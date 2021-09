Crimen en Mar del Plata: motochorros asesinaron a un DJ a la salida de un boliche

Leandro Gatti tenía 32 años y recibió un tiro en el pecho durante un asalto esta madrugada

Un disc-jockey de 32 años fue fríamente asesinado esta madrugada por dos delincuentes a bordo de una moto que lo asaltaron cuando salía de trabajar en un boliche sobre la zona de Playa Grande, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

El violento asalto ocurrió esta mañana cerca de las 6, cuando Leandro Gatti, conocido en la escena nocturna marplatense como “Lele”, cargaba en el auto sus equipos de sonido. Hasta las 4 había musicalizado una fiesta en el bar Mr. Jones, ubicado en la calle Roca y el paseo costero, donde se llevó a cabo una fiesta por la primavera, en simultáneo con el relajamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

En ese momento, el sonidista se preparaba para irse junto a un amigo cuando ambos fueron abordados por dos motochorros que querían robarles sus pertenencias. Según informaron fuentes policiales, el joven se trenzó en un forcejeo con uno de los asaltantes, que sin mediar palabra le disparó a quemarropa en el pecho y escapó a toda velocidad junto a su cómplice y parte de los equipos de “Lele”.

El joven DJ fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata donde finalmente falleció algunas horas más tarde a causa de la gravedad de la herida.

La investigación del hecho, caratulado como un homicidio en ocasión de robo, quedó en manos de la fiscal Andrea Gómez, a cargo de la UFI N° 4 de Mar del Plata -junto con el personal de la Comisaría 9na y la Jefatura Departamental-, que ya dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los responsables.

En ese sentido, también solicitó colaboración a testigos del hecho y los instó a acercarse a la seccional para aportar cualquier dato que pueda colaborar a la investigación o por teléfono al 0223 499-4700, internos 239/327, en caso de pedir reserva de identidad.

En la mañana del domingo, amigos, conocidos y colegas de la víctima lo despidieron en redes sociales y exigieron Justicia por su asesinato.

"Lele" era conocido en la noche marplatense y fue despedido en redes sociales por amigos y colegas

“Acá nos conocemos todos, teníamos una buena relación y habíamos compartido cabinas. En el grupo de WhatsApp de Dj Culture que tenemos no lo podemos creer”, dijo esta mañana el DJ local “Tano” Bertolini al diario La Capital de Mar del Plata, tras la muerte de Gatti. “Me indigna y me duele. No puede no haber policías a las salidas de los boliches, este disparo le pudo haber tocado a cualquiera y le tocó al Lele. No puede ser que mientras sacaba los equipos con los que fue a trabajar lo robaron y mataron”.

Y agregó: “Lele era un loco lindo, sabía mucho, era técnico además de DJ y lo convocaban los empresarios más grandes para los eventos en las playas del sur. No se merecía de ninguna manera que lo mataran. Ha tocado con todos los DJ de Mar del Plata y nadie puede decir nada malo de él. Era una muy buena persona”.

“5 am me mandaste esta foto con el toque Lele de siempre, el humor que siempre tuviste para que todo el mundo esté un poco mejor. Va a ser muy difícil aceptar que ya no estás, siempre recordaré las charlas de autos, sonidos, noches e interminables anécdotas. Vivirás por siempre en el recuerdo de toda la noche de Mar del Plata”, escribió también José Pascutto, con la que podría ser la última foto de Gatti antes del asalto.

“Una gran pérdida para la noche marplatense… descansá en paz Lele querido”, lo despidió otro colega, el Dj Chirola Pérez. “Lele querido, cómo me hacías reír, con una locura sana y fresca. Venías a la cabina a saludar y me ayudabas con la compu, que injusticia la vida a veces. Se te va extrañar”, agregó el DJ “Facu” Rodríguez.

