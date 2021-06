Indagan a Cosachov, la psiquiatra acusada del homicidio de Maradona: aceptó responder las preguntas de los fiscales

Cosachov, una de las más complicadas por la junta médica.

Agustina Cosachov, la psiquiatra que trató a Diego Armando Maradona durante los seis meses previos a su muerte, acusada del homicidio simple con dolo eventual del ídolo, será indagada hoy en la sede de la Fiscalía General de San Isidro. Según pudo conocer Infobae de fuentes cercanas a la defensa de la imputada, la psiquiatra y su defensor, Vadim Mischanchuk, llegarán algunos minutos antes de las 12. Ante los fiscales, Cosachov presentará un escrito y responderá las preguntas de su indagatoria. Se estima que no serán menos de 100 los cuestionamientos elaborados por los investigadores.

La declaración de Cosachov es una de las más esperadas del expediente, junto con la del neurocirujano Leopoldo Luque que tendrá su turno de dar explicaciones el lunes. Los dos están apuntados como los principales acusados por el rol que tuvieron en las decisiones que se tomaron en la vida de Maradona, sobre todo desde que fue internado en la Clínica Olivos a principios de noviembre del año pasado.

Según pudo conocer Infobae de fuentes de la defensa de la psiquiatra, el escrito que entregarán contiene la versión de la profesional sobre aquel 25 de noviembre fatídico en el que encontró a Maradona sin vida en una visita de rutina. Además la mujer de 36 años contará en ese documento cómo llegó a ser contratada para formar parte del círculo médico de Diego.

En la imagen, Aguatina Cosachov y Carlos Diaz, miembros del equipo médico del exfutbolista Diego Maradona. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Además de hacer entrega de esa presentación pedirá el uso de la palabra para realizar algunas aclaraciones. “Itentaremos ser los más directos y concretos posibles”, aseguran desde su entorno.

Luego dirá que acepta contestar preguntas y comenzará a escuchar una batería de más de 100 consultas que tienen elaborados los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren con la coordinación del fiscal general John Broyad.

“Teniendo en cuenta el tiempo que se utilizó para las declaraciones anteriores, está que es de las dos más importantes probablemente no dure menos de 6 u 8 horas”, anticipan en la fiscalía.

Verano de 2021: Cosachov en su primera visita a la fiscalía general de San Isidro.

Agustina Cosachov está imputada por dos delitos. El primero está relacionado a su accionar en el tratamiento médico de Maradona en general. El otro es más puntual: falsear un documento en el que decía que había visto a Diego en su casa del country Campos de Roca en La Plata cuando en realidad, según los fiscales, ella nunca acudió a ese lugar.

En aquel documento decía que Maradona estaba “vigil, orientado en persona, tiempo y espacio. En buenas condiciones de aseo general”. Tiene fecha del 20 de octubre. La acusación, que forma parte del documento oficial con las imputaciones elaboradas por la fiscalía a principios de mayo, le valió ser investigada por el delito de falsedad ideológica.

En cuanto a los general del tratamiento de Diego, los fiscales consideran que Cosachov “teniendo pleno conocimiento de la patología cardíaca que afectaba a la víctima, no adoptó los recaudos adecuados al momento de realizar las debidas visitas que el cuadro del paciente exigía, ya que al tiempo de no imponer límites al doliente, no aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos que había indicado, desentendiéndose de los efectos adversos eludiendo los controles apropiados a los fines de su evolución”.

Los fiscales también miran con preocupación el momento en que los acompañantes terapéuticos son expulsados de la casa de Tigre por el entorno del astro. Los dos profesionales fueron echados con la excusa de que Maradona no quería verlos más cuando apenas habían pasado algunos días desde que comenzó lo que los investigadores conciben como una “internación domiciliaria”.

25 de noviembre: Policía Científica ingresa al country San Andrés de Tigre para retirar el cadáver de Maradona.

Sobre esto también deberá responder Cosachov, al igual que lo hizo el miércoles el psicólogo Carlos Diaz que dijo en su indagatoria que “en ese momento en particular, no eran indispensables los acompañantes terapéuticos y podían aumentar la resistencia del paciente al tratamiento”.

Los fiscales creen que no sólo no atendió a Diego como debía sino que, además, impidió que alguien más lo haga: “Los síntomas visibles de desmejoramiento del paciente exigían al menos la asistencia médica inmediata, circunstancia que, no sólo no procuró, sino que obstaculizó”, afirma una escrito de la causa.

Esta será la sexta declaración indagatoria que se incorpore al expediente. En los días anteriores ya dieron su versión de los hechos los tres enfermeros, una médica por parte de la prepaga y el psicólogo. La gran expectativa está puesta en que dirán los dos especialistas que son considerados los principales imputados del caso por homicidio simple con dolo evenutal, Cosachov y Luque. Cosachov significa un misterio mayor: siempre mantuvo su silencio y al contrario de Luque, nunca concedió una entrevista a la prensa. Ese misterio comenzará a develarse hoy.

SEGUIR LEYENDO: