El caso Mavys Álvarez: denunciaron a los integrantes del ex entorno de Diego Maradona por presunta trata de personas

Mavys con Diego en una playa Cubana. También están Omar Suárez y Mariano Israelit, dos de los denunciados

El escándalo desatado por las declaraciones de Mavys Álvarez, la mujer cubana que fue novia de Diego Maradona mientras era menor edad, ya tiene su primer capítulo en la justicia local. Este jueves por la mañana, una ONG llamada “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina” realizó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para que se investigue si Guillermo Coppola y el resto de los integrantes del entorno del astro del fútbol en esa época incurrieron en el delito de trata de personas al traer a la joven al país “sin el consentimiento de sus padres”, y “bajo presiones”.

La denuncia de siete páginas, a la que accedió este Infobae, ingresó formalmente cerca del mediodía a la Protex, que es comandada por los fiscales Alejandra Mengano y Marcelo Colombo. Además de Guillermo Coppola, también están mencionados en el expediente otros colaboradores que estuvieron con Diego en Cuba: Carlos Ferro Viera, Omar Suarez, Gabriel Buono, y Mariano Israelit.

El texto de la denuncia, que toma párrafos textuales del artículo publicado por Infobae donde se dio a conocer la historia, comienza con un breve resumen de cómo se habrían conocido Diego y Mavys: “Según la propia declaración de quien sería víctima de los hechos, Mavys Álvarez le fue presentada por Carlos Ferro Viera (cuando ella sólo contaba con 16 años) al astro argentino. Era una muchacha muy tímida. Sin embargo, accedió al encuentro no sin haberse ejercido una presión sobre la adolescente”.

Encuentro entre Mavys, Diego y Fidel Castro en Cuba

El firmante por parte de la fundación es Fernando Miguez. Un hombre conocido en tribunales por sus múltiples demandas en todo tipo de casos desde corrupción a delitos comunes.

En el resto del escrito, se habla de “aberrante situación amoral que describe las maniobras típicas antijurídicas y culpables” cuando se hace referencia al modo en que el entorno de Diego lo vinculó con la adolescente cubana.

En cuanto al objeto puntual de la presentación, que es el viaje que Maradona, su entorno y Mavys realizaron a Buenos Aires en ocasión del partido homenaje de Diego en noviembre del 2001, se asegura que “tanta era la obsesión del futbolista con la menor, que le pidió permiso a Fidel Castro para traer a Mavys a la Argentina. Después de escuchar las súplicas de Maradona, el comandante accedió a firmar un permiso para que la adolescente viajara a la Argentina, con la condición de que regresara a la isla al término de no más de 20 días”.

Cabe aclarar que los cubanos tenían prohibido salir de la isla sin una expresa autorización especial y con un motivo “convincente”.

Guillermo Coppola es otro de los apuntados en la denuncia

En la nota de Infobae donde se dio a conocer los pormenores de la relación se agrega, además, que Diego “pensó en llevarla en una valija a la que le había mandado a hacer orificios necesarios como para que la joven pudiera respirar”.

Finalmente, la denuncia aclara que el viaje de la menor se realizó “sin autorización de sus padres” y que en su estadía en Buenos Aires, incluso, “fue sometida a una cirugía estética mamaria a instancias de Maradona. Todo ello, con la aparente colaboración de alguno y/o todos de los aquí imputados”.

Sin embargo, son respecto al viaje, que es donde se centra la acusación para hablar de trata de personas, la propia Mavys aclara que su madre sí firmó para que saliera del país, aunque no su padre. En la entrevista que dio hace pocos días al canal América de Estados Unidos señaló que solo bastó esa firma y no hizo falta que lo haga también su papá, aunque ella tenía 17 años. “Fidel dio su autorización y no hizo falta otra firma”, reconoció.

Mavys Álvarez durante la entrevista que concedió en Estados Unidos

En esa misma entrevista, Álvarez relató su ingresó a la droga de la mano de Maradona: “Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años, no había cumplido los 17. En varias ocasiones él trató, estábamos en la habitación y él me insistía... Al principio no, al principio me decía que, si lo tocaba, que me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo sí, como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces, insistió mucho, mucho, mucho...Todos los días. Hasta que llegó un punto en que sí, lo probé con tal de que me dejara tranquila”.

En los petitorios de la demanda, se les solicita a los fiscales que detengan de manera inmediata a todos los mencionados. Según fuentes de la Protex, la denuncia será analizada en las próximas horas para determinar si se le da curso.

