Lo asesinaron durante una fiesta clandestina en Lanús: “Dejaron dos nenes sin papá”

Dylan Lionel Robledo tenía 20 años. Familiares y amigos convocan a una marcha para pedir "Justicia" este martes

La fiesta clandestina que se hizo el domingo a la noche en una casa de la calle Talcahuano al 3600, de la localidad bonaerense de Lanús, terminó en tragedia: un joven de 20 años fue asesinado de un disparo y hay un detenido. “ Se sigue trabajando para esclarecer el hecho ”, dijeron a Infobae fuentes de la investigación.

Dylan Lionel Robledo, tenía 20 años y era padre de dos niños. Según supo este medio, recibió un disparo en la cara “cuando una de las invitadas comenzó a los tiros en pleno festejo” . Las primeras informaciones indicaban que el disparo se había originado cuando intentaban tomarse una selfie con el arma pero la investigación determinó que eso era erróneo.

Lo cierto es que, alertados por un llamado al 911 por una persona herida de bala, efectivos de la Comisaría 5° de Lanús se trasladaron hasta la propiedad donde se hacía la fiesta. Allí, aseguran las fuentes, ya no estaba la mujer que portaba el arma y efectuó el disparo que mató a Dylan. Por el momento, no se dieron precisiones sobre quién es la persona detenida.

La causa, caratulada como “homicidio”, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

El hecho ocurrió en calle Talcahuano al 3600, de la localidad bonaerense de Lanús

En la red social Instagram, uno de los amigos del barrio de la víctima creó una cuenta llamada “Justicia por Dylan” que ya tiene casi mil seguidores. Desde allí, pide difundir la cara de Robledo para que se haga “Justicia”. También convocan a una marcha para este martes 21 de septiembre, a las 15 en La Plaza de Paraguay “La Concordia”.

“ Vayamos todos sólo con el pensamiento de despedirlo: era su plaza, él siempre estaba ahí ”, dice el posteo que suma una mapa con las coordenadas del punto de encuentro, ubicado en la calle Itapiru 230, en Valentín Alsina.

En comunicación con Infobae, Rocío, ex pareja de Dylan y madre de Bastián (5), uno de los hijos del joven, se mostró consternada. “ Dejaron dos nenes sin papá ”, dijo escueta. Horas antes, la joven hizo un descargo en Facebook. “Estoy hecha mier... No puedo creer que te fuiste y nos dejaste solos. ¿Qué voy a hacer cuando tu hijo me pida para hablar con vos? Tuvimos miles de peleas. No estábamos juntos pero te amo hoy y siempre. Dame fuerzas amor”, escribió.

Desde el entorno del joven aseguran tener identificada a la persona que efectuó el disparo y dicen que no se trataría de una, sino de dos mujeres. “Las conocemos todos”, sostuvo una amiga de Dylan.

Amigos del barrio de Dylan convocan a una marcha este martes 21 de septiembre, a las 15 en La Plaza de Paraguay “La Concordia”

Las fiestas clandestinas en casa, bares, countries, quintas y restaurantes fueron una constante durante la Pandemia. Por ejemplo, en junio pasado, el Juzgado de Faltas Nº 4 de La Plata dispuso que una mujer deberá pagar una multa de $700.000 por organizar una en la capital bonaerense. En mayo, se desarticularon unos 14 eventos en distintas localidades del Conurbano y Palermo fue uno de los barrios porteños donde más se infringió el artículo 205 del Código Penal.

