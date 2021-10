Causa Maradona: declaró el cuñado de Matías Morla y lo denunciaron por falso testimonio

La causa por la muerte de Maradona está a punto de ser elevada a juicio oral (Getty Images)

La investigación por la muerte de Diego Armando Maradona llega poco a poco a su fin. Los fiscales de San Isidro que manejan el expediente están convencidos que elevarán la causa a juicio antes de fin de año. Por eso se están tomando las últimas declaraciones testimoniales. Luego del paso de Matías Morla, ahora el que habló en calidad de testigo fue su cuñado, Maximiliano Pomargo, que además oficiaba como secretario privado de Diego. Habló durante varias horas y luego fue denunciado por falso testimonio.

Pomargo llegó cerca del mediodía del miércoles a la Fiscalía General de San Isidro. Allí lo esperaban los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, que son los que siguen el caso desde el comienzo. Una decena de abogados, entre defensores y querellantes, siguieron la audiencia vía Zoom.

El ex secretario de Maradona comenzó su declaración hablando del ultimo cumpleaños de Diego, aquel que festejó en la cancha de Gimnasia: “Estaba bastante triste porque quería juntar a todos sus hijos. Lo había intentado en una comida pero no salió como lo esperaba. A él los cumpleaños lo ponían mal. No estaba en condiciones de ir (al estadio de Gimnasia). Él estaba obsesionado con Rocío, siempre. Nuestro miedo no era la figura de Rocío, sino, la cabeza de Diego”.

En otro tramo de su alocución, Pomargo hizo referencia a los momentos previos a la externación de la clínica Olivos, en lo que fue la previa del traslado a la casa de Tigre, donde finalmente Diego Murió. Allí explicó el chat publicado por Infobae en el documental “La muerte de Maradona”, en el que le escribe a Luque la frase “si se lo lleva Gianinna lo perdemos”: “Antes de la reunión que tuvimos previo a sacar a Diego de la clínica, los hijos deciden que el lugar más cercano para llevarlo era Tigre. Era para pasar la abstinencia. Yo estaba hablando con Gianinna y con Jana, ya que estábamos a la espera de una casa en el barrio Castores de Nordelta, más acorde a lo que Diego necesitaba. Yo a Luque le decía que me dé tiempo, que hable con los médicos y que hable con Giannina. Por eso en su momento, vi en Infobae un chat mío que, desafortunadamente, digo que si va a lo de Ginaninna lo perdemos. Le pedí disculpas cuando salió eso. Por supuesto ella estaba enojada y le pedí disculpas”.

Maximiliano Pomargo declaró como testigo

Puntualmente sobre esa famosa casa de la internación domiciliaria en Tigre, Pomargo dio detalles de cómo se la eligió pero, sobre todo, de quién lo hizo: “La elección fue de Diego, Gianinna y Jana. Diego dio el ok a partir de las fotos que se le fueron mostrando. A la familia les parece bien. Diego no dijo nada, él estaba de paso. Decía ´¿cuánto tiempo me tengo que quedar acá?´. Estaba contento porque estaba cerca del nieto y, es más, lo quería llevar a pescar”.

El cuñado de Morla, en otra parte de su declaración como testigo en la que está obligado a decir sólo verdades, habló de un tema crucial en los últimos días de Maradona: su dieta. Quedó comprobado en el expediente que por esos días a Diego, con problemas crónicos de corazón, le daban comidas con alto contenido de sodio y grasas. Pomargo lo confirma: “Era en base al deseo de Maradona. No había una dieta”.

Con respecto a esos días de internación domiciliaria, Pomargo se manifestó sobre el tema de los acompañantes terapéuticos. Por distintos testimonios y prueba que están en el expediente, quedó comprobado que fueron echados de la casa. Los apuntados por esa decisión fueron Pomargo y Cosachov. “Diego fue el que dijo que no fueran más. Me consta porque Maradona le dijo ´andate´, porque le empezó a hablar de fútbol. Yo estaba cuando pasó esto”.

El abogado Rodolfo Baqué denunció a Pomargo por falso testimonio

Casi en el final de la declaración, el cuñado de Matías Morla aseguró que él dio aviso a la enfermera Gisella Dahiana Madrid, una de las imputadas, de que Diego estaba hinchado algunos días antes de morir: “Sí, lo vi hinchado. El lunes 23 de noviembre le pregunto a la enfermera a Dahiana: ´¿no será la medicación?´. Le hice la pregunta a ella para que pregunte. Porque nos decían que era porque estaba mucho acostado, en su momento se habló en la casa que era común que cuando está mucho acostado podía estar hinchado. A Luque no se lo trasmití, se lo dije a la enfermera”.

A raíz de esta declaración, al abogado de Madrid, Rodolfo Baqué, presentó esta mañana un escrito denunciando a Pomargo por falso testimonio. En el documento, al que accedió Infobae, se aclaran los motivos: “Las declaraciones vertidas por el ciudadano Maximiliano Pomargo son la continuación de la campaña de prensa y judicial iniciada para inculpar a nuestra asistida Madrid. Está plenamente comprobado en el expediente que el día 23 de noviembre Madrid no asistió a la casa de Tigre a trabajar por ser día feriado. Adviértase que Pomargo era la persona en el círculo de Maradona que hablaba con todo el mundo. En ese orden de ideas, declara mágicamente que sólo habló de la hinchazón de Maradona el día 23 con nuestra defendida”.

Antes de elevar la causa a juicio oral, los fiscales deberán resolver la situación del médico clínico Pedro Di Spagna, que visitó a Maradona en la casa de Tigre. La duda que se plantean los investigadores es si será el octavo imputado en el expediente. Una vez que este zanjada esa cuestión, ya no quedarán más impedimentos ni trámites para que la causa pase a la siguiente instancia.

