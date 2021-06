Los pedidos perversos del hijo de un poderoso ex ministro de Entre Ríos relatados por una de sus víctimas

Agustina Centurión, una de las denunciantes de Benedetto (Facebook)

En apenas tres días, la cómoda vida de Luis Maximiliano Benedetto, director del Parque San Carlos de Concordia e hijo de un poderoso ex ministro de la provincia de Entre Ríos, cambió radicalmente: su novia lo denunció el domingo por golpearla salvajemente y, a partir de allí, otras tres mujeres lo acusaron por delitos sexuales graves que van desde el grooming (acoso por Internet) hasta el abuso de menores. Por eso, desde el miércoles el ahora ex funcionario está detenido y ayer se abstuvo de declarar ante la fiscal Evelina Espinosa, quien mañana pediría la prisión preventiva.

Horas después de denunciarlo por violencia de género en una comisaría, Brenda Guardia (24) -la ex novia de Benedetto- usó las redes sociales para relatar la golpiza que había sufrido y mostrar con una serie de fotos las lesiones brutales que le había dejado. Su posteo se viralizó rápidamente y, sin saberlo, motivó que otras tres jóvenes se animaran a recurrir a la Justicia para denunciar que también fueron víctimas del ex funcionario.

Una de ellas fue Agustina Centurión, una joven de 20 años que después de leer la historia de Brenda decidió contar que cuando apenas tenía 15 fue acosada sexualmente a través de internet y vía mensajes de texto por el hijo del ex ministro. Lo que relató ante la fiscal, de acuerdo con lo que supo Infobae, fue básicamente que cuando ella era menor de edad y bajo técnicas de engaño, el hombre se intentó contactar con ella y le solicitó que le envíe fotografías, mediante un perfil falso de Facebook, para darle un supuesto trabajo como promotora en el sector turismo . Incómoda con la situación, la entonces adolescente desistió del empleo aunque no pudo librarse fácilmente del acoso del director del Parque San Carlos.

“Se había contactado conmigo para ofrecerme un trabajo de promociones pero por su forma de laburar con la que yo no coincidía, todo quedó ahí. Quedó en la nada. Insistió varias veces desde su perfil pero no llegó a nada”, contó Agustina en diálogo con Infobae. Hasta ahora, la joven no había hablado sobre lo que le pasó pero, al ver que no era la única víctima, se animó a ampliar su relato públicamente.

Los pedidos perversos para Agustina no demoraron en manifestarse en los mensajes de Benedetto, quien a través del perfil de una falsa mujer, comenzó a solicitarle fotografías a la chica y a insistirle en que se encontraran. Por suerte, Centurión se negó y jamás se encontró con él.

Luis Maximiliano Benedetto, el ex funcionario acusado

Al igual que en el caso de Brenda, la publicación de la joven de 20 años en Facebook por su caso de grooming hizo que decenas de otras chicas le escribieran para relatarle que también habrían sido víctimas del mismo modus operandi del ex funcionario: un falso perfil, oferta laboral como promotora, mensajes obscenos, acoso y pedido de encuentros. Agustina -reservando la identidad de cada una de ellas- posteó los mensajes y las historias de lo que presuntamente les habría hecho Benedetto. Por ahora, ninguna de ellas hizo la denuncia ante la Justicia, aunque la joven cree que en algún momento varias se animarán a hacerlo.

“A mí me ofreció trabajo. Me comuniqué, le pasé mi currículum y me pidió fotos del cuerpo completo, de la cola y demás . Insistía con esa cuenta, con nombre de mujer, y decía que me iba a contactar con alguien de nombre Maximiliano. Yo llegué a enviarle varias fotos mías. No pasó nada pero sí viví la experiencia de que quiso darme un laburo que nunca existió y de que sea tan insistente para el encuentro”, continuó Agustina en su relato a este medio.

A Centurión le llamó la atención que se tornara “tan pesado” y más con menores de edad. “Yo tenía 15 años cuando hablé con él la primera vez. Era muy insistente en el tema de las fotos y en que nos encontráramos”, resaltó. La adolescente le dejó en claro varias veces que no la molestara más, pero no le fue tan sencillo. Casi durante un año, el hombre insistió y la acosó sistemáticamente a través de las redes sociales. Le contestaba las historias de Instagram, le mandó mensajes, hasta que finalmente desistió aunque el temor de que usara las fotos que llegó a mandarle como él quisiera, es algo que aún le preocupa.

“Desde esa página de mujer dejó de hablarme en 2017. Yo nunca pensé que era la misma persona. No hablé nunca más con él. La última vez que lo hice fue para el Carnaval 2020, que me lo crucé y fue la última vez que tuve contacto con él. Seguía insistiendo desde sus redes personalmente”, agregó. “R eiteradas veces le dejé en claro que no quería laburar con él porque no me gustaba su forma de trabajar porque no entendía por qué me pedía tantas fotos y había que evaluar mi físico . Fue por eso que no se concretó nada”, reveló.

Según había dicho la fiscal Espinosa a Infobae, cuenta con el testimonio de Agustina y algunas pruebas documentales que le hizo llegar en la denuncia. La joven, asesorada por las abogadas Mariana Kremer, Brenda Vittori y Belén Gómez, le contó su experiencia a la funcionaria judicial y por eso a la acusación por lesiones leves agravadas tras golpear a la ex novia, le agregó la calificación de grooming.

Brenda Guardia, la ex novia golpeada por Benedetto

En el momento que ocurrió el acoso, Agustina decidió no contarle nada a su familia. Se manejó sola y mantuvo el contacto con el hombre sin que nadie supiera nada. “Él buscaba chicas muy vulnerables y menores. Por ahí por vergüenza no le contás a tus padres o a un mayor. Nunca te imaginás que te puede pasar”, dijo la joven, quien insistió en que más chicas se animen a denunciarlo a Benedetto para lograr justicia.

“Estamos todas en contacto y se armó un grupo de abogadas que se sumaron a la causa, así que estamos muy contenidas y vamos a seguir adelante con esto. Hay un montón de cosas por descubrir. Esto no va a quedar así. Hay muchas chicas que fueron víctimas y la idea es hacer un cambio de todo esto ”, expresó.

Horas después de que Centurión contara ante la Justicia lo que había sufrido a manos de Benedetto por el grooming, la fiscal Espinosa recibió una denuncia aún más grave contra el director del Parque San Carlos, quien luego del escándalo fue destituido. Se trató de una mujer que dijo que el hombre se había contactado con su hija de 17 años por las redes sociales para ofrecerle un trabajo como promotora y que, a raíz de ese contacto, la llevó a su casa y la abusó sexualmente. En pocas palabras, un comienzo casi calcado del caso de Agustina pero con un final aún más escabroso.

Hasta ese punto, ya eran tres las denuncias. Fue así que la fiscal ordenó rápidamente un allanamiento en la casa de Benedetto y el martes libró una orden de captura en su contra. Un día después, el acusado se presentó espontáneamente en la Fiscalía y quedó detenido. Pero la historia no terminó ahí.

Así quedó Brenda, después de que le dislocara un codo

Casi en paralelo, se acercó otra joven de 19 años -cuyo nombre no fue revelado- que aseguró que Benedetto la violó. “Fue contactada bajo la misma modalidad, manifestando que la quieren contratar como promotora. La lleva a su casa para hablar del trabajo y en este caso es abuso sexual con acceso carnal”, reveló ayer Espinosa a Infobae.

Luego de que cada una denunció su calvario, Agustina se contactó con Brenda y le expresó su apoyo. Hablaron de lo que les pasó y se dejaron en claro que se van a acompañar en todo este proceso. “Estamos juntas en esto. Nos apoyamos. Si no fuera que ella que también denunció en la Justicia y en su redes, yo no hubiera expuesto mi experiencia”, concluyó Centurión.

Por lo pronto, el hijo de Luis Benedetto, ex ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre Ríos entre 2015 y 2020 y actual presidente de la Comisión Técnica Mixta del complejo hidroeléctrico Salto Grande, permanece detenido en la alcaidía de Concordia acusado de lesiones leves agravadas, grooming, abuso sexual simple de la menor de 17 años y abuso sexual con acceso carnal. Mañana se llevará a cabo la audiencia para definir si queda detenido. Se presume que la fiscal va a pedir la preventiva. Luego, su destino quedará en manos del juez de Garantías, Francisco Ledesma, quien tendrá 48 horas para responder.

