra madre se acercó a contar que su hija también fue violada.

La causa que tiene como acusados a los dos ex entrenadores de las inferiores de futbol femenino de Argentino de Quilmes, comenzó la semana pasada. El jueves, una mujer difundió públicamente los chats que el mayor de los DT, Omar (53), tuvo con su hija de 13 años. “Estás mas buena que comer dulce de leche con cuchara”, decía uno de los mensajes. “Sabes qué imagen me quedó en la cabeza?. Ese vestidito con el que fuiste a la cancha. ¿Tenias cola less? ”, le dice en otra de las conversaciones que mantenía con la nena.

A raíz de esta situación, aparecieron más casos similares y se formó una causa que lleva adelanta el fiscal Daniel Ichazo, de la UFI de Berazategui. La imputación en ese expediente, es de Grooming. Sin embargo, eso se agravó hace pocas horas. Es que, tal como adelantó Infobae, una mujer se acercó a la comisaria de la mujer local y denunció que su hija había sido abusada sexualmente.

Noticia en desarrollo