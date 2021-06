Violencia machista, abuso de menores y grooming: la detención del hijo de un poderoso ex ministro que sacude a Entre Ríos

Brenda, una de las víctimas

El domingo pasado por la noche, Brenda Guardia, una joven comerciante de 24 años de Concordia, en Entre Ríos, contó en su perfil de Facebook el infierno que había sufrido algunas horas antes a manos de su novio, Luis Maximiliano Benedetto (36), quien en medio de un ataque de furia la golpeó en varias partes del cuerpo hasta el punto que le dislocó un codo y le produjo cortes y varios hematomas.

Sin proponérselo, la joven se había convertido en el paso inicial para comenzar a desentrañar una historia aún más oscura que tiene a Benedetto como protagonista central. Luego de la denuncia judicial y viral de Brenda, otras tres jóvenes se acercaron hasta la Unidad de Violencia de Género de Concordia y aseguraron ante la fiscal Evelina Espinosa que también habían sido víctimas de delitos cometidos por el mismo hombre . Algunos, incluso más atroces de lo que le había ocurrido a la comerciante: presunto abuso sexual de menores, la supuesta violación de otra joven y hasta grooming. Hoy, el imputado está detenido a la espera de ser indagado por la fiscal.

El caso sorprende no solo por la gravedad de las denuncias sino también por quién es el acusado. Se trata del hijo de Luis Benedetto, ex ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre Ríos, quien estuvo al frente de la cartera entre 2015 y 2020, uno de los hombres más fuertes de la administración del gobernador Gustavo Bordet. Hoy de hecho se desempeña como presidente de la Comisión Técnica Mixta del complejo hidroeléctrico Salto Grande.

Con el codo dislocado: así terminó Brenda Guardia.

Benedetto hijo, de 36 años, no fue la excepción y también trabajaba -hasta esta semana- para el Estado. Era el director del Parque San Carlos de la ciudad de Concordia, uno de los centros turísticos más importantes del lugar. Tras la serie de denuncias, fue separado de su cargo. Registros comerciales indican que fue empleado de la Municipalidad de Concordia desde mayo de 2012 hasta al menos mayo de 2021.

En su relato, Brenda, la primera víctima en hablar, dio cuenta de la brutalidad a la que fue sometida por su novio, a quien había conocido hace apenas cuatro meses. Antes de contarlo en las redes sociales, la joven primero fue atendida en el Hospital Garat y luego hizo la denuncia en la Comisaría 2º de Concordia. Fue ahí que intervino la fiscal Espinosa. Horas después, redactó el mensaje que se viralizó.

“Hoy tuve la desgracia de que me toque a mí y no tengo miedo en lo más mínimo de que se sepa. Quiero denunciar públicamente a Luis Maximiliano Benedetto, el cual me agredió físicamente en su domicilio a las 13 hs (del domingo pasado), dejándome heridas visibles, sacándome el codo de lugar a golpes y con traumatismos en la cabeza y varios en la espalda ”, escribió Guardia. “(...) Apelo a la justicia y espero que esto no quede impune como todas las otras denuncias. Lo único que quiero decir es que el miedo no va a hacer que estos hijos de puta cambien, DENUNCIEN Y NO SE QUEDEN CALLADAS”, pidió la joven de 24 años, en un caso revelado por Uno Entre Ríos.

Su historia se esparció rápidamente y llegó a miles de personas. Al otro día, Brenda fue convocada por la fiscalía y amplió con más detalles todo lo que le había ocurrido. Pero hasta ese momento nada hacía suponer a la Justicia lo que ocurriría apenas horas después. Ese mismo lunes, a la sede judicial se acercó Agustina Centurión, una joven de 20 años que denunció a Benedetto por supuestamente acosarla a través de Internet cuando aún era una menor. La denunciante, luego de ver lo que le había pasado a Guardia, se animó y también contó en sus redes sociales lo que le habría hecho Benedetto cuando todavía tenía menos de 18 años.

Golpiza: uno de los cortes que sufrió Brenda.

“A la noche del domingo, Brenda hizo la publicación en las redes sociales diciendo que el hombre que la había golpeado era el director del Parque San Carlos y ahí empezaron a saltar más denuncias de mujeres que habían sido víctimas de violencia, engaños y abusos por parte de esta persona. Se destapó la olla, como para ilustrarlo de alguna manera. Son hechos que nunca se habían denunciado. Este hombre hasta el 6 de junio no tenía una sola denuncia en la fiscalía de Violencia de Concordia”, dijo la fiscal Espinosa en diálogo con Infobae.

Según contó Agustina, la segunda denunciante, cuando ella era menor de edad y bajo técnicas de engaño, el hombre se intentó contactar con ella y le solicitó que le mande fotografías de ella, mediante un perfil falso de Facebook. “ Se hacía pasar por una mujer, manifestándole que tenía que contactarse con este hombre, Benedetto, que se vistiera con ropa sexy, que lo provoque para que pueda conquistarlo y así pudiera obtener el trabajo como promotora . Por suerte la menor no llegó a contactarse en su momento y cerró sus redes sociales”, reveló Espinosa.

Después del posteo tanto en Instagram como en Facebook que había hecho Centurión para contar lo que también habría sufrido a manos del ex director del Parque Sarmiento, decenas de jóvenes le escribieron contándole que el hombre las había contactado de la misma manera para hacerle supuestos pedidos similares: fotos sexis a cambio de un trabajo. En su publicación, Agustina consignó más de 70 mensajes de distintas chicas que coinciden en la acusación. Solo resta ver cuántas se materializan en denuncias ante la Justicia.

El acusado se desempeñaba como director del Parque San Carlos

Más denuncias

La sorpresa no terminó allí para la fiscal Espinosa. Horas más tarde, se acercó la madre de una menor de edad para también denunciar a Benedetto por abuso. El método, exactamente igual: contacto por redes sociales, propuesta laboral e intento de “seducción”. Esta vez, terminó peor.

“Ese mismo día lunes se presentó a hacer una denuncia una mamá diciendo que este hombre se había contactado con su hija de 17 años por las redes sociales para ofrecerle un trabajo como promotora y todo vinculado al Parque San Carlos. Como promotoras de turismo. Una de las cuentas por la que la contacta es Tu Rincón Turístico, una red social que ya cerró obviamente. A raíz de ese contacto, la llevó a su casa y la abusa sexualmente a la menor. No la hemos entrevistado a la menor. Lo vamos a hacer a través del dispositivo de Cámara Gesell. Lo evaluará el psicólogo pero por ahora tenemos la formulación formalizada por la mamá”, dijo la fiscal.

Con los tres casos, uno más grave que el otro en medio de una escalada de violencia machista y abuso, la fiscal actuó con rapidez y ordenó un allanamiento al departamento del acusado. Incautó celulares, computadoras y varios elementos de valor que podrán ser peritados.

“Quiero hacer hincapié en que las mujeres no están solas. Acá en Concordia hay una fiscalía de Género que se especializa en estos casos. Queremos que más mujeres se animen para ayudarlas a transitar este proceso ”, continuó Espinosa.

Brenda y su ex novio

Con todos los elementos secuestrados y los testimonios, Espinosa ordenó la captura de Benedetto el mismo martes. El miércoles, el acusado se entregó en la sede judicial en compañía de su abogado, Luis Romero.

Otra dato que no sabía el ex funcionario hasta ese momento es que casi en paralelo, la fiscal recibió una cuarta denuncia. Se trata de una joven de 19 años -cuyo nombre no fue revelado- que aseguró que Benedettó la violó. “Fue contactada bajo la misma modalidad. La contactaron por Tu Rincón Turístico manifestando que la quieren contratar como promotora. La lleva a su casa para hablar del trabajo y en este caso es abuso sexual con acceso carnal. Es el hecho más grave”, afirmó la fiscal.

Por el momento, la acusación que pesa sobre Benedetto es lesiones leves agravadas por el caso de Brenda. Además se suma el grooming del cual habría sido víctima Agustina Centurión, el tercero es supuesto abuso sexual simple de la menor de 17 años y el último es el abuso sexual con acceso carnal, cuya denuncia fue hecha ayer.

Infobae trató de comunicarse con Brenda, quien permitió descubrir lo que pasaba en Concordia. Todavía en shock, prefirió hacer declaraciones tras su abogado, Diego Briceño. “Ella está bajo tratamiento psicológico y bajo la contención de su familia. Se presentó el lunes a declarar y ofreció varios testigos de personas que escucharon sus pedidos de auxilio mientras era atacada por Benedetto. Además, sus lesiones fueron constatadas por el médico legal y esperamos que la situación del acusado se defina en breve”, dijo el letrado a este medio.

Según adelantó la fiscal, Benedetto será indagado en breve. Antes de que concluya el fin de semana, se pediría la prisión preventiva ante la gravedad de las acusaciones.

