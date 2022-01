Video: le apuntaron a la cabeza, le sacaron las llaves y le robaron el auto en el que estaban sus hijos

Dos delincuentes robaron un auto en Merlo y una de las victimas logró sacar a sus hijos justo antes de que se lleven el vehículo

Verónica y su familia vivieron el martes una tarde de pánico absoluto en la localidad bonaerense de Merlo, al Oeste del Conurbano Bonaerense. Dos delincuentes armados le robaron su auto cuando ella y sus hijos se encontraban en el interior del coche. Antes, le apuntaron en la cabeza al marido. Fue un ataque fugaz que duró apenas 16 segundos. Todo ocurrió a plena luz del día y quedó filmado por una cámara de seguridad de la zona.

En el video se puede ver cómo el padre de la familia se bajó momentáneamente para charlar con otra persona, mientras su esposa y sus hijos se quedaron en el auto. De repente, los dos delincuentes aparecieron desde la esquina y le apuntaron con un arma a la cabeza al hombre, que atinó a meterse adentro de la casa de la mujer con la que hablaba.

En cuestión de pocos segundos, los ladrones se subieron al vehículo. Antes, uno de ellos también amenazó a Verónica: “Cuando me apuntan a mí, les dije que se calmaran, que tenía a mis hijos atrás. Les pedí que me dejara sacar a los chicos y después me bajaba yo. El mayor, de 9 años, se bajó solo y empezó a correr. Al más chiquito lo bajé yo, no se enteró de nada”, afirmó la mujer, en declaraciones al canal TN.

“Al pobre del mayor lo acaban de operar, lo dieron de alta el martes y me dijo que tenía dolores cuando tenía que correr”, agregó Verónica. La mujer indicó que era la segunda vez que les robaron el auto en el último mes. Poco después de Año Nuevo, su marido sufrió el robo del vehículo en la puerta de una carnicería de la zona. Fue al mediodía.

“Ahí sí le sacaron la billetera, el celular. Todo. A nosotros, en este robo nos sacaron solo el auto. Y eso que teníamos los teléfonos con nosotros, las billeteras… Sí se llevaron nuestra documentación y la de los chicos”, se consoló la mujer.

La familia se encontraba en la vereda para coordinar el pago a un salón de fiestas, para poder celebrar el cumpleaños de 15 de una de sus sobrinas. “Lo íbamos a festejar este sábado, pero con esto que pasó decidimos pasar la fecha al próximo fin de semana”, explicó. Verónica se mostró tranquila por haber actuado con tranquilidad y celeridad ante el ataque de los delincuentes. Sin embargo, detalló que a los pocos minutos fue imposible evitar derrumbarse.

“Al principio me mantenía entera porque lo único que me importaba era que no les hicieran nada a los chicos. Pero después, abracé a uno de los chicos y me largué a llorar, no podía parar” , expresó.

La familia advirtió que los delincuentes no eran de la zona, ya que al intentar escapar doblaron en una calle sin salida. “Tuvieron que dar marcha atrás y después volverse a ir por otro lado”. También dijo Verónica que presentó la denuncia policial aunque todavía no saben nada sobre el paradero del auto ni de los delincuentes.

“Es un Fiat Siena de 2013, no es nada lujoso. Espero que aparezca pronto. Si no, no tenemos ninguna otra forma de movernos”, concluyó.

En el Sur también

Otra cámara de seguridad en Quilmes, en la zona Sur del Conurbano, también captó un hecho de inseguridad: una mujer fue arrastrada por el suelo por dos delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias en la puerta de un consultorio.

Una mujer sufrió un intento de asalto. Los ladrones la arrastraron por el suelo y la mujer se salvó del robo por el grito de los vecinos

El hecho ocurrió en la calle 25 de Mayo, entre Uriburu y Derqui, apenas a 100 metros del Hospital Iriarte. El robo no llegó a concretarse precisamente gracias a los gritos de los vecinos, que empezaron a insultar y a amenazar a los dos ladrones jóvenes que atacaron a la víctima.

