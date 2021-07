La mujer detenida por destrozar una camioneta con un matafuego quedó libre: investigan la trama detrás del ataque de furia

Qué se sabe hasta ahora de la variante Epsilon que ya jaquea a 44 países del mundo y resiste la eficacia de las vacunas de ARN mensajero

Una investigación de la Universidad de Washington señaló que las vacunas de ARNm no son tan eficaces para combatir la epsilon. El especialista argentino Eduardo López llamó a concentrarse en evitar el ingreso masivo de la delta acelerando la vacunación y “por el momento” no preocuparse por la variante californiana, que todavía no es de circulación generalizada